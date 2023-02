Ernüchtert oder erleichtert? Berlin trifft in der Europa League erneut auf Union Saint Gilloise!

Berlin - Wenige Stunden, nachdem die Europa-League-Party für Union ein krönendes Ende gefunden hat, steht der Achtelfinal-Gegner fest: Es ist der belgische Klub Royale Union Saint Gilloise, auf den man bereits in der Vorrunde traf.

Erinnerungen an die Gruppenphase, in der man sich zweimal mit Union Saint Gilloise duellierte. © Matthias Koch/dpa

Eisern Union schreibt Geschichte. Schon wieder! Nachdem man zum ersten Mal die Gruppenphase der Europa League überstanden hatte, schaltete man am Donnerstagabend an der Alten Försterei in Ajax Amsterdam 3:1 (2:0) ein Großkaliber des europäischen Fußballs aus.

Bei der am Freitag stattfindenden Auslosung der UEFA wurde den Köpenickern sogleich ihr Kontrahent für das Achtelfinale, zugelost: Es ist Royale Union Saint Gilloise, die bereits Gegner in der Gruppenphase waren.

Der belgische Erstligist, der aktuell auf dem zweiten Platz der Jupiler Pro League rangiert, schaffte in der Vorsaison Historisches und wurde als Aufsteiger belgischer Meister.

Damit durften sie an der Qualifikation zur Champions League teilnehmen, in der sie nach Hin- und Rückspiel gegen die Glasgow Rangers mit 2:3 unterlagen. Und anschließend mit Union in die Gruppe D der Europa League gelost wurden.

Für die Zwischenrunde der Europa League hatten die Belgier indes eine Wildcard als einer der Gruppenersten. Spieltermine werden der 9. und 16. März, wie gewohnt donnerstag, sein. Dabei hat Union zuerst Heimrecht, wird also das Hinspiel an der Alten Försterei absolvieren.

Und will diese Partie erfolgreicher bestreiten als die erste Begegnung der Gruppenphase (0:1) gegen die Belgier.