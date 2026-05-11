Ein Union-Sieg für die Geschichtsbücher: Hat dieser Eta-Kniff Folgen?

Berlin - Im vierten Anlauf hat es geklappt! Nach dem Punktgewinn hat Marie-Louise Eta (34) endlich den ersten Sieg eingefahren. Ausgerechnet bei Ex-Trainer Urs Fischer (60) gewann Union Berlin mit 3:1. Ein Sieg für die Geschichtsbücher.

Hoch soll er leben: Josip Juranovic (30) wird nach seinem entscheidenden 3:1 kräftig gefeiert. © Torsten Silz/dpa

"Ich freue mich insgesamt für das gesamte Team, für den Staff, für die Mannschaft, für die Jungs", blieb Eta bescheiden. Und doch gehören die Schlagzeilen ihr: Als erster Cheftrainerin in der Bundesliga gelang der 34-Jährigen der erste Sieg.

"Klar bin ich als Trainerin heute auch sehr glücklich, weil am Ende geht es immer darum, Fußballspiele zu gewinnen, und es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man das auch schafft."

Union zeigte mal wieder, dass die Eisernen Last-Minute-Siege können. Ex-Unioner Sheraldo Becker (31) egalisierte zwar kurz nach der Pause (48. Minute) den Ilic-Treffer, doch die Schlussphase ging klar an die Unioner. Oliver Burke (29/88. Minute) und Joker Josip Juranovic (30/90.+1) machten den geschichtsträchtigen Auswärtssieg perfekt.

Auffällig: Eta setzte in Mainz auf eine Viererkette. Dabei ist die Fünferkette eigentlich so etwas wie ein Gesetz bei Union. "Wir wollten mutig sein, wir wollten im Ballbesitz den Gegner laufen lassen und uns Torchancen erspielen. Da haben wir in den letzten Wochen viel dran gearbeitet."

Der Kniff ging auf: Union belohnte sich für ein starkes Auswärtsspiel, ließ sich auch vom Tennisball-Protest nicht aus der Ruhe bringen.