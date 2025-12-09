 363.551

Union-Berlin-Blog: Der eine und der andere Trainer

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Der Blick geht bei Union Berlin wieder nach unten
Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

9. Dezember: Der eine und der andere Trainer

Urs Fischer (59) bei der Vorstellung als neuer Trainer des FSV Mainz 05.
Urs Fischer (59) bei der Vorstellung als neuer Trainer des FSV Mainz 05.  © Jörg Halisch/dpa

Unionfux: Der etwas überraschende Tabellenletzte der Bundesliga FSV Mainz 05 hat einen neuen Trainer, nachdem ihr Wundertrainer Bo Henriksen, der die Mannschaft vorletzte Saison ziemlich spektakulär vor dem Abstieg bewahrt und in der Spielzeit darauf immerhin auf Platz sieben geführt hatte, nach einer ziemlichen Erfolglosserie geschasst wurde.

Nun, könnte man fragen, was geht das uns an? Zuerst einmal ist Mainz unser Gegner in einem Monat an der Alten Försterei (hoffentlich nicht als Tabellenletzter, dann wird das ein nahezu unlösbare Aufgabe…) und zudem ist der neue Trainer, das dürfte sich schon rumgesprochen haben, kein anderer als Urs Fischer.

Es ist also passiert, was nicht wenige Unionfans befürchtet haben: der wahrscheinlich beste und erfolgreichste Trainer, den wir je hatten, ist zurück in der Bundesliga. Und das ist schon ein seltsames Gefühl.

Jeder Schuss ein Treffer: Union Berlin von eiskalten Wolfsburgern abgefertigt
Natürlich und selbstverständlich freut man sich für ihn, wenn der sympathische Schweizer nach über zwei Jahren wieder unter Vertrag steht, aber insgeheim hoffte man, dass das eher als Schweizer Nationaltrainer oder bei irgendeinem englischen oder französischen Verein, aber doch nicht bei einem Bundesligakonkurrenten der Fall ist, auch wenn er natürlich nach fast jeder Trainerdemission der letzten beiden Jahre schnell im Gespräch war: von Gladbach bis Augsburg, ja selbst bei den Bayern. Nun also Mainz.

Es hat schon ein bisschen was davon, die ehemals große Liebe neu liiert zu wissen, und das auch noch ausgerechnet im engeren Bekanntenkreis, obendrein mit jemanden, den man noch nie so wirklich leiden konnte - das zwickt dann schon in der Herzgegend. Daran wird man sich jetzt wohl gewöhnen müssen und in dieser Saison wird man sich noch zweimal begegnen und man wird wohl um den Klassenverbleib konkurrieren.

Da einem ja das Hemd näher ist als der Rock, kann ich Urs Fischer bei seiner Aufgabe also nicht unbedingt alles Gute wünschen, da ich ihm aber auch nichts Schlechtes wünschen will, wünsche ich lieber gar nichts, seufze leise vor mich hin und bereite mich drauf vor, unseren Urs in Mainz-Klamotten zu ertragen.

Unser Trainer Steffen Baumgart indessen sieht unsere letzten drei Spiele so: "Dritte Niederlage hintereinander, drittes Spiel, wo die Leistung gestimmt hat, und trotzdem nimmst du gar nichts mit. Das ärgert." Was das Spiel gegen die Bayern angeht, sieht das wohl jeder genauso, aber in Wolfsburg und gegen Heidenheim hat die Leistung gestimmt? Aha.

Nachvollziehbar, dass er sich vor die Mannschaft stellt, aber wie soll eine Verbesserung eintreten, wenn man glaubt, die Heimniederlage in Heidenheim und der dann sicherlich schwer aufholbare 0:3-Rückstand in Wolfsburg wären allein auf Pech, eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen? Das irritiert doch schon etwas.

Mal sehen, wie weit wir mit diesem optimistischen "Im Grunde weiter so!" kommen. Vielleicht behält der Trainer ja auch Recht. Oder besser gesagt: hoffentlich. Denn sollten wir in den zwei Spielen vor der Winterpause wieder soviel Pech haben und mit leeren Händen dastehen, dürfte es ein Jahresende mit einer Menge Sorgenfalten werden.

Wäre gut, wenn in diesem Falle wenigstens Manager Horst Heldt die Dinge nicht ähnlich sonnig sehen würde, so wie im Sommer, als er einen Benes-Ersatz für das offensive Mittelfeld für unnötig hielt. Das würde dann nämlich wirklich ärgern.

8. Dezember: Wo geht es hin – 1.FC Wundervoll?

Der 1. FC Union Berlin bekommt keine Konstanz in seine Leistungen.
Der 1. FC Union Berlin bekommt keine Konstanz in seine Leistungen.  © Swen Pförtner/dpa

Icke: Bevor es am 10. Januar 2026 schon wieder weiter geht, werden in 2025 noch zwei Bundesliga-Spiele absolviert. Der 1.FC Union tritt am 12.12. zu Hause gegen die Brause-Elf aus Leipzig an. Um dann vier Tage vor Heiligabend nach Köln zu reisen. Wer jetzt noch 6 Punkte erwartet … ist ein (kleiner) Fantast. Zu unterschiedlich sehen wir die Leistungen unseres Vereins. Wir reisen wie auf einer Achterbahn durch Bundesliga und Pokal.

Warum bekommen wir keine Konstanz in unsere Leistungen? In Wolfsburg spielten wir gar nicht so schlecht. Selbst unser Angriffsspiel produzierte Chancen. Aber was nützt das, wenn wir keinen Spieler haben, der auch mal eine gute Chance verwandelt. Ansah (4 Tore) – unser immer noch bester Torschütze – trifft schon länger nicht mehr. Er hat eine Formkrise, nachdem er bei uns toll in die Bundesliga startete. Natürlich kann so ein junger Mann nicht die Korsett-Stütze Nummer eins im Angriff sein. Und der zweit- und drittbeste Torschütze? Sind mit Doekhi (4) ein Verteidiger und mit Khedira (3) ein defensiver Mittelfeldspieler. Burke, der auch 3x traf, machte eigentlich nur ein einziges gutes Spiel. Und Ilic? Der liegt immer noch bei null Toren. Das Fazit lautet klar und eindeutig: uns fehlt ein treffsicherer Stürmer. Man sollte die Chance im Winter nutzen, Ljubicic zumindest verleihen. Er ist gar nicht mehr in den Kader involviert. Und auch Skarke scheint abgehängt. Für die zwei könnte man einen Treffer holen, ohne dass es gewaltige Kosten verursacht.

