Reife Ansage: Bayerns Siegesserie reißt "bei Union"

Berlin/München - Wenn sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Union Berlin und Bayern München im Stadion An der Alten Försterei duellieren, fühlt sich das ein bisschen an wie der Kampf eines kleinen gallischen Dorfes gegen die Legionen von Julius Cäsar.

Marcel Reif (75) glaubt, dass Union Berlin eine Überraschung gegen die Bayern gelingen könnte. © Oliver Berg/dpa

Der bayerische Feldherr heißt Vincent Kompany (39) und befehligt die zurzeit beste Mannschaft Europas. Ob Steffen Baumgart (53) den Majestix - um im "Asterix"-Vergleich zu bleiben - mimen und mit seinen Köpenickern den scheinbar übermächtigen Gegner ärgern kann?

Marcel Reif (75) sieht die Lage offenbar gar nicht so ausweglos, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Mehr noch, er traut den Eisernen sogar eine große Überraschung zu.

"Ich glaube, dass ihre Siegesserie bei Union reißt. Ich tippe auf ein 1:1", lehnt sich der Sportjournalist bei "Reif ist Live" ziemlich weit aus dem Fenster. Er begründete seine Vermutung unter anderem mit dem Kraftverlust, den die Bayern beim 2:1-Sieg gegen Paris St. Germain am Dienstag eingesteckt haben.

Der deutsche Meister musste nach einer Roten Karte gegen Luis Diaz (28) die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl absolvieren und viel Laufarbeit leisten.

Außerdem sah Reif noch ein anderes Problem, das auf den Rekordmeister zukommen wird, es werde schließlich kein glamouröses Duell wie in der Champions League.