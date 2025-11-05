Dieser Bundesliga-Star bekommt seinen eigenen Weihnachts-Song
Berlin - Union Berlin und Weihnachten, das passt einfach zusammen. Kein Wunder, dass jetzt ausgerechnet ein Spieler der Eisernen ein eigenes Weihnachtslied bekommt.
Seit 2003 wird Jahr für Jahr das Stadion An der Alten Försterei einen Tag vor Heiligabend beim traditionellen Weihnachtssingen mit festlicher Stimmung erfüllt.
Die feierliche Veranstaltung ist stets im Vorfeld ausverkauft, ob dieses Jahr auch ein "vereinseigener" Song gespielt wird?
Denn Megan McKenna (33), die Ehefrau von Oliver Burke (28), hat ihrem Liebsten jetzt ein Weihnachtslied gewidmet, das am 7. November auf dem Album "Piano Diary's Christmas" erscheinen wird.
Für "Feels Like Hallelujah" hat sie mit dem in München geborenen Songwriter und Musikproduzenten Toby Gad (57) zusammengearbeitet, der unter anderem Welthits für Madonna (67), Beyoncé (44) oder John Legend (46) geschrieben hat.
"Ich habe eigentlich noch nie ein Liebeslied geschrieben. Ich wollte unbedingt ein Lied darüber machen, wie ich Oli kennengelernt habe und wie ich mich gefühlt habe, als ich ihn traf", erzählte McKenna im Podcast "Live, Laugh, Luke ... with Luke Hamnett".
Megan McKenna spielt Oliver Burke das Video von ihrem neuen Lied vor
Megan McKenna zu Gast beim Poscast "Live, Laugh, Luke ... with Luke Hamnett"
Megan McKenna und Oliver Burke haben sich bei einer Flirt-App für Promis kennengelernt
Aber warum ist das Liebeslied gleichzeitig auch ein Weihnachtslied? Nun, die britische Sängerin und der Fußballer haben sich an Weihnachten 2022 kennengelernt.
In dem Podcast schilderte sie auch erstmals öffentlich, wie das ganze abgelaufen ist. Die zwei seien sich demnach zum ersten Mal bei Raya begegnet - der kostenpflichtigen Flirt-App für Promis.
Dort haben sie kurz gechattet und dann hat der Stürmer sie nach einem Date gefragt. Einem Dinner in einem schicken Restaurant folgte eine unvergessliche Club-Nacht in London, inklusive "Wahrheit oder Pflicht" und jede Menge Knutscherei, plauderte die 33-Jährige aus.
Sie habe sofort gewusst, dass er der Richtige ist. "Ich habe viele Frösche geküsst, bevor ich Oli traf", so McKenna. Im Jahr darauf verlobten sich die beiden bereits. Mittlerweile sind sie verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn.
Ihre Traumhochzeit hatte jedoch einen kleinen Makel: Burke, der ein echter Romantiker zu sein scheint, habe einen selbstverfassten Treueschwur gehalten, auf den er sich ein ganzes Jahr lang vorbereitet habe und in er ganzen Aufregung habe er sich dann verhaspelt.
Anstatt sie als selbstlos (engl. selfless) zu bezeichnen, nannte er sie demnach versehentlich egoistisch (selfish). Das sei sehr lustig gewesen, erinnerte sich Megan McKenna.