Und im Mittelfeld? Da spielten sich Khedira und Kemlein – zentral – als Stamm-Duo fest. Was aber passiert, wenn Khedira – wie in Wolfsburg – einmal ausfällt, sahen wir gerade. Wir schwimmen! Haberer, Schäfer und Kral werden mehr oder weniger regelmäßig eingesetzt. Sie schaffen es aber seit geraumer Zeit nicht mehr, eine Führungsrolle einzunehmen. Wir können „es“ auch mal beim Namen nennen, es macht nach so einer langen Zeit kaum noch Sinn, mit dem vorhandenen Personal weiterzumachen. Wie unverzichtbar Khedira immer noch ist, sehen wir immer erst, wenn er fehlt. Ja und Eigengewächs Kemlein entwickelt sich gut. Er kann aber noch kein Leistungsträger sein. Ein bis zwei sehr gute zentrale Mittelfeldspieler fehlen uns, um eine Leistungssteigerung überhaupt erst möglich zu machen. Kann man nicht mal bei Andrich anklopfen? Bevor er dort in den rheinischen Pillenfabriken gänzlich untergeht? Er ist alles in einer Person. Führungspersönlichkeit, 6er und 8er gleichzeitig! Zur Not könnte er auch unser eventuell bald kommendes Innenverteidigungs-Problem lösen. Nur bei uns kann er sich auch noch ein WM-Ticket lösen. In Leverkusen wird das nichts mehr. Er hat kein Standing mehr dort. Ständige Kritik, wie gerade kürzlich, kommt noch erschwerend dazu.

Apropos Innenverteidigung! Bislang war das unser Prunkstück. Nun drohen die Abgänge von Leite und Doekhi. Wahrscheinlich ist alles schon in Sack und Tüten. Man sagt es nur noch nicht. Ein erster Fingerzeig in genau diese Richtung war der Einsatz von Nsoki für Leite in Wolfsburg. Verein und Trainer wollten sehen, ob wir den Leite-Ersatz schon in den eigenen Reihen haben. Nein haben wir nicht. Und parallel dazu verdichten sich die Anzeichen, das der Leite Ersatz Felix Uduokhai heißen wird. Ihm traue ich das zu. Und Doekhi? Der ist – abgesehen von Wolfsburg – unser bester Innenverteidiger. Ihn im kommenden Sommer ablösefrei gehen zu lassen, würde am meisten wehtun. Doekhi gleichwertig zu ersetzen, erscheint aktuell unmöglich. Zumindest würde ein Qualitäts-Ersatz im zweistelligen Millionenbereich liegen. Das werden wir nicht machen und auch nicht können. In den Vorbereitungsspielen hat Baumgart ein paar Mal Kral als Innenverteidiger in der Dreierkette getestet. Für mich hat er das ordentlich gemacht. Es würde mich dem zur Folge nicht verwundern, wenn wir im Januar mit Kral-Querfeld-Uduokhai eine völlig neue Abwehrreihe präsentieren. Wahrscheinlicher aber wird es sein, dass wir Doekhi noch bis zum Sommer behalten. Wenn dann Vereine (im Winter auf Grund seiner kurzen Vertragslaufzeit) nur 2 oder 3 Millionen für ihn bieten, dann ist es sicherer Doekhi noch 6 Monate zu behalten.

Es wäre an der Zeit, dass der neue Manager Heldt zeigt, dass er Union besser machen kann. Bisher ist das noch nicht geschehen. Viele Neuzugänge und Spieler, mit denen wir verlängerten, sind einfach nur ordentliche Mitläufer. Wir brauchen aber auch ein paar Führungsspieler, Spieler, die etwas Besonderes können und auch machen. Bisher waren das unsere drei Innenverteidiger plus Keeper und Abräumer. Wie wir schwimmen, wenn zwei der fünf (Defensiv-) Spieler ausfallen, sahen wir gerade. Ohne einen neuen guten Stürmer und einen neuen Top-Vorbereiter - werden wir es auch sehr schwer haben – die 2.Bundesliga-Halbzeit zu bestehen.Was müssen wir mache

  • Unser Problem mit der Innenverteidigung lösen. Wahrscheinlich werden wir einen Spieler behalten (Doekhi) und einen Spieler ersetzen (Leite-Uduokhai).
  • Einen Knipser und einen Torvorbereiter neu verpflichten.
  • Spieler, die keine Einsatz-Chancen besitzen, verkaufen oder verleihen: Ogbemudia, Preu, Ljubicic, Markgraf, eventuell sogar Skarke (wenn zwei neue offensive Spieler kommen).
  • Und wir müssen verstärkt darauf achten – eine Qualitäts-Achse zu haben. In der Offensive haben wir keine verlässlichen Führungsspieler. Null. Es macht (auch) aus unseren bisherigen Erfahrungen keinen Sinn, drei, vier oder gar fünf halb-gute und gleichstarke Spieler im Kader zu haben. Lieber einen, besser zwei - wirkliche Qualitätsspieler. Dann kann man auch verstärkt Talente miteinbauen. So sie eine echte Führung haben.

Wahrscheinlich war es unser Plan, dass Jeong und Burke – neben Ilic und Ansah – einschlagen. Es ist so - nicht geschehen. Und ja, aus den Historien der Spieler hätte man das prognostizieren können. Wenn dann noch der junge Ansah eine Formkrise bekommt (die ihm zusteht!) und Ilic nicht mehr trifft, dann wissen wir, was uns fehlt. Horst, ich hoffe, Du hast schon gut vorgearbeitet! Eisern.

