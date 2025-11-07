Bayern auf Rekordjagd, aber Baumgart bleibt cool: Union spielt auf Sieg!

Berlin - Von einer Mammutaufgabe für Union Berlin zu sprechen, ist keine Untertreibung. Die Eisernen empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Übermächtigen aus München. Holt Bayern die nächsten drei Punkte - und davon ist in der derzeitigen Verfassung auszugehen - zieht Vincent Kompany (39) mit Pep Guardiola (54) gleich. Zehn Siege zum Start schaffte bislang nur der Star-Coach vor exakt zehn Jahren.

Steffen Baumgart (53) hat noch nie gegen Bayern München gewinnen können. © Soeren Stache/dpa

Fußball-Deutschland fragt sich nach dem 2:1 bei Champions-League-Sieger PSG zurecht: Wer soll diese Bayern eigentlich noch stoppen?

Union werden, wenig überraschend, wenn überhaupt nur minimale Außenseiterchancen ausgerechnet. Aus Köpenick kommen dennoch überraschende Töne: Steffen Baumgart (53) will drei Punkte!

"Wie sagt man immer so schön: Es ist ein Zusatzspiel. Nein, ist es nicht. Es ist eins von 34. Wir haben die Chance, drei Punkte zu holen. Das wollen wir."

Heißt: Wie die Kaninchen vor der Schlange wird Union wohl kaum agieren. Stattdessen wollen sie mit ihrer unbequemen Spielweise und der Alten Försterei im Rücken die Bayern nicht nur ärgern, sondern dreifach punkten: "Wir wissen, dass es andere Mannschaften gibt, wo die Chancen vielleicht etwas höher sein könnten. Aber wieso das Ganze nicht so angehen, dass wir gewinnen wollen und das auch zeigen wollen."