Union-Berlin-Blog: Ein (Union)Tor würde dem Spiel jetzt gut tun…

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er. 1. FC Union Berlin Union Berlin hat vor Abstiegs-Kracher ein (r)echtes Problem: "Das ist bitter" Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat 2 Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

5. Februar: Ein (Union)Tor würde dem Spiel jetzt gut tun…

Christoph Trimmel (36) geht nach der Niederlage über den Platz. © dpa/dpa Unionfux: So, es wird wieder ernst, nach einem Kann-man-mal-verlieren-Spiel kommt jetzt wieder ein Darf-man-nicht-verlieren-Spiel: in Mainz, beim direkten Konkurrenten, muss wenigstens gepunktet werden, eigentlich ja sogar dreifach.Nur: um ein Spiel zu gewinnen, muss man Tore schießen, wenigstens eins. Jetzt kommt die böse Statistik: in diesem Jahr haben wir lediglich ein Tor geschossen, auch wenn der Treffer optimal drei Punkte sicherte - Benedict Hollerbach traf im Heimspiel gegen Darmstadt. Und noch bedenklicher: das letzte Auswärtstor in der Bundesliga ist doch tatsächlich vier Monate her - Gosens und Bonucci trafen zur Pausenführung in Dortmund, Endstand leider 2:4. Nach sechs Auswärtsspielen in der Liga könnte/sollte/müsste also mal wieder ein Tor her, es kann nicht unser Anspruch sein, die Spiele mit der Golden-Goal-Regel zu bestreiten: fällt ein Gegentor, haben wir praktisch schon verloren und bemühen uns nur noch um Schadenbegrenzung. Schauen wir doch mal darauf, wer die achtzehn Tore in neunzehn Spielen (Harry Kane hat alleine 24 gemacht…) bisher erzielt hat - vier Torschützen haben den Verein bereits verlassen als da wären der Neu-Wolfsburger Kevin Behrens mit vier Toren (an den ersten zwei Spieltagen), Milos Pantovic (mittlerweile in Belgien beim KAS Eupen), David Datro Fofana (zurück zu Chelsea und weitergereicht zum FC Burnley) mit einem Treffer vor Weihnachten gegen Köln und der schon erwähnte Leonardo Bonucci (jetzt bei Fenerbahce Istanbul) mit unserem letzten Auswärtstor per Elfmeter. Die verbleibenden elf Tore teilen sich Robin Gosens (vier Tore), Benedict Hollerbach (3 Tore), Kevin Volland (zwei Tore) und Danilho Doekhi und Mikkel Kaufmann mit jeweils einem Treffer. Das nennt man mal übersichtlich. Wobei man sagen muss: das Problem sind weniger die vergebenen Torchancen, sondern es werden kaum welche herausgespielt - besonders auswärts braucht man keinen Chancen hinterherzutrauern, denn es gibt tatsächlich keine, zumindest keine ernsthafte. Nicht wenige hofften deswegen in der Winterpause inständig auf die Verpflichtung eines Spielmachers, der den vorletzten bzw. letzten Pass spielen kann, um die Stürmer in Szene zu setzen - allein: es kam keiner. 