6. Dezember: Aufbaugegner Teil 2 - Union verliert gegen effiziente Wolfsburger

Nach der Niederlage gegen Wolfsburg saß der Frust bei den Union-Kickern tief.
Nach der Niederlage gegen Wolfsburg saß der Frust bei den Union-Kickern tief.  © Swen Pförtner/dpa

Unionfux: Der erfahrene Unioner weiß, besser gesagt, befürchtet es schon: Wir sind nur allzu gerne Aufbaugegner. So geschehen in der letzten Woche gegen die auswärts punktlosen Heidenheimer (die diesmal dummerweise wieder in letzter Minute durch ein Glückstor gegen Freiburg gewinnen), diesmal gegen Wolfsburg, die ihren letzten Heimsieg im Januar feiern konnten. Alle Zahlen dieses Spiels sind auf unserer Seite: Mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, selbst eine bessere Passquote, mehr gelaufen, erstaunliche 21 zu 4 Torschüsse (davon 6:3 aufs Tor) und sage und schreibe 11:0 Ecken. Aber am Ende steht eine bittere 1:3 Niederlage - im Wesentlichen, weil wir dreimal blitzsauber ausgekontert werden: alle Treffer ratz-fatz (eben auch technisch makellos, da haut alles hin) und obendrauf sogar ein vierter, der wegen knappem Abseits zurückgenommen wird.

Zweimal lässt sich Doekhi etwas düpieren: Nach zehn Minuten zieht Wimmer von außen nach innen und schließt ab, dann kann Kumbedi von links durchgehen, legt auf Amoura ab und wieder kann Doekhi ihn nicht am Torschuss hindern, obwohl nur zwei gegnerische Stürmer unseren Strafraum besetzen. Schließlich kriegt Nsoki im Mittelfeld einen Ball nicht unter Kontrolle und fällt zudem hin, so dass Eriksen mit einem cleveren Pass Majer einsetzen kann. Das sieht alles sehr leicht aus, zudem das schon erwähnte Abseitstor und zwei Rettungstaten von Trimmel und Rönnow in höchster Not, währenddessen von uns bis dahin lediglich ein Querfeld-Kopfball die Latte streift.

Wir wachen erst nach dem Abseitstreffer richtig auf, legen unsere Passivität ab und machen endlich Betrieb. Prompt trifft Nsoki bei seinem Startelfeinsatz, wenn auch etwas glücklich, denn der Schuss wird durch einen Wolfsburger ins Tor abgefälscht. Aber die Wolfsburger werden sofort nervös, während wir weiter drücken, allerdings keine rechte Torgefahr entwickeln, auch wenn uns ein möglicher Elfer nach gut achtzig Minuten verweigert wird. Doch kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gibt es keine zwei Meinungen und deswegen doch noch einen Elfmeter für uns: Koulierakis hat Ilic beim Textilvergehen doch tatsächlich das Trikot halb ausgezogen. Doch Leo Querfeld, zweimal so sicher im Pokal gegen Manuel Neuer, guckt sich Grabara nicht aus, sondern schiebt schwach nach links und der Wolfsburger Keeper hat wenig Mühe, abzuwehren, irgendwie passt das zu unserem Spiel und es heißt auch, dass die Suche nach einem sicheren Elfmeterschützen weitergeht.

Letztlich nützt auch deswegen die vierzehnminütige Nachspielzeit nichts, wir machen unermüdlich weiter, aber eben ohne Ertrag. Wolfsburg gewinnt aufgrund großer Effizienz, weil wir zu spät in die Gänge gekommen sind (ein 0:3-Rückstand ist schon ein Brett) und unser Angriffsspiel zu viel mit dem Faktor Zufall rechnet, genaue Flanken oder Pässe sind zu selten, unsere Kopfballstärke kommt zudem kaum zum Tragen, ja und das Glück haben wir zugegeben auch nicht gerade gepachtet. So hätte Kumbedi eigentlich in Hälfte eins die Ampelkarte sehen müssen. Obendrauf kommen noch ein paar Patzer von Nsoki bis Querfeld - und fertig ist die erneute Niederlage, da nützt auch all die schöne Statistik nichts.

So sind wir also wieder zurück im Abstiegskampf, auch wenn noch nicht knietief. Und unsere Probleme sind weiterhin ungelöst. In der Winterpause wird man sich in einige Richtungen Gedanken machen müssen. Am nächsten Freitag kommt Leipzig, die gerade Eintracht Frankfurt mit nem halben Dutzend nach Hause geschickt haben und unsere Heimstärke ist ja schon seit längerer Zeit zum Teufel. Aber vielleicht ist das gerade der richtige Gegner, denn der muss ja wohl nicht aufgebaut werden …

5. Dezember: In Wolfsburg nicht vergessen - Mühe allein genügt nicht

Nach den beiden Pleiten gegen Heidenheim und Bayern will Union Berlin in Wolfsburg am Ende nicht wieder ohne Punkte dastehen.
Nach den beiden Pleiten gegen Heidenheim und Bayern will Union Berlin in Wolfsburg am Ende nicht wieder ohne Punkte dastehen.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Keine Frage: das war schon ein beeindruckender Fight, den wir den Bayern abermals geliefert haben. Dass die Münchner zu traurigen Mitteln greifen mussten, um den knappen Sieg über die Zeit zu bringen, sagt so einiges. Was man aber, bei allem Stolz, nicht vergessen darf: Alle Ballgewinne nutzen nichts, wenn man sie im nächsten oder spätestens übernächsten Moment wieder verschenkt durch ungenaue Pässe (Passquote lausige 65 Prozent!!) und schwache Ballannahmen. Sonst hätten wir die Bayern wohl gehabt, trotz zwei maximal unglücklichen Eigentoren (hatten wir sowas schon mal?).

Aber wir waren eben nicht in der Lage, den angeknockten Gegner auf die Bretter zu schicken. Auch, weil aus dem Spiel heraus zu wenig gelang, von Querfelds Kopfball wenige Minuten vor Schluss mal abgesehen, die passablen Versuche von Schäfer und Ansah hat ein Keeper wie Neuer in der Regel. Und ja, es waren immer noch die Bayern, das habe ich nicht vergessen. Auch die zu späten drei Einwechslungen irritierten etwas, gerade jemand wie Juranovic oder Köhn hätten noch einmal eine gewisse Dynamik mitbringen können, aber vielleicht sollte ja der Kader etwas geschont werden, immerhin haben wir, gemeinsam mit dem Meister, die kürzeste Regenerationsfrist aller Pokalbundesligisten.

Noch eins: Rönnow mag bei den ersten beiden Toren etwas unglücklich ausgesehen haben, aber zur Wahrheit gehört auch, dass er vor dem ersten Tor deutlich gestoßen wurde und das zweite Tor erst entstehen kann, weil Haberer einen vollkommen unnötigen Eckball verursacht, indem er seinen Keeper mit einem suboptimalen Rückpass in Bedrängnis bringt.

