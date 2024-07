Gegen diese Gegner starten Union Berlin und Hertha BSC in die neue Saison

Union-Trainer Bo Svensson (44, l.) und Hertha-BSC-Coach Cristian Fiél (44). © Bildmontage: IMAGO / Revierfoto, IMAGO / Jan Huebner, Soeren Stache/dpa

Das erste Heimspiel bestreiten die "Eisernen" am Wochenende des 30. August gegen Aufsteiger FC St. Pauli. Zum Ende der Hinrunde und damit auch am letzten Spieltag der Saison am 17. Mai 2025 trifft das Team vom neuen Coach Bo Svensson (44) auf den FC Augsburg. Im Januar wird die Begegnung in der Alten Försterei ausgetragen.

"Wir freuen uns auf die neue Saison und haben mit den ersten drei Gegnern ein intensives Anfangsprogramm. Wir wollen den Bundesligastart so erfolgreich wie möglich gestalten und fiebern insbesondere dem ersten Heimspiel entgegen“, sagte Horst Heldt (54), Geschäftsführer Profifußball Männer bei Union.

Für Hertha kommt es beim ersten Auswärtsspiel gleich knüppeldick. Das Team von Neu-Trainer Cristian Fiél (44) muss am Wochenende vom 9. bis 11. August beim HSV ran.

Den Abschluss der Hinrunde bildet die Partie bei Hannover 96. Die Niedersachsen empfängt der Klub demzufolge beim Saisonfinale am 18. Mai 2025 im Olympiastadion.

Union und Hertha gehen beide mit einem neuen Coach in die Saison. Cristian Fiél schwingt seit dem Trainingsauftakt am 26. Juni offiziell das Zepter bei der "Alten Dame". Am Wochenende des 20. bis 22. September kehrt der Spanier an seine alte Wirkungsstätte zurück, wenn Hertha beim "Club" in Nürnberg ranmuss.