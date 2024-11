Ist ER der nächste Abgang bei Union Berlin? Eiserne legen Preisschild fest

Berlin - Bei Union Berlin hat die Gerüchteküche in der vergangenen Woche mächtig gebrodelt, denn gleich drei mögliche Neuzugänge sind mit den Eisernen in Verbindung gebracht worden. Allerdings könnte es auch bei den Abgängen Bewegung geben.

Diogo Leite (25, l.) rangiert mit 130 gewonnenen Zweikämpfen auf Platz zwei in der aktuellen Bundesliga-Saison. © Sven Hoppe/dpa

Die Transfer-Flops Ivan Prtajin (28) und Andrej Ilic (24), die unter Bo Svensson (45) noch keinen einzigen Stich gesehen haben, könnten bereits im Winter die Alte Försterei schon wieder verlassen, zumindest auf Leih-Basis, um bei einem anderen Klub Spielpraxis zu sammeln.

Im Gegensatz zu diesen beiden "Negativbeispielen" hat sich ein anderer Kicker der Köpenicker weiter ins Rampenlicht gespielt: Diogo Leite (25)! Der Innenverteidiger stand unter Svensson in jedem Ligaspiel von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld und hat sich als hervorragender Zweikämpfer etabliert.

Mit 130 gewonnenen Duellen rangiert er in der Bundesliga in dieser Statistik aktuell auf dem zweiten Platz hinter Florian Wirtz (21) von Bayer Leverkusen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Leite in 107 Zweikämpfen auch den Kürzeren gezogen hat, sodass seine Quote bei knapp 55 Prozent gewonnenen Duellen liegt. Dabei geht der Linksfuß allerdings auch ziemlich fair zu Werke und hat sich in der laufenden Spielzeit erst eine Gelbe Karte abgeholt.

All das macht ihn natürlich bei der Konkurrenz nur noch begehrter, bedenkt man, dass bereits im vergangenen Sommer diverse Klubs die Fühler nach dem 25-Jährigen ausgesteckt haben.