Ganz große Geste: Union-Star rettet Jugendverein vor Pleite

András Schäfer (25) hat seinen Jugendverein Haladás Szombathely mit einer großzügigen Spende vor der Pleite gerettet. © Andreas Gora/dpa

Der Kicker von Union Berlin hat nämlich mit einer großzügigen Spende seinen Jugendverein Haladás Szombathely vor dem Bankrott bewahrt.

Um den Spielbetrieb fortsetzen zu können, benötigte der ungarische Zweitligist eine Summe von 55 Millionen Forint, was in etwa 134.000 Euro entspricht.

Aus diesem Grund starteten Unterstützer des Klubs einen Spendenaufruf, dem der 25-Jährige folgte. Zunächst ließ der Mittelfeldspieler fünf Millionen in Landeswährung, also etwas mehr als 12.000 Euro, springen.

Auch andere ehemalige Haladás-Spieler kamen der Spendenbitte nach, doch zum angestrebten Ziel fehlte am Ende des Jahres immer noch ein ziemlich großer Betrag.

Also ließ sich Schäfer nicht lumpen und öffnete zu Silvester erneut das Portemonnaie, um die fehlende Differenz zu begleichen. So spendete er also noch einmal zehn Millionen Forint und rettete seinen Ausbildungsverein schließlich vor der drohenden Pleite.