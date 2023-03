Union gegen Union: Gute Zeiten, schlechte Zeiten für die Eisernen in Europa

Berlin - In der Europa League gibt es für Union Berlin ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Gruppengegner Royale Union Saint-Gilloise reist zum Achtelfinal-Hinspiel aus Belgien an.

Im vergangenen September brachte Royale Union Saint-Gilloise den Eisernen eine seltene Heimpleite bei. © Andreas Gora/dpa

Am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) steigt die nächste Euro-Party in der Alten Försterei, wenn es für die Eisernen darum geht, sich eine gute Ausgangslage für ein mögliches Viertelfinale zu erspielen.

Aber Achtung vor dem Gegner, denn die Union aus der Region der belgischen Hauptstadt Brüssel ist das bislang einzige Team, das den Köpenickern in dieser Saison eine Heimniederlage beibringen konnte.

Nicht einmal dem großen FC Bayern war das gelungen, und auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam musste nach einer 1:3-Schlappe in der Wuhlheide die Segel streichen.

Am 8. September 2022 ging jedoch der Auftakt in der Gruppenphase der Europa League mit 0:1 gegen Saint-Gilloise in die Hose. Es ist für die Berliner die bis dato einzige Pleite in den vergangenen 23 Heimspielen.

Allerdings musste die Fischer-Truppe auf internationalem Parkett erst einmal Lehrgeld bezahlen, denn auch die zweite Partie ging mit 0:1 beim portugiesischen Vertreter Sporting Braga verloren.