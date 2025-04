Einst größte Stärke: Hier ist Union nur noch Mittelmaß

Benedict Hollerbach (23, r.) bringt die Alte Försterei mit seinem Ausgleichstreffer gegen Bayern München zum Beben. © Andreas Gora/dpa

Am 19. Januar schlugen die Eisernen Mainz 05 mit 2:1. Es ist der bislang einzige Sieg vor heimischer Kulisse für Steffen Baumgart (53).

Die Heim-Premiere verdarb Augsburg, dann folgte der Sieg gegen Mainz, ehe Gladbach und Kiel als Sieger vom Platz gingen. Zuletzt aber konnte man immerhin den Bayern einen Punkt abknöpfen.

Generell sind die Köpenicker in einer starken Phase, holten gegen Frankfurt, Bayern und Freiburg starke sieben Punkte. Jetzt sollen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) die Wölfe dran glauben. "Wir wissen um die Qualität von Wolfsburg. Wir wissen aber auch, was uns stark macht", so Baumgart.

"Wir wollen unser Heimspiel gewinnen. Ausverkauftes Haus, eine sehr gute Stimmung, die wir immer hier haben. Die wollen wir aufrechterhalten. Das geht mit einer sehr guten Leistung und vielleicht dann auch mit einem sehr guten Ergebnis."