Unsere Passqualität müssen wir jedenfalls in den Griff bekommen, wenn wir am Samstag in Wolfsburg bestehen wollen, ja, wenn wir überhaupt gut durch die Saison kommen wollen. Da kann Trainer Baumgart noch so viel unwirsch solche Fragen beiseite wischen, das fällt nun mal in seinen Zuständigkeitsbereich. Wie hieß es in einer bekannten Kaffeewerbung der 1970er: "Mühe allein genügt nicht." Da sollte schon noch Konzentration und Fähigkeit dazukommen, wobei es mir ein Rätsel ist, wie gestandene Profis so unsauber passen können und dabei meine ich nur die Pässe ohne großen Gegnerdruck.

Vor allem dürfen wir nicht wieder die zweite Spielhälfte komplett abgeben, wie beispielsweise in Hamburg oder gegen Heidenheim. Gegen die Bayern haben wir das ja auch nicht getan, sogar einen ohnehin äußerst seltenen Ballbesitz von über fünfzig Prozent aufweisen können (und das gegen eine der stärksten Mannschaften Europas!) - oder liegt es an der Führung, die wir auf keinen Fall gefährden wollen und gerade deshalb gefährden? Und auch sonst stellen sich einige akute Fragen: Werden Burke und Ilic, die gegen die Bayern nicht mal im Kader standen, wieder in die Startelf rutschen? Kriegt sich Ansah noch vor der Winterpause wieder ein? Schießt Skarke doch noch ein Tor für uns? Bekommen Nsoki und Burcu endlich eine (echte) Chance? Und, ganz wichtig: Wer kann Khedira ersetzen, der nach seiner fünften Gelben gesperrt ist? Wahrscheinlich Kral, der wohl gemeinsam mit Schäfer und Kemlein das Mittelfeld besetzen wird. Trimmel oder Juranovic? Oder gar beide?

Dass wir abermals vor einer schwierigen Aufgabe stehen, versteht sich von selbst, spätestens seit dem letzten Heimspiel ist wieder unmissverständlich klar geworden: In unserer derzeitigen Form und Verfassung gibt es keine leichten Gegner. Was nicht heißt, dass man in Wolfsburg nichts holen kann, wenngleich uns das erst einmal gelungen ist, mit einem Unentschieden im Februar 2023 - und seinerzeit kamen wir als Tabellendritter. Also, auch, wenn es zeitweise schwerfällt: Optimismus ist angesagt, anders geht's eben nicht. Mit frischem Mut auf nach Wolfsburg!

4. Dezember: Irrer Pokal-Fight bei Union

Im Pokalspiel gegen den FC Bayern hatte Union Berlin zwar am Ende das Nachsehen, doch mit ihrer Leistung können die Köpenicker durchaus zufrieden sein.
Im Pokalspiel gegen den FC Bayern hatte Union Berlin zwar am Ende das Nachsehen, doch mit ihrer Leistung können die Köpenicker durchaus zufrieden sein.

Icke: So ein Spiel sieht man auch nicht alle Tage. Schlussendlich sind die Bayern eine Runde weiter. Sie gewinnen knapp mit 3:2 beim 1. FC Union. Verdient war das nur bedingt. Immerhin spielten die Köpenicker gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Mit ihren bescheidenen Mitteln erreichten sie aber ein Maximum.

Die Eckdaten des Spiels: Zwei Elfmeter, zwei Eigentore und ein Bayern-Trainer, dem kurz vor knapp seine Lederhose schon in den Knien hing. Wann einmal hat ein Trainer von Bayern München zur Absicherung des Ergebnisses kurz vor Schluss zwei Innenverteidiger (Ito, Kim) eingewechselt, um den Spielstand über die Zeit zu retten? Neuer im Tor der Bayern fing sich noch dazu eine gelbe Karte ein, weil er gegen Union auf Zeit spielen musste. Mehr muss man kaum wissen!

Die erste Halbzeit war mehr oder minder ausgeglichen. Sie war aber für Union mehr als unglücklich. Schon in der 12. Minute unterlief Ansah ein Eigentor, wo man sich fragte, wie geht das? Völlig unbedrängt schoss er ins eigene Tor. Ein Aussetzer.

Als dann Kane in der 24. Minute das 2:0 machte, dachte man, alle Messen sind gesungen. Denkste! In der 40. Minute hämmerte Querfeld einen absolut richtigen Elfer ins Bayern-Tor und verkürzte auf 1:2. Um dann in der Nachspielzeit (45.+4.) den Bayern wieder ein Eigentor zu schenken. Diesmal war es Leite, der vor dem herausstürzenden Rönnow ins leere Tor köpfte. Wir haben als Fußball-Kinder gelernt, da ruft der Keeper "Leo" und alle wissen Bescheid. Egal, dieses 3:1 zur Halbzeit war eigentlich eine Vorentscheidung.

Und schon wieder "Denkste"! Union kam mit Power aus der Kabine. Das Stadion wurde noch lauter. Trotz dieses niederschmetternden und unglücklichen Spielstandes spürten alle, da geht noch was. Und schon in der 56. Minute bekam Union den nächsten korrekten Elfmeter. Diesmal guckte sich Querfeld Neuer aus und schickte ihn in die falsche Ecke. Großartig! Union hat nach langer Zeit wieder einen coolen Elfer-Schützen. Auf 2:3 verkürzt und Hoffnung keimte auf.

Und noch einmal wurde das Stadion auf die allerhöchste Stufe "angezündet"! Die Spieler holten die letzte Kraft-Reserve aus sich heraus. So wollen wir das An der Alten Försterei sehen. Die Bayern wankten gewaltig. Union drückte, rannte und kämpfte. In der 85. Minute setzte Querfeld dann seinen Kopfball nur eine Handbreit neben den Pfosten. Es sollte nicht mehr sein. Die Chancen hatte sich Union erspielt. Aber der Fußball-Gott spielte nicht mit. Und wie schon erwähnt, parkten die Bayern jetzt ihren Mannschaftsbus vor ihrem Tor. Zwei zusätzliche Innenverteidiger und ein unsägliches Zeitspiel waren dann angesagt.

