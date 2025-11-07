Bayern auf Rekordjagd, aber Baumgart bleibt cool: Union spielt auf Sieg!
Berlin - Von einer Mammutaufgabe für Union Berlin zu sprechen, ist keine Untertreibung. Die Eisernen empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Übermächtigen aus München. Holt Bayern die nächsten drei Punkte - und davon ist in der derzeitigen Verfassung auszugehen - zieht Vincent Kompany (39) mit Pep Guardiola (54) gleich. Zehn Siege zum Start schaffte bislang nur der Star-Coach vor exakt zehn Jahren.
Fußball-Deutschland fragt sich nach dem 2:1 bei Champions-League-Sieger PSG zurecht: Wer soll diese Bayern eigentlich noch stoppen?
Union werden, wenig überraschend, wenn überhaupt nur minimale Außenseiterchancen ausgerechnet. Aus Köpenick kommen dennoch überraschende Töne: Steffen Baumgart (53) will drei Punkte!
"Wie sagt man immer so schön: Es ist ein Zusatzspiel. Nein, ist es nicht. Es ist eins von 34. Wir haben die Chance, drei Punkte zu holen. Das wollen wir."
Heißt: Wie die Kaninchen vor der Schlange wird Union wohl kaum agieren. Stattdessen wollen sie mit ihrer unbequemen Spielweise und der Alten Försterei im Rücken die Bayern nicht nur ärgern, sondern dreifach punkten: "Wir wissen, dass es andere Mannschaften gibt, wo die Chancen vielleicht etwas höher sein könnten. Aber wieso das Ganze nicht so angehen, dass wir gewinnen wollen und das auch zeigen wollen."
Steffen Baumgart: "Wir haben viel Respekt, aber auch viel Vorfreude"
Es wäre etwas Historisches. Sowohl für die Köpenicker, als auch dem Trainer. Weder Baumgart noch die Eisernen konnten bislang gegen die Bayern gewinnen.
"Im Endeffekt versucht man, Lösungen zu finden auf eine Mannschaft, die kaum Lösungen zulässt", weiß Baumgart um die Schwierigkeit der Aufgabe. "Wir haben viel Respekt, aber auch viel Vorfreude."
Für die wenigen Chancen, die sich bieten werden, kann der Chefcoach auf einen Hoffnungsträger zurückgreifen. Nach einer Schrecksekunde im Training unter der Woche gab der 53-Jährige Entwarnung: Unions bester Angreifer Ilyas Ansah (20, vier Saisontore) kann spielen.
Gutes Omen: Beim letzten Aufeinandertreffen im März gelang den Eisernen in der Alten Försterei immerhin ein 1:1. Auch da waren die Bayern unter der Woche in der Champions League gefordert. Wird Union so kurz vor dem Start-Rekord wieder zur Stolperfalle?