1. FC Union Berlin Union Berlin löst Vertrag mit Eigengewächs Mathis Bruns auf Mir würden jetzt nur noch Volland bzw. Schäfer einfallen, der fussballerisch dazu in der Lage wären und eben offensiv denken, bei den anderen zentralen Mittelfeldspielern liegt eher das Augenmerk auf der Defensive. Obendrein geben wir, aus nachvollziehbaren Gründen, mit Behrens einen Brecher ab, okay, nur spielt sein designierter Nachfolger kaum. Das kann daran liegen, dass Hollerbach mittlerweile erstmal gesetzt ist und Vertessen ebenso spielen soll, wir uns aber nicht trauen, auswärts mit drei Stürmern gleichzeitig zu agieren. Gleichwohl fehlt uns dann vorne ein Zielspieler. Und so ein wenig verwundert es ja doch, dass man Chris Bedia zwar für zwei Millionen verpflichtet, ihm aber nicht so wirklich was zutraut, da er ja nur aus der Schweizer Liga kommt - als ob man das erst nach Öffnen des Pakets festgestellt hätte… Aber auch Standards könnten in unserer Situation helfen, doch diese, einst gefürchtete, Waffe ist zur Zeit ebenso etwas zu stumpf, nichtsdestotrotz wäre es schon gut, wenn Josip Juranovic am Mittwoch wieder fit ist, denn sein Pendant Christopher Trimmel wurde heute mit der Mindestsperre von zwei Spielen belegt (vielleicht kann ja noch ein Spieler ab und an mal…?). Nachdem wir uns hinten erfreulicherweise wieder stabilisieren konnten, muss jetzt im Mittelfeld und Angriff einfach mehr passieren - okay, ich denke, das müsste dem Trainerteam auch schon aufgefallen sein, auch wenn ich die geeigneten Maßnahmen dafür nicht so recht erkennen kann. Aber das wird über Wohl und Wehe der nächsten Spiele entscheiden. Dass wir es können, zeigten die zweiten Spielhälften gegen Köln und Darmstadt. Trainer Nenad Bjelica sagte nach seiner Verpflichtung, er wolle jedes Spiel gewinnen. Richtig spüren konnte man das nur zu Hause gegen Mönchengladbach und eben teilweise gegen Köln und Darmstadt. Es wäre ebenso wichtig wie schön, wenn man in Mainz und auch am Samstag gegen Wolfsburg genau das mal wieder spüren und sehen könnte und am besten von der ersten Minute an: wir wollen dieses Spiel gewinnen! Und dazu gehört ein echtes Angriffsspiel und die Erkenntnis: ein (Union)Tor würde dem Spiel sehr gut tun… Gern auch mehrere!!

