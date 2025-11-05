Dieser Bundesliga-Star bekommt seinen eigenen Weihnachts-Song

Berlin - Union Berlin und Weihnachten , das passt einfach zusammen. Kein Wunder, dass jetzt ausgerechnet ein Spieler der Eisernen ein eigenes Weihnachtslied bekommt.

Da bekommt das Weihnachtssingen bei Union Berlin doch gleich eine neue Bedeutung: Oliver Burke (28, 2.v.r.) hat jetzt sein eigenes Weihnachtslied. © Soeren Stache/dpa

Seit 2003 wird Jahr für Jahr das Stadion An der Alten Försterei einen Tag vor Heiligabend beim traditionellen Weihnachtssingen mit festlicher Stimmung erfüllt.

Die feierliche Veranstaltung ist stets im Vorfeld ausverkauft, ob dieses Jahr auch ein "vereinseigener" Song gespielt wird?

Denn Megan McKenna (33), die Ehefrau von Oliver Burke (28), hat ihrem Liebsten jetzt ein Weihnachtslied gewidmet, das am 7. November auf dem Album "Piano Diary's Christmas" erscheinen wird.

Für "Feels Like Hallelujah" hat sie mit dem in München geborenen Songwriter und Musikproduzenten Toby Gad (57) zusammengearbeitet, der unter anderem Welthits für Madonna (67), Beyoncé (44) oder John Legend (46) geschrieben hat.

"Ich habe eigentlich noch nie ein Liebeslied geschrieben. Ich wollte unbedingt ein Lied darüber machen, wie ich Oli kennengelernt habe und wie ich mich gefühlt habe, als ich ihn traf", erzählte McKenna im Podcast "Live, Laugh, Luke ... with Luke Hamnett".