Das zweite Mal binnen vier Wochen machte der 1. FC Union ein wirkliches Klasse-Spiel gegen den Rekord-Meister. Nach dem Kick jubelten Kimmich und Co., als hätten sie die Schampus-Liga gewonnen. Sie werden gewusst haben, warum. Wir aber gingen mit erhobenem Haupt vom Platz. Diese Leistung gilt es zu kompensieren. Union lebt! Eisern.

2. Dezember: Union hat Derrick, Bayern nur Harry, darum kegelt Union die Bayern aus dem Pokal

Der 1.FC Union Berlin klaute Bayern München den ersten Punkt.
Der 1.FC Union Berlin klaute Bayern München den ersten Punkt.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Die Überschrift ist natürlich ein Spaß, aber zuletzt in der Bundesliga machte Union sein wirklich bestes Saisonspiel gegen die Bayern. Ein User im Unionforum (ErfolgsFan) überraschte mit diesem doch wirklich witzigen Wortspiel. In der Bundesliga gegen die Bayern … da rieben wir uns wie verrückt die Augen, wer da zuletzt An der Alten Försterei gegen die Bayern spielt. Kombinationen, Chancen und eine stabile Abwehr waren unser Fundament. Schaffen wir das noch einmal?

Das letzte Bundesligaspiel gegen Heidenheim ignoriere ich einfach mal. Das war ein Tiefpunkt bei Union. Und müsste eigentlich dazu dienen, das Team wieder wach zu rütteln und auf Motivations-Tour zu gehen. Die Profis bei Union haben jedenfalls bei ihrem Anhang etwas gutzumachen. Was gibt es da Besseres, als ein KO-Pokalspiel gegen die beste deutsche Mannschaft. Keiner erwartet etwas von uns, ergo können wir nur gewinnen.

Und die Bayern? Sie hatten eine unglaubliche Siegesserie hingelegt. Und dann kam Union und klaute Ihnen den ersten Punkt. Und dabei hätten die Bayern auch gut verlieren können. Da hatten sie noch ihr Bayern-Dusel. Bei Arsenal in der Schampus-Liga war dann auch damit Schluss. Arsenal zeigte ihnen ihre Grenzen auf und gewann verdient, aber vor allem ungefährdet. Und nun ist wieder Union am Drücker. Beide Teams haben eigentlich etwas gutzumachen.

Die letzten vier Spiele des FC Bayern mal unter die Lupe genommen: Erst kamen wir und hätten eigentlich sogar gewinnen müssen. Egal, es wurde ein Meisterschaftspunkt. Dann tobten sich die Bayern an Freiburg aus und schossen 6 Tore. Im vorletzten Pflichtspiel kassierten sie dann eine verdiente Niederlage bei Arsenal. Und ihr Bundesligaheimspiel gegen St. Pauli war alles andere als überzeugend. Die Norddeutschen hätten einen Punkt verdient gehabt.

Und jetzt kommt (wieder) Union mit „Derrick“ Köhn, dem Namensgeber unserer Überschrift. Und tatsächlich ist es so, dass Mama Köhn jede Derrick-Folge verschlang und ihm genau deshalb seinen Vornamen gab. Ein echter Krimi-Fan eben. Ob er nun auch in der Start-Formation gegen die Bayern steht, das entscheidet aber nicht seine Mutter, sondern Baume. Und der wechselt zwischen Köhn und Rothe ständig hin und her.

Wir brauchen auch keine taktischen Voraussagen treffen. Oder welcher Spieler wohl den Vorzug erhält. Es ist Pokal. Alles ist möglich. Spieler und Teams wachsen über sich hinaus. Stadien verwandeln sich in Toll-Häuser und Einwechsel-Spieler machen das Spiel ihres Lebens. Manch` ein junger Spieler wird ins kalte Wasser geworfen (kleiner Zaunpfahl für Steffen). Das wollen wir sehen und noch viel mehr. Eisern.

30. November: Heidenheimniederlage, das tut weh

Rani Khedira (31, r.) gegen Adrian Beck (28).
Rani Khedira (31, r.) gegen Adrian Beck (28).  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Lediglich zwei Schüsse aufs Tor (dabei immerhin einmal getroffen), die wesentlich schlechtere Zweikampfbilanz und eine schwächere Passquote, weniger Ballbesitz, in den letzten zwanzig und noch mehr in den letzten fünf Minuten des Spiels komplett konfus - und das gegen den auswärts punktlosen Tabellenletzten zu Hause. Da fehlen einem schon etwas die Worte. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir aus fünf Bundesligabegegnungen mit Heidenheim bisher nur einen Punkt erzielt haben, selbst gegen die Bayern holten wir mehr, aber die Begründung "Angstgegner" ist dann doch einfach zu billig.

Vielmehr würde ich gern wissen, was der Trainer der Mannschaft (der er im Übrigen "keinen Vorwurf machen kann" - wie bitte?) vor dem Spiel und erst recht in der Pause gesagt und an die Hand gegeben hat? Denn dann wüsste man, ob das seine Vorgabe war, in der zweiten Hälfte dem Gegner mehr und mehr das Spiel zu überlassen, kaum noch einen vernünftigen Angriff zu initiieren und hinten eben zwei spielentscheidende Fehler (in eine stehende Abwehr!) gegen einen Kontrahenten zu machen, der bestimmt nicht mehr kann als wir, aber doch sichtbar mehr wollte. Oder hört die Truppe etwa nicht mehr auf ihn?

Spielerisch und taktisch ist die Mannschaft schnell überfordert, in diesem Spiel noch mehr als sonst. Wir beginnen zäh und mit wenig Ideen, zu oft wird Burke lang gesucht, den der Ball allerdings zu selten erreicht und wenn, scheitert unser Schotte an sich und am Gegner, mit Ausnahme einer guten Flanke auf Köhn, die dieser mit vollem Risiko nimmt und die weit am Tor vorbeigeht. Im Grunde sind nur zehn Minuten vor der Pause ansehnlich, etwas mehr Druck wird aufgebaut und daraus resultiert erst ein Schuss durch Kemlein und die Pausenführung durch Khedira (das sind die beiden besagten Torschüsse), die aber, wie schon vor Wochenfrist in Hamburg, die Jungs eher zu lähmen scheint. Alles wird noch fahriger und ungenauer, es ist kaum Ordnung im Spiel, zu schnell ist die Kugel wieder beim Gegner, der langsam, aber sicher begreift, dass hier heute abermals was zu holen ist. So kommt man ein paar Mal ziemlich zügig und gefährlich vor unser Tor, kann aber im vorletzten oder letzten Moment gestoppt werden. Mehr und mehr wird klar, auch über die Einwechslungen (die sich mühelos unserem niedrigen Niveau anpassen statt neue Impulse zu bringen), hier soll unsererseits nur der knappe Vorsprung über die Ziellinie gebracht werden. Das ist gegen Bayern München nachvollziehbar, aber gegen Heidenheim? Zumal das Mittel, den Ball zu oft planlos rauszuschlagen, kaum Ruhe ins Spiel bringt oder auch nur Zeit von der Uhr nimmt.

