"Willkommen zu Hause": Zukunft von Unions Rani Khedira geklärt

Berlin - Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern in der Alten Försterei gepfiffen - jetzt ist es offiziell: Union Berlin hat einen neuen Nationalspieler in seinen Reihen.

Geschafft: Rani Khedira (32) darf mit sofortiger Wirkung für die tunesische Nationalmannschaft spielen und kann sich seinen WM-Traum erfüllen. © Soeren Stache/dpa

Der tunesische Fußballverband (FTF) hat Rani Khedira (32) bei Instagram mit viel Pathos als neuen "Adler von Karthago" vorgestellt, wie die Nationalmannschaft aus dem Land in Nordafrika genannt wird.

Auf dem Foto posiert der Mittelfeldmotor der Eisernen als karthagischer Krieger - mit Rüstung, Schwert und Umhang - vor antiker Kulisse. Natürlich darf auch der Adler auf der Schulter nicht fehlen - KI lässt grüßen.

"Willkommen zu Hause", begrüßt der Verband den 32-Jährigen in seinen Reihen. Khedira wurde am 27. Januar 1994 in Stuttgart geboren und verfügt auch über die tunesische Staatsbürgerschaft.

Bis zur U19 durchlief Rani sämtliche Jugendmannschaften beim DFB, wurde aber nie fürs A-Team berücksichtigt. Jetzt also noch der späte Verbandswechsel - pünktlich zur WM in Kanada, Mexiko und den USA. Der Traum von der fußballerischen Weltbühne lebt und ist größer denn je.