5. Februar: Es war nicht alles schlecht - Schadensbegrenzung in Leipzig

Gegen Leipzig hatte Union Berlin zu oft das Nachsehen. © Jan Woitas/dpa Unionfux: Keine Frage, wir verlieren das Spiel in Leipzig verdient und nein, wir haben nicht wirklich eine Chance, ja, nicht mal eine echte Torchance - wie schon gegen Bayern oder auch in Freiburg, wobei im Breisgau ja wenigstens ein Trostpunkt mitgenommen wird. Andererseits werden wir gegen zwei übermächtige Gegner nicht einfach ausgemurmelt, kriegen keine Klatsche, fallen nicht auseinander, bleiben stabil, werden kein Opfer - das erste Tor fällt unglücklich, das zweite ist schwierig zu verteidigen und jeweils müssen Standards herhalten. Und das sollte man anerkennen, auch wenn es zweimal nur ein Mitspielen gibt. Aber man muss auch sagen, dass der Gegner beide Male sich kaum einen Abwehrfehler leistet. Es hätte entweder desolate Bayern bzw. Leipziger gebraucht und zudem eine selbstbewusste und perfekt funktionierende Union-Mannschaft, um da etwas mitzunehmen. Rasenball (was für ein unfassbares Kunstwort, immer noch!) leistet sich keinen Fehler, presst, läuft viel - so sind die nun mal schwer zu knacken. Und aufmachen kann man gegen solche Mannschaften auch nicht, sonst wird man überrannt, die warten nur auf Räume. Also was tun? Okay, man könnte (und müsste!) präziser spielen, bei den wenigen sich bietenden Gelegenheiten einfach die richtigen Entscheidungen treffen, so war es jedenfalls bei den letzten beiden Auftritten im ehemaligen Zentralstadion und die Grundlage unserer Siege - nur fällt uns das in dieser Saison hintereinanderweg schwer, ist also leider keine wirkliche Überraschung. Dazu kommt noch das Pech wie bei Trimmel, einem Spieler, der seit Jahren sehr fair spielt, aber in der fraglichen Situation einfach zu spät kommt - ich finde, es hätte eine dunkelgelbe Karte auch getan, wenngleich der Feldverweis schon regelgerecht ist und dass das nun wirklich nicht der Grund für unsere Niederlage ist. Absolut bemerkenswert jedoch ist das Debüt von Alexander Schwolow, der für den erkrankten Rönnow einspringt und einige Paraden der Marke Weltklasse zeigt, zudem sicher und souverän wirkt - nicht umsonst steht er in der Kickerelf des Tages. Wenn man sich an die Skepsis erinnert, die ihm von Teilen der Fangemeinschaft entgegenschlug, so sollten mal einige Kritikaster in sich gehen und anerkennen, dass nur wenige Bundesligisten so ein Torhütergespann in ihren Reihen hat - Hut ab, Alexander, das war ein 200. Bundesligaeinsatz vom Feinsten, nur schade, dass die Ausbeute unterm Strich trotzdem zu mager ist, es ist eher eine Schadensbegrenzung. Damit muss man leben können und ich denke, das kann man letzten Endes auch. Die 0:3-Pleite in Bochum war jedenfalls deutlich schmerzhafter … Und damit kommen wir auch zur nächsten Aufgabe: in Mainz gilt’s, das ist in jeder Hinsicht eine andere Angelegenheit. Wenn wir dort endlich mal wieder ein Auswärtsspiel abliefern, welches diesen Namen auch verdient, wenn wir gegen unmittelbare Konkurrenten die durchaus vorhandene individuelle Klasse auch zeigen, nicht ängstlich und zaghaft sind und defensiv wie offensiv abliefert - dann kann man solche Auftritte wie in Leipzig auch einfach abhaken und sagen: hm, war nicht alles schlecht.

