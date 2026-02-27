Schlägt jetzt die große Stunde von Oliver Burke?

Berlin - Oliver Burke (28) ist schon irgendwie ein Phänomen ... an Unbeständigkeit. Immer wieder lässt er sein Können aufblitzen, um dann wieder von der Bildfläche zu verschwinden.

Mit seinem Hattrick gegen Eintracht Frankfurt ließ Oliver Burke (28, l.) im vergangenen September kurzzeitig aufhorchen. © Arne Dedert/dpa

Bereits in jungen Jahren zu RB Leipzig gewechselt, konnte er sich bei den Sachsen nie richtig durchsetzen und verließ die Roten Bullen nach nur einer Saison schon wieder.

Es folgten sieben Vereine in sieben Jahren, bevor er sich bei Werder Bremen zurück ins Rampenlicht spielte und sogar zum Publikumsliebling avancierte. Nach nur einer richtig guten Saison kehrte er den Grün-Weißen aber im vergangenen Sommer ablösefrei den Rücken, um einen lukrativeren Deal bei Union Berlin zu unterschreiben.

Mit drei Toren beim spektakulären 4:3-Sieg in Frankfurt ließ der Schotte mit dem Bart gleich zu Saisonbeginn aufhorchen, konnte die gesteigerten Erwartungen aber seitdem mit nur einem weiteren Treffer und einer Vorlage nicht erfüllen, auch wenn er von Steffen Baumgart (54) immer wieder eine Chance bekam.

Beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach wird Burke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die nächste Möglichkeit bekommen, um sich zu empfehlen. Er wird den gelbgesperrten Andrej Ilic (25) in der Startelf ersetzen, wie Baumgart im Vorfeld der Partie ankündigte.