Bricht Unions Bollwerk komplett zusammen? Drittes Abwehr-Ass könnte gehen

Berlin - Bislang geht man davon aus, dass Union Berlin auf einen Schlag zwei seiner Abwehr-Asse im Sommer verlieren wird, aber es könnte sogar noch schlimmer kommen.

Leopold Querfeld (22) hat in dieser Saison bei Union Berlin mit starken Leistungen das Interesse anderer Klubs geweckt. © Harry Langer/dpa

Die ablösefreien Abgänge von Danilho Doekhi und Diogo Leite (beide 27) stehen nach allgemeiner Auffassung so gut wie fest. Die Innenverteidiger werden schon seit langer Zeit immer wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht und beide wollen jetzt noch einmal den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen.

Damit würde Leopold Querfeld (22) automatisch zum Abwehrchef aufsteigen, so dachte man bislang zumindest, doch nach Informationen von Florian Plettenberg (38) könnten sogar das komplette Abwehrbollwerk der Eisernen zerbröseln.

Im Vertrag des jungen Österreichers soll nämlich eine Ausstiegsklausel eingebaut sein, die ihm einen Transfer unterhalb seines aktuellen Marktwerts ermöglichen würde, wie der Sky-Transferexperte beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Und die Köpenicker wären dann wohl zum Handeln gezwungen, wollen sie nicht noch einen ihrer besten Spieler ablösefrei ziehen lassen, denn das Arbeitspapier des Wieners soll nur noch für die kommende Saison gültig sein.