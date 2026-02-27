Schlägt jetzt die große Stunde von Oliver Burke?
Berlin - Oliver Burke (28) ist schon irgendwie ein Phänomen ... an Unbeständigkeit. Immer wieder lässt er sein Können aufblitzen, um dann wieder von der Bildfläche zu verschwinden.
Bereits in jungen Jahren zu RB Leipzig gewechselt, konnte er sich bei den Sachsen nie richtig durchsetzen und verließ die Roten Bullen nach nur einer Saison schon wieder.
Es folgten sieben Vereine in sieben Jahren, bevor er sich bei Werder Bremen zurück ins Rampenlicht spielte und sogar zum Publikumsliebling avancierte. Nach nur einer richtig guten Saison kehrte er den Grün-Weißen aber im vergangenen Sommer ablösefrei den Rücken, um einen lukrativeren Deal bei Union Berlin zu unterschreiben.
Mit drei Toren beim spektakulären 4:3-Sieg in Frankfurt ließ der Schotte mit dem Bart gleich zu Saisonbeginn aufhorchen, konnte die gesteigerten Erwartungen aber seitdem mit nur einem weiteren Treffer und einer Vorlage nicht erfüllen, auch wenn er von Steffen Baumgart (54) immer wieder eine Chance bekam.
Beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach wird Burke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die nächste Möglichkeit bekommen, um sich zu empfehlen. Er wird den gelbgesperrten Andrej Ilic (25) in der Startelf ersetzen, wie Baumgart im Vorfeld der Partie ankündigte.
Keine Alternativen: Oliver Burke stellt sich im Sturmzentrum von Union Berlin quasi selbst auf
"Olli Burke ist da der heißeste Kandidat, alles andere brauche ich auch nicht verkaufen", erklärte der Union-Coach ein wenig süffisant in der Pressekonferenz vor der Begegnung mit den Fohlen.
Dabei stellt sich der Stürmer, der sich Baumgarts Ansicht nach "manchmal selbst im Weg steht", quasi von selbst auf, weil es dem Übungsleiter offenbar schlichtweg an Alternativen mangelt.
Burke sei ein Angreifer, der in der Zentrale "erstmal auch die körperlichen Voraussetzungen hat, der auch dann die Geschwindigkeit hat, der die Erfahrung hat, der jetzt auch über einen langen Zeitraum für uns immer ein sehr, sehr wichtiger Spieler war", betonte Baumgart.
Fürs Angriffszentrum stehen aus Trainer-Sicht "drei Spieler, die es sehr, sehr gut können" zur Verfügung: "Der eine ist ein A-Jugendspieler und der andere ist gesperrt, bleibt also nur noch, mit hoher Wahrscheinlichkeit, Olli Burke, wenn er gesund ist."
Erwähnter A-Jugendspieler Dmytro Bogdanov (18) könnte derweil sein Bundesliga-Debüt feiern. "Mitja entwickelt sich richtig gut, Mitja wird im Kader stehen, aufgrund einmal seiner Leistung und weil Andrej fehlen wird und damit wird er auch die große Chance haben, vielleicht in Gladbach sein erstes Spiel zu machen", stellte Steffen Baumgart fest.
