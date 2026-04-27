Torwart-Alarm bei Union: Patzen sich die Eisernen zum Klassenerhalt?

Berlin - Das Beste nach dem schwachen Auftritt in Leipzig: Die Ergebnisse im Keller. Weil St. Pauli auch beim Tabellenletzten Heidenheim verlor, beträgt Unions Abstand zum Relegationsrang weiter komfortable sechs Punkte plus das bessere Torverhältnis. Auf Wolfsburg, das noch gegen die Super-Bayern ranmuss, sind es sieben.

Frederik Rönnow (33, M) spricht seinem Vertreter Carl Klaus (32, r.) Mut zu. © Jan Woitas/dpa

Weil auch die Wölfe nicht gewinnen konnten, ist Union Berlin trotz Niederlage dem Klassenerhalt wieder ein Stück näher. Mit einem Sieg aus den verbleibenden drei Spielen wären die Eisernen durch. Ein Punkt könnte auch schon reichen, selbst drei Niederlagen im Saisonfinale.

Gerade St. Pauli macht keine Anstalten, überhaupt noch ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Der letzte Dreier stammt von Ende Februar.

So sieht es im Schneckenrennen um den Klassenerhalt eher danach aus, dass am letzten Spieltag beim Abstiegskracher am Millerntor Wolfsburg und die Kiezkicker ausmachen, wer in der Relegation landet.

Bei Union wiederum, dem drittschlechtesten Rückrundenteam, das nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet, dürfte man drei Kreuze machen, wenn die Saison endlich vorbei ist.

Der erhoffte Effekt nach dem Trainerin-Wechsel zu Marie-Louise Eta (34) ist bislang verpufft. Jetzt kommt neben der Offensivschwäche auch noch ein weiteres Problem hinzu: Vor dem Köln-Kracher herrscht Torwart-Alarm.