Trainerentscheidung gefallen: Er soll bei Union übernehmen!

Schon am Wochenende hatte sich Oliver Ruhnert (52) bei Welt TV überraschend positiv über Svensson geäußert: "Warum sollte Bo Svensson nicht zu Union passen? Er hat in Mainz richtig erfolgreich gearbeitet, ist ein erfahrener und engagierter Bundesliga-Trainer. Ich glaube schon, dass das passen könnte."

Svenssons Weg führte über den FC Liefering im Winter 2021 zu seinem Ex-Klub Mainz 05. Dank einer Wahnsinns-Rückrunde sicherten die Mainzer doch noch die Klasse und schnupperten in den folgenden zwei Spielzeiten an Europa, ehe im November die Trennung folgte .

Erst am Dienstag hat Union bekannt gegeben, dass Ruhnert in Zukunft auf eigenen Wunsch wieder als Chefscout tätig sein wird. Stattdessen übernimmt Horst Heldt (54) die Geschicke bei den Eisernen. Drei Jahre nach seinem Aus in Köln feiert er sein Bundesligacomeback - und könnte gleich ein neues präsentieren. Laut Sky sollen sich der Däne und der neue Union-Manager am Mittwoch zu Gesprächen in Berlin getroffen haben.

Kommt Svensson, zerschlägt sich zumindest das Duo Heldt und André Breitenreiter (50). Beide arbeiteten bereits bei Schalke sowie in Hannover zusammen. Auch Breitenreiter, der zuletzt mit Huddersfield abstieg, soll Unions Interesse geweckt haben.