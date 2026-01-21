Tolles Geschenk: Union Berlin verlängert mit Legende

Berlin - Gibt es einen passenderen Anlass? Union Berlin hatte am Dienstagabend gleich doppelten Grund zum Feiern: einen runden Geburtstag und eine Vertragsverlängerung.

Die Fans haben am Ufer der Dahme ein gewaltiges Feuerwerk zu Ehren ihres Lieblings-Vereins abgebrannt. © Matthias Koch/dpa

Der Verein aus Berlin-Köpenick hat sein 60-jähriges Bestehen gefeiert - mit gigantischem Fan-Feuerwerk und großem Festzelt an der Alten Försterei.

4000 Ehrengäste - allesamt Mitglieder - lauschten zunächst den Worten ihres Präsidenten. Allerdings stellte sich Dirk Zingler (61) nicht einfach ans Rednerpult, sondern sprach in einer lockeren Runde mit Medien-Boss Christian Arbeit (51) über die Geschicke des Klubs und stellte dabei die Menschen in den Mittelpunkt.

"Wir sind eine riesengroße Familie, die über die 71.328 Mitglieder hinausgeht. Ob wir gebaut oder geblutet haben - es hat immer Spaß gemacht. Die Menschen sind dieser Verein!", betonte der 61-Jährige.

Natürlich waren auch die Profimannschaften der Damen und Herren anwesend - die Coaches Ailien Poese (41) und Steffen Baumgart (54) richteten ebenfalls einige Worte an das Party-Volk.