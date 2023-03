Hat Union Berlin das Siegen verlernt? Keeper Rönnow gewinnt Privatduell

Berlin - Union Berlin ist im Jahr 2023, abgesehen von der klaren 0:3-Auswärtsschlappe beim Rekordmeister FC Bayern , in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen.

Union-Keeper Frederik Rönnow (30, l.) hat gleich dreimal erfolgreich gegen Wölfe-Stürmer Omar Marmoush (24) pariert und den Eisernen einen Punkt gerettet. © RONNY HARTMANN / AFP

Man könnte das Pferd aber auch von hinten aufzäumen, dann stellt man nämlich fest, dass die Eisernen seit nunmehr vier Liga-Partien auf einen Dreier warten.

Hat die Fischer-Truppe also das Siegen verlernt? Fakt ist: Nach der verlängerten Winterpause kamen die Köpenicker fulminant aus den Startlöchern und gewannen die ersten fünf Begegnungen am Stück. Mit dieser Serie spielten sie sich an der Tabellenspitze fest und setzten sogar die Münchener und den BVB unter Druck.

Dann begann jedoch die Zeit der englischen Wochen mit begeisternden Auftritten in der Europa League. Hier gelang es dem Hauptstadtklub im Play-off tatsächlich den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb zu kegeln und auch gegen Royale Union Saint-Gilloise ist der Einzug ins Achtelfinale nach dem 3:3 in der Alten Försterei weiterhin in greifbarer Nähe.

Doch dieser europäische Lauf hat auch seine Schattenseiten, denn den Köpenickern war nach den Einsätzen am Donnerstagabend der Kräfteverschleiß im folgenden Bundesliga-Duell am Sonntag stets deutlich anzumerken.