Union Berlin und der Ramadan: "Finde es sehr ..."

Berlin - Am vergangenen Mittwoch hat der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen und der macht auch vor zwei Profi-Fußballern von Union Berlin nicht Halt.

Union-Coach Steffen Baumgart (54) findet es wichtig, dass seine Spieler ihre Religion frei ausleben können. © Soeren Stache/dpa

Ilyas Ansah und Livan Burcu (beide 21) dürfen noch bis einschließlich 19. März zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang weder Essen noch trinken.

Steffen Baumgart (54) hat im Vorfeld der Partie gegen Borussia Mönchengladbach seinen Schützlingen volle Unterstützung zugesichert.

"Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir da auch sehr offen mit umgehen und auch wissen, dass das einfach sehr wichtig ist für die beiden", betonte der Union-Coach bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Er unterstrich die Wichtigkeit, dass die beiden Spieler ihre Religion frei ausleben können und "wir da eben halt die Unterstützung geben, die möglich ist."

Das beziehe sich in erster Linie auf Absprachen, was die Kicker vor dem Aufgang der Sonne und nach ihrem Untergang benötigen. In diesem Zusammenhang befinde man sich auch in Absprachen mit dem Umfeld. "Da werden wir alles für tun", bekräftige Baumgart.