Geht Union jetzt die Puste aus? Harmlose Eiserne treffen die Kiste nicht mehr

Berlin - Es war eigentlich dieses typische Union-Spiel: Eine enge, umkämpfte Partie und am Ende heißt der Sieger Union Berlin . Richtig viel gelingen sollte den Eisernen beim 0:0 gegen bestens eingestellte Kölner aber nicht.

Die Szene des Spiels. Union-Keeper Fredrik Rönnow (30, M.) verhindert mit einer Faustabwehr gegen Florian Kainz (30, 2.v.l) den Einschlag. © Andreas Gora/dpa

Die Eisernen ließen gegen den 1. FC Köln vieles vermissen, was sie sonst so auszeichnet. Das von Fischer geforderte "wahre Gesicht" zeigte seine Elf höchstens in der ersten Viertelstunde. Stattdessen ließen sie ungewohnt viele Chancen für den Gegner zu.



"Ich glaube schon, dass die Mannschaft viel investiert hat, immer wieder Köln hoch anzulaufen und zu stressen. Das hat die Mannschaft gut gemacht", konnte Urs Fischer (57) trotz der harmlosen Vorstellung mit dem Punkt gut leben.

Mit etwas mehr Konsequenz hätte Steffen Baumgart (51) bei seiner Rückkehr an alter Wirkungsstätte auch mehr mitnehmen können. Am Ende war es Frederik Rönnow (30), der zumindest das 0:0 rettete und damit die Ungeschlagen-Serie von nun schon 17 Heimspielen verlängerte.

Gleich mehrmals war der Däne zur Stelle. Erst mit einer klasse Parade gegen Florian Kainz (59. Minute) und wenig später auch gegen Jonas Hector (66). "Es gab Phasen in der zweiten Hälfe, da haben wir fast um ein Tor gebettelt. Wir können uns bei unserem Torwart bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat", lobte der Schweizer den Schlussmann.

Der gab sich am Sky-Mikrofon nach Schlusspfiff bescheiden ("Freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte"), machte aber ein Problem aus: "Wir haben nach Ballgewinn zu viele Bälle wieder verloren. Am Ende haben wir nochmal Druck gemacht, aber keine richtige Torchance erspielt."