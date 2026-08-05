DJ Lustrigol gibt bei Union Berlin den Ton an - auf und neben dem Platz

Berlin - Dass ein Coach beim Training auf den Platz den Ton angibt, gehört zum Alltag, dass das auch abseits des grünen Rasens möglich ist, hat jetzt Mauro Lustrinelli (50) bei Union Berlin unter Beweis gestellt.

Mauro Lustrinelli (50) hat auch bei der Meisterfeier seines Ex-Klubs FC Thun als DJ eingeheizt. © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Gestatten: DJ Lustrigol. So nennt sich der Schweizer, wenn er seinem Hobby nachgeht und Musik auflegt.

Und dass er es drauf hat, beweisen die erstaunten Gesichter seiner Spieler in einem vereinseigenen Video bei Instagram. Bei einem gemeinsamen Teamabend im Trainingslager in Österreich hat der 50-Jährige seine Kicker am Dienstagnachmittag in Stimmung gebracht.

Nicht zum ersten Mal, denn auch bei der Meisterfeier mit seinem Ex-Klub FC Thun stand der Hobby-DJ schon an den Reglern und nennt ein DJ-Pult sein Eigen.

Bei dem Teamevent im Vereinsheim des ATV Irdning ging es um ein gemeinsames Kennenlernen, wie Manager Horst Heldt (56) feststellte. Das sei gerade zur richtigen Zeit gekommen, denn nach dem größeren Umbruch befinde sich die Mannschaft genau in jener Phase.

Allerdings ging es nicht nur um den Spaß, sondern auch um die (Selbst-)Organisation, da jedem Teammitglied bei der Ausrichtung des Grillfests eine spezielle Rolle zukam.