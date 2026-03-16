Union-Keeper lässt sich nicht auswechseln und rettet Sieg: "Scheiß auf die Hand"

Berlin - Union Berlin hat am Sonntag beim 1:0 in Freiburg einen immens wichtigen Sieg im Kampf um die Bundesliga gelandet, bei dem zwei Spieler aus der zweiten Reihe zu Helden avanciert sind.

Matheo Raab (27, vorn) winkt nach Spielschluss mit dick bandagierter Hand ins Publikum. © Silas Stein/dpa

Besonders Keeper Matheo Raab (27) hinterließ einen bleibenden Eindruck und wurde nach Spielschluss vollkommen zu Recht von Steffen Baumgart (54) in den Arm genommen, denn der Torwart rettete den Eisernen kurz vor Abpfiff die drei Punkte mit einer Glanzparade.

Der 27-Jährige stand nur zwischen den Pfosten, weil Frederik Rönnow (33) nach einer Trainingsverletzung nicht mehr rechtzeitig fit wurde und dass Raab besagte Parade überhaupt noch machen konnte, war auch keine Selbstverständlichkeit.

Denn der Torhüter hatte sich zuvor bei einem Luftzweikampf mit Bruno Ogbus (20) an der Hand verletzt und stand kurz davor, das Feld verlassen zu müssen. "Scheiß auf die Hand", sagte Raab dick bandagiert am DAZN-Mikrofon und ergänzte: "Sieht nicht so gut aus."

Rani Khedira (32) kam sogar schon zur Seitenlinie gelaufen, um mit dem Trainergespann zu klären, wer für die letzten Minuten ins Tor gehen sollte, denn Union hatte bereits fünfmal gewechselt. "Oder Tom, der ist groß", schlug der Vize-Kapitän Rückkehrer Tom Rothe (21) vor. Am Ende biss Raab auf die Zähne und spielte unter Schmerzen bis zum Schusspfiff weiter.

Und das sollte entscheidend für den Ausgang der Partie sein, denn auch ohne Rothes Torwart-Fähigkeiten zu kennen, ist wohl eher nicht anzunehmen, dass er den Schuss von Jan-Niklas Beste (27) aus dem Winkel gekratzt hätte.