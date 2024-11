Duell der Gegensätze: Endet Unions Tor-Krise gegen den Angstgegner?

Union-Eigengewächs Aljoscha Kemlein (20, r.) ist wieder einsatzbereit. © Swen Pförtner/dpa

Auf der anderen Seite Meister Leverkusen: Florian Wirtz (21) und Co. sind zwar nicht mehr die Last-Minute-Könige, sind aber in der Liga seit neun Spielen ungeschlagen. Zudem läuft die Torfabrik wieder. Nur Bayern (36) und Frankfurt (27) haben noch öfter getroffen als die Werkself (26).

Um die Torflaute zu beenden, könnte ein Ex-Leverkusener eine wichtige Rolle einnehmen, bislang aber spielt Kevin Volland (32) nach seiner langen Verletzungspause keine Rolle. Beim Pokal-Aus in Bielefeld feierte der Ex-Nationalspieler noch sein Comeback, für die Liga aber reichte es bislang nicht. "Kevin macht es gut. Wir sehen seine Qualitäten. Wir werden sehen, ob es für einen Kaderplatz reicht."

Die Eisernen, die seit fünf Spielen auf einen Sieg warten, setzen auf ihre Heimstärke. In der Alten Försterei tun sich Bundesligisten generell eher schwer. So konnte in dieser Saison in Köpenick noch keiner Union bezwingen.

Doch um die Sensation zu schaffen, müssen die Eisernen endlich die Kiste treffen. Das ist ihnen gegen Leverkusen, seitdem Xabi Alonso (43) übernommen hat, noch nie gelungen. Die Werkself ist generell eher ein Angstgegner. Union gewann nur eines der zehn Bundesliga-Spiele gegen Bayer.