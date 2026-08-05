DJ Lustrigol gibt bei Union Berlin den Ton an - auf und neben dem Platz
Berlin - Dass ein Coach beim Training auf den Platz den Ton angibt, gehört zum Alltag, dass das auch abseits des grünen Rasens möglich ist, hat jetzt Mauro Lustrinelli (50) bei Union Berlin unter Beweis gestellt.
Gestatten: DJ Lustrigol. So nennt sich der Schweizer, wenn er seinem Hobby nachgeht und Musik auflegt.
Und dass er es drauf hat, beweisen die erstaunten Gesichter seiner Spieler in einem vereinseigenen Video bei Instagram. Bei einem gemeinsamen Teamabend im Trainingslager in Österreich hat der 50-Jährige seine Kicker am Dienstagnachmittag in Stimmung gebracht.
Nicht zum ersten Mal, denn auch bei der Meisterfeier mit seinem Ex-Klub FC Thun stand der Hobby-DJ schon an den Reglern und nennt ein DJ-Pult sein Eigen.
Bei dem Teamevent im Vereinsheim des ATV Irdning ging es um ein gemeinsames Kennenlernen, wie Manager Horst Heldt (56) feststellte. Das sei gerade zur richtigen Zeit gekommen, denn nach dem größeren Umbruch befinde sich die Mannschaft genau in jener Phase.
Allerdings ging es nicht nur um den Spaß, sondern auch um die (Selbst-)Organisation, da jedem Teammitglied bei der Ausrichtung des Grillfests eine spezielle Rolle zukam.
Mauro Lustrinelli lässt als DJ Lustrigol bei Union Berlin die Regler glühen
Jeder Union-Spieler hat bei der Organisation des Teamabends seine eigene Funktion
Woo-yeong Jeong hat sich als Foto-Praktikant ausprobiert
Marvin Friedrich schmettert den Wolfgang-Petry-Hit "Wahnsinn"
Rückkehrer Marvin Friedrich schickt seine alten und neuen Teamkollegen in die "Hölle"
Während Lustrinelli also für die gute Stimmung sorgte, mussten die Kicker in der Küche mit anpacken.
So schnippelte beispielsweise Tom Rothe (21) fleißig Tomaten und Dmytro Bogdanov (19) kümmerte sich um den Salat. Das Grillen war Chefsache - hier schwangen nämlich unter anderem die Kapitäne Christopher Trimmel (39) und Rani Khedira (32) die Zange. Alles im Bild festgehalten von Foto-Praktikant Woo-yeong Jeong (26).
Rückkehrer Marvin Friedrich (30) heizte derweil seinen neuen und alten Kollegen mit Wolfgang Petrys (74) Schlager-Hit "Wahnsinn" ein - stilecht mit Ketchupflasche als Mikrofon-Ersatz - und verleitete seine Teamkameraden zum Mitgrölen.
In den Kalkalpen wollen sich die Eisernen den Feinschliff für die neue Saison holen. Noch bis zum 10. August residieren die Köpenicker in der Steiermark im Schlosshotel Pichlarn, dessen Grundfesten übrigens schon mehr als 1000 (!) Jahre auf dem Buckel haben.
Titelfoto: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa