Fliegt Union-Keeper Alexander Schwolow weiter auf die Bundesliga?

Marvin Schwäbe (30) ist einer der Aufstiegshelden bei den Kölnern und die etatmäßige Nummer ein, wird aber mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. © Anke Waelischmiller/dpa

"Schwolow" wäre dann aber wohl auch nur die Nummer zwei hinter Schwäbe, eine Position, die er in den vergangenen zwei Jahren ohne Murren hinter Unions Stammkeeper Frederik Rönnow (32) einnahm.

Warum also zum Effzeh wechseln, wenn sich an seiner Situation nicht viel ändern würde, obwohl auch der Karlsruher SC "Schwolli" haben will - und zwar als Stammkraft zwischen den Pfosten? Zumal er dank seiner Hertha-Vergangenheit bei den Freunden vom KSC sicher auch herzlich willkommen wäre.

Zum einen spielen die Badener "nur" in der 2. Bundesliga und zum anderen könnte er Schwäbe in Köln womöglich sogar beerben, denn der soll aktuell bei einem Klub aus dem Ausland auf dem Zettel stehen. Das MLS-Schwergewicht Los Angeles FC sieht in dem 30-Jährigen offenbar einen geeigneten Ersatzmann für den ehemaligen französischen Nationalkeeper Hugo Lloris (38).

Entscheidend für einen Transfer zu den Geißböcken ist aber letztendlich deren neuer Coach Lukas Kwasniok (44) und der könnte von seinem Ex-Klub SC Paderborn auch Manuel Riemann (36) als neuen Torhüter mitbringen.

Vielleicht landet Alexander Schwolow am Ende dann doch beim KSC und könnte in der kommenden Saison in freundschaftlicher Atmosphäre auf seinen ehemaligen Verein Hertha BSC treffen, den er im Sommer 2023 für den Lokalrivalen in Köpenick verlassen hatte.