4. Februar: So macht Union keinen Spaß!

Robin Gosens (29, M.) tröstet Kevin Volland (31, l.) nach der Niederlage gegen RB Leipzig. © Jan Woitas/dpa Icke: Das war nichts – gar nichts! Eines der schlechtesten Spiele der Saison. So macht Union keinen Spaß! Nach vorn kommt kaum etwas Vernünftiges. Die Abwehr steht wenigstens halbwegs. Trimmel war im Defensivverhalten völlig überfordert, er wurde mehrmals "vernascht". Und holte sich auch noch eine "Rote" ab. Das Ergebnis eines Grottenspiels. Obwohl nicht wenige Experten sagten, das war ein Schiedsrichterfehler. Gelb hätte auch gereicht, eben weil offensichtlich keine Absicht im Spiel war. Aber verlieren wir uns nicht in "Kleinigkeiten", Union hat mit dem 0:2 auch noch Glück im Ergebnis gehabt. Eine Katastrophe war übrigens die Übertragung von DAZN. Mehrere Dutzend Streaming-Aussetzer zeugen von den technischen Schwierigkeiten des noch nicht etablierten Senders. Die Internet-Foren sind voll des Ärgers. Und auch bei mir funktionieren alle anderen Streaming-Dienste perfekt. Zurück zum Spiel. Verletzungsbedingt musste Schwolow für Rönnow ins Tor. Und er war der mit großem Abstand beste Spieler bei Union. Einige seiner Paraden wurden sogar mit dem Prädikat "Weltklasse" bezeichnet. Mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Einschläge hat er für Union verhindert. Ebenfalls mit einer wiederum guten Leistung agierte Neu-Abwehrchef Vogt. Nicht nur sein Spiel auf dem Platz belegt das, auch sein Standing im Team, die Körpersprache und seine Kommunikation sind Vorbildhaft. Die "ärmsten Hunde" auf dem Platz hießen Hollerbach und Neuzugang Vertessen (in seinem ersten Spiel). Sie versuchten (als Sturm-Duo) ab und an etwas, wenn sie aber kaum Bälle bekommen, kein offensives Passspiel stattfindet, was sollen sie machen? Sie rannten nimmersatt dem Ball hinterher. Leipzig, das in den letzten Spielen auch nicht überzeugte, sollte sich ganz herzlich bei uns bedanken, dass wir so ein toller Aufbaugegner für sie waren. Abstiegskampf kann so grausam sein. Damit meine ich den optischen Teil. Leipzig hatte den Raum, um zu kombinieren. Ein weiteres Sachsen-Tor wurde - Gott sei Dank - wegen knappen Abseits nicht gegeben. Da kam Sesko völlig ungehindert im Strafraum zum Kopfball. Die Frage, die sich stellt, wie geht das denn? Er läuft in den Strafraum von Union und keiner folgt ihm. Als nächstes haben wir das enorm wichtige Nachhol-Spiel im Mainz vor der Brust. Aktuell haben wir 6 Punkte Vorsprung vor Mainz. Gewinnen wir, so sind wir mit 9 Punkten außerhalb ihrer Reichweite. Verlieren wir aber, so ist Mainz bis auf 3 Punkte wieder an uns dran. Der Begriff "6-Punkte-Spiel" reicht hier fast nicht mehr aus. Mit der Leistung von Leipzig, vor allem in der Offensive, werden wir verlieren. Ich hoffe, es geht ein Ruck durch die Mannschaft und ja – Bjelica darf ruhig einmal etwas lauter werden, eben damit die Mannschaft aufwacht. Apropos "lauter werden", vor dem Spiel gab Dirk Zingler ein Interview und wurde natürlich auch dazu befragt, dass sich etliche Spieler bei ihm – über den Trainer Bjelica beschwerten. Angeblich sei er kommunikativ nicht nett genug. Eine Riesen-Lüge, wie sich herausstellte. Auch eine große Berliner Zeitung druckte den Quatsch ungeniert. Wenn man Dirk Zingler und den 1.FC Union ein klein wenig kennt, so hätte man diese Situation - auch ohne dieses Interview - gleich richtig einschätzen können oder sich - ob der Richtigkeit - vergewissern können. Eisern und hoffen auf eine (spielerische) Wende in Mainz am Mittwoch!

