Kevin Volland über seine Ziele mit Union und eine mögliche DFB-Rückkehr

Berlin - Mit Union Berlin kämpft Kevin Volland (31) in der Rückrunde gegen den Abstieg. In einem Interview offenbarte der 31-Jährige jetzt seine zwei großen Ziele für 2024.

Kevin Volland (31, links) zeigte in den letzten Spielen eine aufsteigende Form. © Andreas Gora/dpa

Kevin Volland schnürt seit 2023 die Schuhe für Union Berlin. Nach der TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen ist es der dritte Bundesligaverein für Volland.

Der Angreifer sprach im Interview mit der "Bild" über das erste halbe Jahr in den Diensten der Eisernen. Mit einer Ausbeute von drei Toren und drei Vorlagen in 16 Pflichtspielen war der 31-Jährige alles andere als zufrieden.

Seitdem Neu-Trainer Nenad Bjelica (52) im Amt ist, läuft es auch für den Ex-Monegassen besser. So steuerte Volland in den letzten vier Saisonspielen starke vier Torbeteiligungen bei. Vor allem der so wichtige Ausgleichstreffer gegen den FCA wirkte Wunder: "Wenn man so einen Ausgleich wie gegen Augsburg schießt, tut einem das persönlich gut."

Im Hinblick auf die schwere Rückrunde hat sich Volland zwei Ziele gesetzt. "Das Hauptthema wird sein, dass wir in Spielen, die auf der Kippe stehen oder wir 1:0 führen, früher den Sack zumachen. Dazu, dass wir konzentriert bleiben, mehr Konstanz hineinbekommen."