Schreck-Moment im Training: Fehlt Union-Star Ansah gegen Bayern?

Seine Abschlussqualitäten kann Union Berlin gegen Bayern München gut gebrauchen. Im Training aber sorgte Ilyas Ansah (20) für eine Schrecksekunde.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Auch das noch! Seine Abschlussqualitäten kann Union Berlin gegen Bayern München gut gebrauchen. Am Dienstag aber sorgte Ilyas Ansah (20) für eine Schrecksekunde.

Ilyas Ansah (20) droht womöglich gegen Bayern auszufallen.
Ilyas Ansah (20) droht womöglich gegen Bayern auszufallen.  © Carmen Jaspersen/dpa

Unions erfolgreichster Torjäger (vier Saisontore) verletzte sich im Training. Bei einer Spielform blieb der Sommer-Neuzugang plötzlich auf dem Boden liegen - wegen Problemen am Sprunggelenk.

Nach einer kurzen Behandlungspause konnte der U21-Nationalstürmer zwar weitermachen, verließ den Platz nach dem Training aber mit einem Kühlverband um den Knöchel.

Ob der Angreifer passen muss, ist noch offen. Bei der Nullnummer gegen Freiburg erhielt er eine Verschnaufpause, kam erst nach rund einer Stunde. Jetzt könnte ausgerechnet vor dem Bayern-Kracher eine Zwangspause folgen.

Union-Berlin-Blog: Kein schönes Spiel gegen Freiburg
1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: Kein schönes Spiel gegen Freiburg

Klar ist: Verzichten muss Steffen Baumgart (53) definitiv auf Christopher Trimmel (38). Der nimmermüde Routinier sah in Freiburg die fünfte Gelbe Karte. Der Rechtsverteidiger fehlt gegen den Rekordmeister gesperrt.

Bis auf die seit geraumer Zeit verletzten Verteidiger Andrik Markgraf (19, Ermüdungsbruch im Rückenbereich) und Robert Skov (29, Wadenverletzung) stand Baumgart nach dem trainingsfreien Montag zwar der vollständige Kader zur Verfügung, das Spiel dürfte für Josip Juranovic (30) aber noch zu früh kommen. Stattdessen könnte dann erneut Janik Haberer (31) Trimmels Platz einnehmen.

Titelfoto: Carmen Jaspersen/dpa

Mehr zum Thema 1. FC Union Berlin: