Einer will weg, zwei Fragezeichen: So geht es mit Unions Leihspielern weiter

Tim Skarke (27) erzielte für Ex-Klub Darmstadt acht Tore, sucht aber wohl einen neuen Verein.

Bei den anderen sechs Leihrückkehrern ist bis auf einen die Zukunft noch unklar. TAG24 verschafft einen Überblick:

Aljoscha Kemlein

Diese Leihe ging voll auf. In der Rückrunde für St. Pauli am Ball, trug Aljoscha Kemlein (19) dazu bei, dass die Hanseaten sich die Zweitliga-Meisterschaft sicherten. Der 19-Jährige gehörte zum Stammpersonal, stand in allen 17 Rückrunden-Begegnungen auf dem Platz, davon 13 sogar in der Startelf.

Er kommt mit Selbstvertrauen zurück und soll das auch in Köpenick zeigen, wenn auch nicht so häufig wie bei den Kiezkickern. "Wir wollen ihn - und das ist auch ein ganz klarer Wunsch des Präsidiums - integrieren in die erste Männermannschaft", kündigte Dirk Zingler (59) an.

Tim Skarke

Zweimal ließ sich Tim Skarke (27) bereits verleihen: Erst zu Schalke, dann zum Ex-Klub nach Darmstadt. Dort wusste der Flügelflitzer mit acht Toren und zwei Vorlagen (30 Spiele) zwar durchaus zu überzeugen, sieht seine Zukunft offenbar aber selbst nicht in der Hauptstadt. Dem "kicker" zufolge "neigt der Spieler aktuell dazu, sich neu zu orientieren."