Blitz-Rot bei Union: Bochum-Star fliegt nach Horror-Foul, Hollerbach antwortet

Andras Schäfer (nicht im Bild) musste lange behandelt werden. © Andreas Gora/dpa

Die Gäste müssen über 75 Minuten mit einem Mann weniger auskommen. Miyoshi setzte in der 13. Minute im Mittelfeld nach, stieg dabei aber Andras Schäfer mit gestreckten Bein aufs Schienbein.

Mit einem schmerzhaften Schrei ging der Ungar zu Boden. Auch seine Mitspieler winkten sofort die Betreuer aufs Feld.

Schiedsrichter Martin Petersen zögerte keine Sekunde und zeigte die glatt Rote Karte. Gut für Union: Schäfer musste zwar lange behandelt werden, konnte aber weiter machen. Das hätte auch böse enden können.

Die Eisernen sind nun lange in Überzahl. Bochum aber scheint das nicht zu stören. Der VfL, der schon gut in die Partie reingekommen sind, zeigte sich trotz Platzverweis wenig beeindruckt und ging durch ein Kopfballtor von Ibrahima Sissoko (23. Minute) in Führung. Benedict Hollerbach (33.) aber lieferte die passende Antwort - 1:1.