Und wie gegen die Bayern reicht es auch nicht und gleich so gar nicht: erst kassieren wir den Ausgleich in der neunzigsten Minute und als Zugabe den Siegtreffer des Gastes nach einer Ecke als letzte Aktion des Spiels - sowas habe ich lange nicht erlebt, erst recht nicht zu Hause (und ja, ich erinnere mich an die Spiele gegen Kiel oder gegen Fürth oder Bochum). Nur, mit Pech hat das wenig zu tun, sondern zeigt glasklar unsere zahlreichen Defizite. Lediglich mit Nichtfussball sieht man gegen fast jede Mannschaft schlecht aus und es ist ja beileibe nicht so, dass der Gegner einen Bus vorm Tor geparkt hat. Besonders in der zweiten Hälfte sind durchaus Räume da - nur können wir die nicht nutzen, da gibt es kaum Dynamik, zu wenig Präzision und einstudierte Laufwege, technische Unzulänglichkeiten verhindern zudem ein erfolgreiches Eins-gegen-eins, es gibt keine Fernschüsse und es werden keine Freistöße vorm gegnerischen Sechzehner erzwungen. Nur kann man mit lediglich fünf Ecken und eben ohne Freistöße in der entscheidenden Zone nicht mal wirkliche Gefahr aus Standards entwickeln. Unsere Ungefährlichkeit ist ja, spätestens seit der Heimpartie gegen Gladbach, ein fester Bestandteil unseres Spiels, wir tun uns dermaßen schwer (außer gegen die Bayern vielleicht), selbst gegen einen Zweitligisten, auch nur Möglichkeiten rauszuspielen, und der Trainer hat gegen diesen entscheidenden Lapsus noch kein Mittel gefunden. Unsere Offensive war das letzte Mal gegen Frankfurt am vierten Spieltag erfolgreich, seitdem herrscht Dunkeltuten. Exemplarisch ist da eine Situation nach der Pause, als Jeong den Ball vorm gegnerischen Strafraum hat und kurz darauf ist der Ball zurück bei Rönnow, freiwillig wird ein Angriff abgebrochen: zu viele Spieler sind im Alibimodus, mutlos, ratlos, orientierungslos.

So lange da keine Fortschritte erzielt werden und auch sonst kaum eine Weiterentwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler stattfindet, so lange werden wir solche Spiele und solche Ergebnisse erleben. Nicht falsch verstehen: natürlich wird der 1. FC Union auch weiterhin in seinen Mitteln eingeschränkt sein und kaum Hurrafussball der feineren Art anbieten können. Doch so langsam muss sich Steffen Baumgart (der dieses Stadion in seiner bisherigen Amtszeit selten genug angezündet hat) fragen lassen, ob und was er mit der Mannschaft trainiert und ob er einen guten Plan hat, denn gerade bei einem Verein, dessen Möglichkeiten begrenzt sind, braucht man einen solchen unbedingt. In diesem Spiel sieht man jedenfalls abermals keinen - und ebenso eine zögerliche und zaudernde Truppe, die weit unter ihren Möglichkeiten bleibt. Und so bleibt eine frustrierende Heimniederlage, die schon irgendwie größere Sorgen bereitet als nur drei unnötig liegengelassene Punkte, aber auch keine wirklichen Entschuldigungen zulässt. Wenigstens das.

28. November: Bangemachen gilt nicht: Favoritenrolle gegen Heidenheim annehmen!

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gilt Union Berlin als Favorit. (Archivbild)
Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gilt Union Berlin als Favorit. (Archivbild)  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Es wird seit Tagen vorgewarnt und rumgeunkt: das vermeintlich leichte Heimspiel gegen die auswärts noch punktlosen Heidenheimer, die aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte mitnehmen konnten, das sei eins der schwierigsten überhaupt.

Erstens haben wir in den bisherigen vier Bundesligabegegnungen gegen die Mannschaft von der Brenz nur ein Unentschieden holen können und alle anderen Partien obendrein zu null verloren (das nennt man wohl einen Angstgegner).

Und zweitens liegt uns die Favoritenrolle nun mal so gar nicht und das Spiel können wir ja auch nicht machen, mehr oder minder wird auch der Trainer nicht müde zu unterstreichen, dass wir doch eigentlich nur Schweinefussball können, auch wenn mir nicht zuletzt der leise Stolz dahinter irgendwie missfällt.

Und überhaupt: mag alles sein und natürlich wird jeder vernünftige Mensch den Teufel tun, diese Aufgabe auch nur annähernd zu unterschätzen oder gar zu glauben, das wird ein Spaziergang im Spätherbst - nichtsdestotrotz muss man weder allzu pessimistisch an diese lösbare Aufgabe gehen noch tiefstapeln bis zum Gehtnichtmehr, ein Unentschieden in der Alten Försterei kann ja, bei allem Respekt für den Gegner, kaum unser realistisches Ziel sein.

Hier spielt der Tabellenachte gegen den Tabellenletzten, da sind es fünfzehn Punkte, dort lediglich fünf. Das sollte man zumindest für das eigene Selbstbewusstsein rekrutieren und auch, wenn wir selten die Favoritenrolle für uns in Anspruch nehmen können und wollen - hier sind wir es schon, ob wir wollen oder nicht, nicht zuletzt die Wettquoten sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache.

Klar wird sich unser sparsames Mittelfeld schwertun, unsere Stürmer in Szene zu setzen und auch der große Konterfussball wird eher ausfallen, insofern würde ich eher mit Jeong als mit Burke beginnen, auch wenn unser Südkoreaner in dieser Saison noch überhaupt nicht erklären konnte, warum er uns im Sommer vier Millionen wert war. Gleichwohl bringt er im Grunde die Dribbelstärke mit, die man gegen tiefstehende Gegner eher benötigt als Burkes Geschwindigkeit.