2. Februar: Vier gegangen, drei gekommen: gemischte Gefühle

Geht Union Berlin gestärkt aus der letzten Transferperiode? © Hannes P Albert/dpa Unionfux: So, das war die Wintertransferperiode und wir schauen letztlich mit gemischten Gefühlen darauf, auch wenn jeder weiß, dass es nicht leicht ist, zwischen den Saisonhälften Wunder zu vollbringen: verlassen haben uns Leo Bonucci (zu Fenerbahce, zuletzt jedoch auch nur auf der Bank), David Datro Fofana (zurück zu Chelsea und gleich weitergereicht zum FC Burnley), Sheraldo Becker (zu Real Sociedad San Sebastian und gleich im ersten Spiel getroffen, aber am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Rayo Vallecano nur eingewechselt und eher glücklos) und, ganz zum Schluss und schon ziemlich überraschend, Kevin Behrens zur Konkurrenz nach Wolfsburg. Bonucci und Fofana sind wohl zu verschmerzen, aber mit Becker verlieren wir schon Geschwindigkeit und Behrens ist eine unermüdliche und extrem kopfballstarke Kampfmaschine, auch wenn man sagen muss, dass er in den letzten fünf Monaten nicht mehr getroffen und zeitweise ziemlich unglücklich agiert hat, seine Defizite am Boden waren zuletzt unübersehbar. Trotzdem kauft der VfL Wolfsburg einen 33jährigen, wobei die kolportierten Summen zwischen 1,3 und 3,5 Millionen schwanken - die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, ähnlich wie bei Becker, da reicht die erwähnte Spanne von drei bis fünf Millionen. Und Behrens wird nochmal zweieinhalb Jahre ganz ordentlich verdienen, wahrscheinlich so viel, wie in seiner gesamten bisherigen Karriere zusammen. Kann man schon verstehen. Auch auf unserer Seite? Ich war mir eigentlich fast sicher, dass man, wenn man Behrens gehen lässt, Ersatz schon in der Hinterhand hat und der auf den letzten Drücker verpflichtet und heute präsentiert wird - aber nein. Dass ernsthaft bei Sebastian Polter nachgefragt wurde, der jetzt von Schalke nach Darmstadt wechselt, würde ich eher nicht glauben. Und der hier und da leise erhoffte Petar Musa geht für satte zehn Millionen zum FC Dallas, somit ohnehin für uns zu teuer. Sicher kein schlechter Mann, aber auch nicht gerade ein Knipser … Also mehr Spielzeit für den Neuen, den Ivorer Chris Bedia, von dem einige Experten schon gemutmaßt haben, dass seine Qualität nicht ausreicht, weil er im letzten Heimspiel nicht eingewechselt wurde, eine ziemliche Frechheit, wie ich finde - und für Mikkel Kaufmann, denn beides sind klassische Mittelstürmer - jetzt müssen sie beweisen, dass sie ohne Wenn und Aber bundesligatauglich sind. Hollerbach und Volland können das auch spielen, aber wären da für mein Dafürhalten eher verschenkt. Allerdings: wirklich verletzen sollte sich niemand aus der Sturmreihe, die Alternativen werden knapp. Wenigstens die Geschwindigkeit von Becker wird einigermaßen durch Yorbe Vertessen ersetzt, der nach einigem Hick-Hack doch verpflichtet werden konnte - von dem jungen Belgier, ausgestattet mit einem Viereinhalbjahresvertrag, verspreche ich mir viel, mit Spielern, die ins eins-gegen eins gehen, sind wir ja nicht gerade gesegnet. Und dass Kevin Voigt für uns eine echte Verstärkung ist, haben die letzten Spiele gezeigt. Wär ja mal ganz hilfreich, wenn Chris Bedia, nach all den mehr oder minder überschaubaren Versuchen in den letzten Jahren auf der Position, schlicht und ergreifend einschlagen würde. Und gleich am Sonntag könnte er beim Erzrivalen aus Leipzig den Beweis antreten - warum nicht? Wir sahen zuletzt immer ganz gut aus in Leipzig, auch diesmal ist einiges möglich, mit wieder stabilisierter Abwehr und schwächelndem Konstrukt. Leicht wird’s aber garantiert nicht, schon gar nicht bei der individuellen Klasse des Gegners, doch ich befürchte ohnehin, leicht wird sowieso nichts mehr in dieser Spielzeit. Schön, wenn Khedira wieder auf der Sechs beginnen würde und auch Doekhi wäre mit Sicherheit eine Bereicherung. Definitiv dabei sein kann nur Josip Juranovic nicht, hinter ein zwei anderen steht noch ein Fragezeichen. Interessant wird sein, wie offensiv wir dort antreten und ob Vertessen und Bedia in der Startelf stehen - aber das ist erst am Sonntag um halb fünf klar, eine Stunde vor Anpfiff. Wir werden sehen, hoffen aber jetzt schon das Beste!

