Kevin Volland verpasst Trainingsstart bei Union Berlin

Berlin - Offensivspieler Kevin Volland (31) hat das erste Mannschaftstraining des 1. FC Union Berlin in der Sommervorbereitung verletzt verpasst.

Kevin Volland (31) kann wegen Knieproblemen nicht am Mannschaftstraining der Unioner teilnehmen. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

"Er hatte ein bisschen Knieprobleme in der Pause, auch am Ende der letzten Saison. Er musste einen kleinen Eingriff machen", sagte der neue Cheftrainer Bo Svensson (44). "Es ist nicht so schlimm, aber wir müssen ihn behutsam aufbauen."

Svensson gab keine Prognose ab, ob der Saisonstart für den 31-Jährigen in Gefahr ist. "Meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass er während der Vorbereitung einsteigen kann."

Neben den EM-Fahrern fehlte bei der Einheit vor knapp 250 Fans auch Außenverteidiger Jerome Roussillon (31), der individuell trainierte.

Ersatztorwart Lennart Grill (25) soll am Donnerstag zur Mannschaft stoßen.