Nur langer Hafer nach vorn wird’s eben auch nicht richten, zumindest hat er das in dieser Spielzeit selten bis kaum. Und auch Derrick Köhn sollte endlich mal zeigen, dass er die Jungs in der Sturmmitte mit der einen oder anderen brauchbaren Flanke füttern kann. Und wird es nicht langsam Zeit für Skarkes erstes Tor, zumal gegen seinen Ex-Verein? Haberers letzter Treffer ist immer noch der sagenumwobene Elfernachschuss vor gut anderthalb Jahren, da wäre längst wieder ein Tor aus der Ferne angebracht, sollte durchaus drin sein für einen Mann mit seiner Schusstechnik.

On top kommen noch die Optionen Burcu und Bogdanov, zumindest von der Bank - will sagen: Potential ist doch vorhanden, wie wär’s mal mit abrufen? Gelingt das in ausreichendem Maße, dann müsste es doch möglich sein, den 1. FC Heidenheim klar und souverän zu schlagen und mit den angesammelten achtzehn Zählern etwas gelassener in den Jahresendspurt zu gehen. Bange machen gilt nicht, Konzentration, Wille und eine breite Brust sind gefragt und nicht Zögern und Zaudern. Und wenn Goalgetter Doekhi am Ende einen weiteren Doppelpack hinlegt - na, auch gut.

Auf jeden Fall ziehen wir am Samstag das Ding, der erste Bundesligasieg gegen Heidenheim wird eingefahren, ohne Wenn und Aber - auf geht’s!

26. November: Die Ruhe vor dem Sturm beim 1. FC Wundervoll?

Angeblich ist der 1. FC Union Berlin an neuen Spielern interessiert.
Angeblich ist der 1. FC Union Berlin an neuen Spielern interessiert.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Wenn sich Bundesligisten Anfang Januar verstärken (oder auch schwächen), dann müssen die Gespräche mindestens jetzt – also gut 4 Wochen vorher beginnen. In den seltensten Fällen geht das sehr schnell. Was macht Union? Lassen sie Leite und Doekhi ziehen? Oder nur einen der beiden? Holt man dafür externen Ersatz oder versucht man die Lücken mit eigenen Spielern zu schließen? Wird endlich ein Spielmacher (egal ob eine 8 oder eine 10) verpflichtet? Springen wir darauf an, dass Awoniyi auf dem Markt zu sein scheint? Fragen über Fragen.

Wie immer dringt aus dem Forsthaus nichts nach draußen. Dafür existieren wohl Fake-Meldungen. Angeblich sind wir an dem österreichischem Nationalspieler Lazaro dran. Nur der spielt auf der rechten Außenbahn. Dort ist aber Trimmel unangefochten und es wurde gerade frisch mit Juranovic verlängert. Ebenfalls ein Qualitätsspieler. Und zur Not hat da auch schon Haberer sehr erfolgreich gespielt. Junioren-Nationalspieler Prosche (18) möchte sich auf dieser (seiner) Position im kommenden Sommer dort wohl auch mit einmischen. Diese Verpflichtung von Lazaro würde nun wirklich keinen Sinn machen.

Ob Jeremiah St. Juste ein Thema wird, sollte Doekhi gehen? Er ist bei Sporting völlig außen vor. Sitzt nicht einmal mehr auf der Ersatzbank. Zudem ist er – wie Lazaro auch – immerhin schon 29 Jahre alt. Das ist ebenfalls schwer vorstellbar. Keiner weiß wirklich, wo der Spieler leistungsmäßig steht. Ein Leite-Ersatz ist er sowieso nicht. Weil wir für Leite wohl einen Linksfuß bräuchten. Wahrscheinlich beobachten wir auch Diamande weiter. Wenigstens spielt er zuletzt wieder in Frankreichs erster Liga. Ein nach wie vor – vages Gerücht.

Ein frisches Gerücht aus England besagt, Awoniyi soll ein Thema in Bremen sein. Da denken natürlich viele spontan an seine erfolgreiche Zeit bei Union. Und ja, von der Qualität aus betrachtet, wäre das schon eine gute Idee. Allerdings ist er auch sehr verletzungsanfällig. Wenn dann käme wohl nur eine Leihe mit Kaufoption in Frage. Ist Awoniyi gesund, keine Frage, dann wäre er auch Stammspieler bei Union. Wahrscheinlich müsste sich dann Union von einen seiner Stürmer trennen.

Und der kann eigentlich nur Ljubicic heißen. Keine einzige Minute Spielzeit hat er bei Baumgart erhalten. Ende August zeigte Bochum schon einmal Interesse an ihm. Ein guter Manager hat eigentlich schon jetzt alles schon in Sack und Tüten. Und die Antwort kann nur ein Leihgeschäft sein. Ob dann darin noch Optionen mit enthalten sind, entscheidet das Gesamt-Paket.

Bei Florian Neuhaus haben wir letzten Sommer geschlafen. Den hätten wir wohl als 8er haben können. Nun hat er sich in Gladbach durchgebissen und spielt wieder. Das Thema dürfte damit geschlossen sein. Darvich wechselte für kleines Geld von Barcelona nach Stuttgart. Und dürfte sehr unzufrieden sein. Keine einzige Minute Spielzeit bekam er im Bundesliga-Team. Und dümpelt dort in der II.Männermannschaft vor sich hin. Ein Spieler, der als Mega-Talent galt und gilt! Vielleicht findet man eine Lösung mit dem Spieler und dem VfB? So jedenfalls kann und wird es nicht weitergehen. Das zentrale Mittelfeld ist - neben dem offensiven Mittelfeld - jedenfalls seine Position. Wie schnell sich ein Talent entwickeln kann, zeigt gerade der Münchener Karl. Ein Fest für die Augen ist es, ihm beim Fußball spielen zuzusehen.

Mal schauen, was Horst Heldt für uns vorbereitet hat. 36 bis 40 Punkte zu holen wird – auch dieses Jahr wieder – schwer genug. Zurzeit sieht es noch gut aus. Wie es dann aber mit potentiellen Abgängen in der Abwehr ist, weiß heute noch keiner ganz genau. Eisern.

