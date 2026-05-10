Union und Eta wollen mehr: Klappt's gegen Fischer mit dem historischen Dreier?

Berlin - Den Klassenerhalt verfolgte Union-Trainerin Marie Louise Eta (34) beim Essen mit ihrem Ehemann am Handy. Weil sowohl St. Pauli, als auch Wolfsburg schon vergangenen Spieltag beide nicht gewinnen konnte, reichte das 2:2 gegen Köln für ein weiteres Jahr im Oberhaus .

Union-Trainerin Marie-Louise Eta (34) will mit Union zwei Siege einfahren. © Andreas Gora/dpa

Auf einen lauen Sommerkick zur unbeliebten Anstoßzeit gegen Mainz (19.30 Uhr/DAZN) sollten sich die eisernen Anhänger aber nicht einstellen. Union-Legende Urs Fischer (60) hat die Mainzer auf links gedreht.

Der Schweizer übernahm die 05er im Dezember auf Tabellenplatz 18, führte sie bis auf Platz zehn. Jetzt soll ausgerechnet beim Ex historisches geschafft werden.

Den ersten Punktgewinn tütete Eta gegen Köln ein, jetzt soll auch der erste Sieg her. Allerdings ist Union Berlin mit vollen Erfolgen in der Rückrunde sehr knauserig umgegangen. Lediglich gegen Bayer Leverkusen und beim SC Freiburg reichte es für drei Punkte. Seit sechs Spielen warten sie nun schon auf einen Sieg.

Dennoch will Union das Maximale aus der Saison herausholen. Sprich: zwei Siege. "Wir stehen vor zwei Spielen, die wir positiv gestalten und auch erfolgreich sein wollen", so Eta. "Wir fahren nach Mainz, um drei Punkte mit nach Hause zu nehmen."