Schreck-Moment im Training: Fehlt Union-Star Ansah gegen Bayern?

Berlin - Auch das noch! Seine Abschlussqualitäten kann Union Berlin gegen Bayern München gut gebrauchen. Am Dienstag aber sorgte Ilyas Ansah (20) für eine Schrecksekunde.

Ilyas Ansah (20) droht womöglich gegen Bayern auszufallen. © Carmen Jaspersen/dpa

Unions erfolgreichster Torjäger (vier Saisontore) verletzte sich im Training. Bei einer Spielform blieb der Sommer-Neuzugang plötzlich auf dem Boden liegen - wegen Problemen am Sprunggelenk.

Nach einer kurzen Behandlungspause konnte der U21-Nationalstürmer zwar weitermachen, verließ den Platz nach dem Training aber mit einem Kühlverband um den Knöchel.

Ob der Angreifer passen muss, ist noch offen. Bei der Nullnummer gegen Freiburg erhielt er eine Verschnaufpause, kam erst nach rund einer Stunde. Jetzt könnte ausgerechnet vor dem Bayern-Kracher eine Zwangspause folgen.

Klar ist: Verzichten muss Steffen Baumgart (53) definitiv auf Christopher Trimmel (38). Der nimmermüde Routinier sah in Freiburg die fünfte Gelbe Karte. Der Rechtsverteidiger fehlt gegen den Rekordmeister gesperrt.