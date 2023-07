Isco tritt übel gegen Union Berlin nach: So reagieren die Eisernen

Berlin - Es hätte DER Transfer des Winters schlechthin in der Bundesliga sein können, am Ende flog Ex-Real-Star Isco (31) aber unverrichteter Dinge wieder nach Spanien und tritt nun nach fast sechs Monaten fies gegen Union Berlin nach.

Die Verantwortlichen um Union-Manager Oliver Ruhnert (51) wollten sich zu den Vorwürfen von Isco nicht öffentlich äußern. © Soeren Stache/dpa

Bei den Eisernen wollte man zu den Vorwürfen zwar nicht offiziell Stellung beziehen, dennoch sei man von Vereinsseite verwundert, dass sich der Superstar nach knapp einem halben Jahr so negativ äußert, wie "Bild" berichtete.

Vielmehr sehe man das Problem aufseiten von Iscos Berateragentur, die den Spieler nicht korrekt über die mit Union ausgehandelten Vertragsbedingungen in Kenntnis gesetzt habe.

Fakt ist, dass die ganze Sache am Ende wohl am lieben Geld scheiterte. Spötter hatten nach dem geplatzten Deal beispielsweise gemutmaßt, dass Isco sein Jahresgehalt für das monatliche Salär gehalten habe.

Der 31-Jährige holte am Montag in der spanischen Sportzeitung "Marca" in seinem ersten Interview seit fünf Jahren zum Rundumschlag aus, um seinen Fans und den Lesern die Wahrheit mitzuteilen.

Dabei schilderte er zunächst, wie es zu seinem Abgang beim FC Sevilla nach einem Handgemenge mit Ex-Sportdirektor Ramon Rodriguez Verdejo (54), genannt "Monchi", kam, den er als "größten Lügner, den er jemals getroffen hat" bezeichnete.