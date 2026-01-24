"Leichtes" Heimspiel für Union Berlin: Borussia Dortmund kommt

Berlin - Zugegeben, von "leicht" zu sprechen, ist ein wenig provokant, aber wenn man sich die Heimbilanz von Union Berlin gegen Borussia Dortmund anschaut, auch durchaus berechtigt.

Im Hinspiel durften sich die Spieler von Borussia Dortmund über einen 3:0-Sieg freuen. © Federico Gambarini/dpa

Vier von sechs Spielen konnten die Eisernen gegen den BVB in der Alten Försterei nämlich für sich entscheiden. Woran das liegt, vermochte Steffen Baumgart (54) bei der Pressekonferenz vor der Partie nicht genau zu erklären.

Der Union-Coach führte schlichtweg jeweils gute Leistungen an. "Grundsätzlich ist es so, dass wir hier zu Hause natürlich eine gewisse Heimstärke haben, auch das Selbstbewusstsein - egal wer kommt -, dementsprechend aufzutreten", stellte er fest.

"Gleichzeitig können wir natürlich auch davon reden, dass wir regelmäßig den Arsch voll in Dortmund kriegen", bemerkte der 54-Jährige süffisant und stellte damit die Stärke des kommenden Gegners heraus.

"Wir freuen uns einfach auf ein richtig gutes Spiel, was wir natürlich erfolgreich gestalten wollen", so der Trainer. Das Stadion in Köpenick wird natürlich einmal mehr ausverkauft und auch der Gästeblock wird pickepackevoll sein.