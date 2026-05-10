Ganz großes Tennis: Union Berlin landet historischen Eta-Sieg bei Ex-Coach Fischer

Berlin - Marie-Louise Eta darf nach einem 3:1 (1:0)-Sieg bei Mainz 05 ihren ersten Bundesliga-Sieg mit Union Berlin feiern. Ausgerechnet bei ihrem Ex-Coach Urs Fischer landen die Eisernen den historischen Erfolg.

Andrej Ilic (M.) zwingt FSV-Keeper Robin Zentner mit seinem Kopfball zu einer Glanzparade. © Torsten Silz/dpa

Den Köpenickern merkte man an, dass der Druck nach Erreichen des Klassenerhalts abgefallen war. Die Eta-Truppe trat von Beginn an mutig auf und versuchten, nach vorn zu spielen.

Die erste Großchance hatten die Gäste dann aber wieder einmal nach einer Ecke. Andrej Ilic scheiterte nach zehn Minuten mit einem wuchtigen Kopfball am glänzend reagierenden FSV-Keeper Robin Zentner.

Zehn Zeigerumdrehungen später sorgten die Union-Fans für eine Unterbrechung: Mit Tennisballwürfen protestierten sie gegen die vielen Spielansetzungen am Sonntag.

Nach der unfreiwilligen Pause kamen die Hausherren zunächst besser auf. Am Ende sorgte dann aber doch ein Standard für die verdiente FCU-Führung. Ilic belohnte sich in der 38. Minute für seinen starken Auftritt und nickte Kemleins Halbfeldflanke nach einem kurz ausgeführten Eckball zum 1:0 in die Maschen.

In der äußerst üppigen zwölfminütigen Nachspielzeit, die der Tennisball-Pause geschuldet war, prüften Kaishu Sano für Mainz und Livan Burcu für die Berliner noch einmal die gegnerischen Torhüter. Am Ende blieb es bei der verdienten FCU-Pausenführung.