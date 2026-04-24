Oben hui, unten pfui: Überrascht Union jetzt auch bei RB Leipzig?

Berlin - Klappt's für Marie-Louise Eta (34) im zweiten Spiel mit den ersten Punkten? Viel spricht auf den ersten Blick nicht für Union Berlin . RB Leipzig ist klar auf Kurs Königsklasse. Die letzten vier Spiele am Stück konnten allesamt gewonnen werden. Die Eisernen hingegen sind das drittschlechteste Team der Rückrunde.

Union-Trainerin Marie-Louise Eta (34) will bei RB Leipzig etwas mitnehmen. © Soeren Stache/dpa

Zuletzt mussten sie eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Das Debüt von Eta ging mit 1:2 gegen Wolfsburg in die Hose - und doch ist das Spiel auch gleichzeitig Mutmacher.

Für Union-Verhältnisse spielten die Hausherren wie entfesselt. Die Köpenicker waren klar überlegen, doch 27 Torschüsse und teilweise beste Gelegenheiten sollten nur für ein Tor reichen.

"Die Leistung am Samstag gegen Wolfsburg hat schon gezeigt, was möglich ist. Klar, das Ergebnis war am Ende nicht gut, da waren wir alle unzufrieden, aber die Art und Weise, wie wir da aufgetreten sind, das war ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung", so Eta. "Wir wissen aber auch, dass in Leipzig noch mal eine andere Mannschaft auf uns zukommt, die eben sehr, sehr gut drauf ist."

Genau das könnte Union aber in die Karten spielen. Während die Berliner gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller gerne Punkte liegen lassen, tun sie sich gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte leichter. Das bekam auch schon der Dosenklub zu spüren. Beim 3:1 im Dezember zeigte Union die wohl beste Saisonleistung.