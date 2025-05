Tolles Geschenk: So hat Jeong von seiner Union-Rückkehr erfahren

Ein Fingerzeig des Schicksals: Wooyeong Jeong (25) hat pünktlich zu seiner anstehenden kirchlichen Trauung von seinem neuen Vertrag bei Union Berlin erfahren. © Andreas Gora/dpa

Der Hauptstadtklub hatte eine Kaufoption für den Südkoreaner ungenutzt verstreichen lassen, dann aber offenbar erfolgreich mit seinem Stammverein VfB Stuttgart nachverhandelt.

Horst Heldt (55) informierte seinen Schützling höchstpersönlich über die geglückte Rückkehr und musste dafür auf technische Hilfsmittel zurückgreifen. "Hallo Berlin! Könntet ihr bitte gleich aus dem WLAN gehen, wir brauchen eine stabile Verbindung. Danke!", scherzte die vereinseigene Social-Media-Abteilung beim Kurznachrichtendienst X.

Denn der 25-Jährige weilt zurzeit in seiner Heimat, wo er sich weiter von seiner Knöchelverletzung erholt und "nebenbei" standesamtlich geheiratet hat, wie er seinen Fans bei Instagram mitteilte. Daher musste ihn der Union-Manager per Video-Chat von seinem Glück in Kenntnis setzen.

Der erlebte dabei aber selbst eine kleine Überraschung. "Wo bist Du denn?", fragte er seinen Gesprächspartner, der daraufhin erwiderte, dass er gerade wegen einer Hochzeit unterwegs sei.