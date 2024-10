Top-Torjäger trifft auf Harmlos-Angriff: Löst er Unions Sturm-Problem?

Berlin - Union ist wieder Union ! Die Eisernen sind fantastisch in die Saison gestartet und erinnern stark an die erfolgreiche Ära unter Urs Fischer (58). Prunkstück ist wieder einmal die Defensive. Problem: Vorne tun sich die Eisernen weiterhin schwer.

Kevin Volland (32) steht nach langer Pause vor seinem Comeback. © Andreas Gora/dpa

Erst acht Tore erzielten die Jungs, verteilt auf sieben Torschützen. Es zeigt einerseits, dass jeder Spieler ein Tor erzielen kann, andererseits deckt es aber auch ein Dilemma auf: Union fehlt der Knipser!

Zu Saisonbeginn setzte Bo Svensson (45) noch auf Rückkehrer Jordan (28), den Stammplatz musste er aber längst wieder räumen. Zuletzt setzte der Däne in der Spitze gar auf Tim Skarke (28), der eigentlich auf dem Flügel Zuhause ist, während die beiden Neuzugänge Ivan Prtajin (28) und Andrej Ilic (24) überhaupt keine Rolle spielen.

Beim Verfolger-Duell gegen Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/DAZN) hat Svensson aber vorne drin wieder eine Option mehr: Kevin Volland (32) steht vor seinem Comeback. "Das sieht gut aus. Er hat die ganze Woche trainiert und macht Woche für Woche einen besseren Eindruck", berichtete der Trainer.

Seit seiner Knie-Operation im Sommer fehlt der Angreifer dem Bundesligisten. In Kiel saß er erstmals wieder auf der Bank, nachdem er beim Testkick in der Länderspielpause Spielpraxis sammeln konnte, nun könnte er auch in einem Pflichtspiel wieder auf Torejagd gehen.