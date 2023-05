Heißes Transfergerücht neu befeuert: Barca-Star vor Wechsel zu Union Berlin?

Weder beim AC Mailand noch bei seinem Stammverein FC Barcelona scheint Sergino Dest (22) eine Zukunft zu haben, schlägt jetzt Union Berlin zu? © Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie sollten sich die Eisernen überhaupt die Dienste des Außenverteidigers leisten, der im Oktober 2020 für 21 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum großen FC Barcelona gewechselt war?

Am vergangenen Samstag haben die Berliner mit einem 1:0-Sieg gegen Werder Bremen jedoch endgültig das Ticket für die Champions League gebucht und können fest mit weiteren Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe planen.

Neben dem finanziellen Aspekt dient natürlich auch die Teilnahme an der Königsklasse selbst als großer Anreiz für potenzielle Wechselkandidaten, in Köpenick anzuheuern. Kein Wunder also, dass das Gerückt um Dest sofort wieder neu aufflammt.

Der italienische Transfer-Experte Daniele Longo berichtete kürzlich bei Twitter nämlich, dass Union den Deal mit den Katalanen schnellstmöglich festzurren will, bereits "in den kommenden Tagen", wie es in dem italienischen Tweet heißt.

Ob dem wirklich so ist, wird sich zeigen, allerdings könnte Longo die Informationen aus erster Hand haben, denn der 22-Jährige ist zurzeit noch an den AC Mailand ausgeliehen.