1. Februar: Was für ein K(r)ampf – Vertessen hat unterschrieben

Yorbe Vertessen (23) kennt die Alte Försterei bereits. Er traf vergangene Saison gegen Union. © Tobias SCHWARZ / AFP Icke: Normal ist anders. Der PSV Eindhoven, der Spieler Vertessen und der 1.FC Union einigten sich schon vor einiger Zeit auf diesen Transfer. Alles schien klar. Denkste. Wie sich der holländische Traditionsverein PSV nun benahm, ist einfach nur unwürdig. Erst sollte er noch für ein Pokalspiel auflaufen und tat es. Ganze 8 (!) Minuten wurde er eingesetzt. Damit aber nicht genug, nun sollte er auch noch das Meisterschaftsspiel gegen Almere City am 27.1. mitmachen. Er wurde für lächerliche 15 Minuten eingesetzt. Jetzt sollte aber alles klar sein. Denkste! Der holländische PSV-Nationalspieler Lang verletzte sich. Nun wurde die Wechsel-Zusage für Vertessen und Union ganz zurückgezogen. Der PSV müsse erst einmal für einen neuen Spieler sorgen. Und dass, obwohl Yorbe Vertessen – mit Zusage und Einverständnis des Vereins – schon in Berlin war. Vertessen blieb in Berlin, reiste nicht zurück und untermauerte seine Zusage vom PSV und das er nach wie vor zu Union möchte. Kurz vor Transferschluss kamen sich die Verantwortlichen des holländischen Clubs wohl selber dumm vor und erklärten die endgültige Freigabe. Alles andere hätte sie wohl auch der internationalen Lächerlichkeit preisgegeben. Zusätzlich machte auch Vertessen einen entschlossenen Eindruck und ließ über sein Management verlauten, er spiele – gemäß den schon länger vollzogenen Vereinbarungen – nicht mehr für Eindhoven. Alle deutschen und sicherlich auch viele internationale Vereine werden das Theater der Holländer zur Kenntnis genommen haben und sich in der Zukunft daran erinnern. Schlussendlich (Grüße an den alten Trainer) haben sich die Holländer damit selbst geschadet. Aber eben auch bei Union Verwirrung gestiftet. Ende gut, alles gut. Gut möglich, dass Vertessen schon am Sonntag in Leipzig spielt. Er ist sehr schnell, hat einen strammen Schuss und ist ein körperlich durchsetzungsstarker Dribbler. Der meist über links oder halblinks kommt. Da Vertessen aber ein Rechtsfuß ist, zieht er als Linksaußen oft nach innen, um sich den Ball dann für einen Abschluss „auf den richtigen Fuß“ zu legen. Wie es Robben machte, nur Seitenverkehrt. Mit Hollerbach, Volland, Bedia, Kaufmann und Vertessen hat Bjelica nun die Qual der Wahl. Er muss aus den 5 Stürmern – 2 für Leipzig auswählen. Später wird er, wie man vermutet, auch bei Union 3 Stürmer spielen lassen. Aber gegen Darmstadt galt schon – „keine taktischen Experimente“. Und das wird auch in Leipzig so sein. Warum weinte Behrens nach dem Darmstadt-Spiel so herzzerreißend? Das fragte ich mich. Jetzt wissen wir es alle. Er wusste da schon, dass es sein letztes Spiel für Union war. Ca. 2,5 Millionen zahlt Wolfsburg an Union. Und das für einen Ü30-Spieler, der nur noch einen 6-Monate-Restvertrag hat. Was sich Wolfsburg dabei denkt? Ja, Behrens ist ein gnadenloser Kämpfer, zeigt immer vollen Einsatz. Und kann auch seine Mitspieler in der Kabine motivieren. Alles super, aber er trifft das Tor eher selten. In 3 Bundesligaspielzeiten (mit 75 Spielen) bei Union traf er 14-mal und bereitete weitere 5 Treffer vor. Ich glaube, dass wird ein Kapitel wie bei Kruse. Für Union hat sich das finanziell gelohnt und Behrens soll sein Gehalt (von 750.000 auf knapp 1,5 Mio.) auch fast verdoppelt haben. Der Verlierer wird wohl (wieder) Wolfsburg sein. Wir aber schauen nach vorn. Auf eine weitere Transferüberraschung am heutigen Tag (ein paar Stunden Transferfenster haben wir noch)? Oder gleich auf das Leipzig-Spiel. Natürlich sind die Sachsen haushoher Favorit. Aber wir sind gut genug für eine Überraschung. Unsere Abwehr hat sich in den letzten Spielen gefunden. Besonders die letzten zwei Kicks mit Vogt waren defensiv sehr gut. Khedira kann wohl wieder durchspielen und auch mit Doekhi dürfen wir wieder rechnen. Dann benötigen wir vorn nur noch ein wenig Spielglück und einen Hollerbach, der seine gute Form bestätigt. Eisern

