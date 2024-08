Er kam erst diesen Sommer: Union-Neuzugang schon wieder weg?

Kurios: Schon vergangene Saison tauchten in Köpenick ähnliche Gerüchte auf. So wurde Hannover 96 ebenfalls nur kurz nach seinem Wechsel Interesse an Mikkel Kaufmann nachgesagt. Mehr als ein Gerücht wurde daraus aber nicht. Der Goalgetter blieb in Berlin und wechselte diesen Sommer nach Heidenheim.