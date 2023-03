Suche nach der Effizienz: Wird Union gegen Union wieder zu Union?

Berlin - Geht den Eisernen langsam die Puste aus? Seit drei Spielen wartet Union Berlin schon auf ein Tor. Dem 0:0 gegen Schalke folgte ein 0:3 in München sowie die jüngste Nullnummer gegen Köln .

Ein ungewohntes Gefühl, denn normalerweise sind die Köpenicker doch eiskalt vor dem Kasten. Kaum ein Team hat so eine Diskrepanz zwischen "expected goals" und den tatsächlich erzielten Toren.

Ähnlich verhält es sich mit den Punkten. Laut understat.com hat Union 13 Zähler zu viel auf dem Konto. Anders ausgedrückt: Sie sind extrem effizient.

Doch zwischen dem Achtelfinaleinzug in der Europa League und der Partie gegen Köln scheinen die Effizienz und die Torgefahr irgendwie verloren gegangen zu sein. Gerade gegen Köln zeigte sich mal wieder ein altes Problem. Gegen den Ball ist die Fischer-Elf eines der besten Teams der Liga, mit dem Ball fehlt es aber oft an Ideen. So taten sie sich unheimlich schwer, überhaupt Torchancen zu kreieren.

Ganz so eng wollte es Urs Fischer (57) vor dem Achtelfinale gegen Royale Union St. Gilloise (18.45 Uhr/RTL+) nicht sehen. "Nehmen wir das letzte Spiel gegen Köln. Wir hatten 26 Flanken. Das bedeutet, du bist im letzten Drittel, am Strafraum. Das bedeutet, dass du doch einiges richtig gemacht hast, wenn du überhaupt zum Flanken kommst."

Oft seien die Bälle dann aber zu ungenau gewesen. "Das ist dann im letzten Drittel eine Notwendigkeit. Da ist es eng, da hat es viele Spieler, da musst du präzise sein. Da gilt es anzusetzen."