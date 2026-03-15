Lucky Punch für Union Berlin: Joker Jeong sorgt für Big Points im Abstiegskampf

Freiburg - Union Berlin hat sich dank eines Last-Minute-Treffers mit 1:0 (0:0) beim äußerst heimstarken SC Freiburg durchgesetzt und einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf gelandet.

Wooyeong Jeong (r.) schaut seinem Schuss hinterher, der wenig später im Kasten der Freiburger einschlägt. © Silas Stein/dpa

Joker Wooyeong Jeong erlöste die Eisernen erst in der Nachspielzeit. Der Ex-Freiburger dribbelte sich vom rechten Flügel in den Strafraum und schlenzte die Kugel mit links sehenswert in die lange Ecke. Der Rest war ein Jubelsturm an der Eckfahne.

Die Hausherren waren von Beginn an um Kontrolle bemüht. Den ersten (ungewollten) Abschluss hatten aber die Eisernen. Eine verunglückte Flanke von Tim Skarke wurde zur Bogenlampe, die SCF-Keeper Noah Atubolu problemlos über die Latte lenken konnte.

Die Berliner agierten durch das Fehlen von Leopold Querfeld und Diogo Leite seit langer Zeit erstmals wieder mit einer Viererkette, die zunächst aber nicht vor größere Herausforderungen gestellt wurde.

Nach gut 21 Minuten musste Matheo Raab, der den verletzten Frederik Rönnow zwischen den Pfosten vertrat und sein Bundesliga-Debüt für Union feierte, erstmals zupacken - ohne große Probleme.

Die Freiburger hatten phasenweise zwar mehr als 70 Prozent Ballbesitz, fanden aber kaum Wege, den kompakten Gäste-Riegel zu knacken. Die Berliner suchten ihr Heil indes immer wieder vergebens in langen Schlägen auf Andrej Ilic. Bis zur Pause hatte die Partie jede Menge Leerlauf - der Fokus lag bei beiden Teams klar auf der Defensive.