24. November: Matchwinner Khedira sichert dreckigen Sieg bei St. Pauli

Am Ende konnte sich die Mannschaft über einen hart erkämpften Sieg am Millerntor freuen.
Am Ende konnte sich die Mannschaft über einen hart erkämpften Sieg am Millerntor freuen.  © Christian Charisius/dpa

Unionfux: Wenn wir gestern verloren hätten, wäre unser Abstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte zusammengeschmolzen und der Abstand auf den FC St. Pauli auf schmale zwei, da wir jedoch unseren zweiten Auswärtssieg verbuchen konnten, sind es auf beide, also Relegation und St. Pauli, komfortable acht Punkte. Das allein zeigt schon, wie eminent wichtig unser Erfolg an diesem elften Spieltag ist. Aber ehrlich gesagt: Über weite Strecken ist das "Wie" ziemlich ernüchternd.

In der ersten Hälfte verbucht der bemühte, aber doch limitierte Gastgeber keinen Schuss aufs Tor, lediglich ein Kopfball von Pereira Lage nach dreißig Minuten nach einer Flanke von Hountondji wirkt gefährlich, geht aber doch einen guten Meter links am Tor vorbei.

Wir lassen uns noch ein wenig mehr Zeit, aber in den letzten zehn Minuten vorm Halbzeitpfiff prüft Ilic nach Vorlage von Khedira und Querfeld den gegnerischen Keeper, dann köpft/schultert Rothe eine Burke-Flanke knapp vorbei und schließlich kommt es in Minute vierundvierzig zu unserem einzigen Highlight des Spiels.

Einen weiten Einwurf von Trimmel kann Oppie noch rausköpfen, jedoch genau auf den lauernden Khedira, der sofort abschließt, dabei allerdings nur Ilic trifft, von dem die Kugel zurückspringt. Im zweiten Anlauf ist unser Sechser dann präziser: Volley zieht er den Ball unhaltbar ins linke Toreck. Ein beinahe perfekter Zeitpunkt, um in Führung zu gehen und so nehmen wir diesen knappen Vorsprung auch in die Pause mit.

Etwas unerwartet ist dann in der zweiten Hälfte, dass wir einem zwar kämpferischen, aber nicht besonders starken FC St. Pauli das Spiel beinahe komplett überlassen. Wir haben kaum längere Ballbesitzphasen und unsere offensiven Bemühungen bestehen aus langen Bällen, fast allesamt ungenau wie ungefährlich. Obendrein machen es unsere technischen Unzulänglichkeiten St. Pauli relativ leicht, uns von ihrem Tor fernzuhalten. Dafür steht unsere Abwehr weitgehend stabil, auch wenn der Gegner fast jeden zweiten Ball bekommt, auch einen gewissen Druck aufbaut, damit glücklicherweise aber nicht allzu viel anzufangen weiß.

Erst nach einer Stunde kriegt der gewohnt sichere Rönnow wirklich was zu tun, kann jedoch erst den Versuch von Fujita, dann den Kopfball von Wahl drei Minuten später relativ mühelos halten. In der vierundsiebzigsten Minute brauchen und haben wir dann wirklich Schwein, denn Pereira Lage trifft nach Sinani-Vorlage aus relativ spitzem Winkel nur den langen Innenpfosten, auch den Abpraller kann der Gegner nicht verwerten. Zehn Minuten später klärt Haberer eine direkte Ecke kurz vor der Linie, es wird aber nicht ganz klar, ob die sonst wirklich im Kasten gelandet wäre oder doch knapp daneben. Zu ungenau sind die Versuche des Tabellensechzehnten, zumal unsere Abwehr keine wirklichen Fehler macht, wenn man von einem interessanten Klärungsversuch Skarkes ins eigene Toraus absieht und davon, dass es Trimmel tatsächlich schafft, Rönnow, den Ball aus den Händen zu spitzeln, beides bleibt allerdings folgenlos. Ach ja, in der Nachspielzeit schießt der eingewechselte Skarke aus achtzehn Metern relativ knapp links vorbei, das war dann tatsächlich unser einziger ernsthafter Torschuss nach der Pause, auch wenn es noch eine Burke-Aktion nach gut siebzig Minuten gibt, die jedoch a) von Vasilj geklärt wird und b) wegen Abseits ohnehin nicht gezählt hätte.

Am Schluss steht ein ziemlich dreckiger Sieg, der nichtsdestotrotz einen relativ schwachen und verunsicherten Gegner gebraucht hat und auch etwas Glück, denn normalerweise wird so ein Unvermögen (der Ball ist nach wenigen Stationen wieder beim Kontrahenten) und so eine offensive Passivität bestraft. Das Beste sind zweifellos die drei Punkte und natürlich sind die letztlich einem wunderbaren und spannenden Unentschieden zu bevorzugen, zumindest an diesem späten Nachmittag am Millerntor. Wir springen dadurch auf Platz acht der Tabelle, führen sozusagen den unteren Teil des Tableaus an (zu Platz sieben sind es immerhin fünf Punkte) - und können diesen Erfolg am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die auswärts punktlosen Heidenheimer sozusagen vergolden. Da muss dann aber wahrscheinlich doch etwas mehr kommen, denn Bundesliganiveau erreichte diese letzte Partie des Spieltages nur äußerst selten - auf beiden Seiten. Wir allerdings sind die eine Aktion kurz vor der Pause besser, deswegen sind wir der mehr verdiente als unverdiente Sieger.

Außerdem setzt sich eine Serie fort: Fünfmal traf Matchwinner Rani Khedira (übrigens in der Kicker-Elf des Spieltages) in knapp viereinhalb Jahren für uns und alle fünf Spiele haben wir dann auch gewonnen.

Gut, wir sind diesmal kein Aufbaugegner für eine Mannschaft auf Talfahrt (St. Pauli hat jetzt die achte Niederlage am Stück hinnehmen müssen - Vereinsrekord), über die spielerische und technische Armut der zweiten Hälfte sollten wir uns aber schleunigst und zielführend Gedanken machen, ungeachtet der Freude (oder ist es doch eher Erleichterung) über den ersten Zu-Null-Sieg dieser Saison, der einem trotzdem irgendwie in den Knochen steckt - vielleicht hilft über die Woche ja öfter mal ein kurzer Blick auf die Tabelle.