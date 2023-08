Transfer-Hammer doch perfekt? Union Berlin soll Robin Gosens an der Angel haben!

Berlin - Jetzt also doch: Union Berlin soll es gelungen sein, Robin Gosens (29) von Inter Mailand in die Alte Försterei zu lotsen.

Kann sich Robin Gosens mit einem Wechsel zu Union Berlin doch noch seinen Traum von der Bundesliga erfüllen? © ODD ANDERSEN / AFP

Das berichtete Fabrizio Romano (30) jedenfalls bei Twitter und wenn der Transfer-Guru sein legendäres "Here we go" gibt, dann ist der Wechsel eigentlich sogar bereits unter Dach und Fach.

Dem Italiener zufolge wäre der Nationalspieler der absolute Königstransfer der Eisernen, die inklusive Bonuszahlungen demnach bis zu 15 Millionen Euro an die Mailänder überweisen müssten.

Die Nerazzurri sollen auch bereits einen Nachfolger für den linken Schienenspieler gefunden haben.

Laut Romano haben die Lombarden sich mit dem Serie-A-Konkurrenten AC Monza über einen Wechsel von Carlos Augusto (24) verständigt. Auch hier hieß es bereits "Here we go".