31. Januar: Ausgang? Unklar

Offenbar liegt ein Angebot von Wolfsburg für Unions Kevin Behrens (32) vor. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Die Verpflichtung des belgischen Außenstürmers Yorbe Vertessen vom PSV Eindhoven ist ins Stocken geraten, obwohl doch schon alles klar war: der Medizincheck in der Charite wurde am Montag absolviert, ein Vertrag bis 2028 längst ausgehandelt und auch mit Eindhoven war alles klar, man hatte sich auf eine Ablöse von viereinhalb Millionen plus Beteiligung bei einem möglichem Wiederverkauf. Unfassbar, dass sich der PSV im letzten Moment trotzdem querstellt, weil sich ihr Außenstürmer Noa Lang ernsthafter verletzt hat und man jetzt Vertessen doch noch gebrauchen könnte. Alles andere als seriös, sowohl uns als auch dem Spieler gegenüber. Aber das deutete sich schon an: erst sollte er noch am Pokalspiel bei Feyenoord teilnehmen und dann nach Berlin kommen - dann sollte er doch noch das Punktspiel gegen Almere mitmachen. Und jetzt wird nochmal gebremst - was für ein peinliches Affentheater für solch einen Traditionsverein. Denn es muss doch eine mündliche Vereinbarung gegeben haben, würde Vertessen sonst den Medizincheck absolviert haben? Dass mündliche Absprachen nicht mehr gelten, zeigt, wie weit die Branche, trotz all der Lippenbekenntnisse und Schweigeminuten und Regenbogenarmbinden, auf den Hund gekommen ist. Hatten wir nicht in den vergangenen Tagen soviel von "Vorbildwirkung" gehört? Bitte nicht. Yorbe Vertessen ist jedenfalls immer noch in Berlin und hält sich fit - verständlich, dass er nicht mehr für Eindhoven spielen will, das Verhalten seines alten Arbeitgebers zeugt nicht gerade von Respekt und Wertschätzung. Das Thema Marco Grüll, der ja so ein wenig als Lösung B gilt, ist angeblich vom Tisch und soll frühestens im Sommer wieder akut werden. Was nun? Dass wir mehr Geschwindigkeit brauchen, besonders nach Beckers Abgang, war in den ersten Spielen im neuen Jahr unübersehbar. Hinten stabilisieren wir uns langsam, was auch an Kevin Vogt liegt, aber im Spiel nach vorn gibt es doch weiterhin ziemliche Probleme. Ein Impuls von außen wäre da eigentlich unverzichtbar. Obendrein scheint es ein Angebot aus Wolfsburg für Kevin Behrens zu geben, es könnte noch ein paar Millionen für den Stürmer geben, der seit fünf Monaten nicht getroffen hat. Das könnte für alle die Lösung sein, Behrens hätte einen Neuanfang (wenn er denn überhaupt will), Wolfsburg einen neuen Stürmer und wir noch etwas Geld - aber nur, wenn es uns gelingen könnte, Ersatz zu verpflichten. Knapp zwei Tage sind dazu noch Zeit. Spätestens am Freitag wissen wir, ob mit Vertessen und ohne Behrens oder mit Behrens und ohne Vertessen - oder was auch immer… Das wird ein rasanter Endspurt. Ausgang? Unklar. Klar ist hingegen, dass entgegen aller Gerüchte und Spekulationen Nenad Bjelica weiterhin unser Trainer sein wird. Gleichwohl wandelt der Kroate in Zukunft auf noch dünnerem Eis. Ausgang? Unklar. Und dann sind da noch die Spiele in Leipzig und in Mainz. Leipzig ist nun wirklich nicht im Aufwind und Mainz tut sich weiterhin schwer. Da kann (in Leipzig) und muss (in Mainz) was mitnehmen. Gleichwohl: Ausgang? Unklar. Und wir als Beobachter können erstmal nur Zuversicht ausstrahlen und das Beste hoffen …

29. Januar: Drei Mega Union-Nachrichten

Union verschafft sich Luft im Abstiegskampf © Andreas Gora/dpa Icke: Durch die Freitag-Abend-Niederlage von Mainz gegen Frankfurt gewann unser Kick am Sonntag gegen Darmstadt noch mehr an Brisanz. Wir hatten plötzlich die Gelegenheit uns mit 5 bzw. 6 Punkten komplett aus der Abstiegszone zu verabschieden. Vorab, es hat funktioniert. Union gewinnt knapp, aber verdient mit 1:0. Der Torschütze hieß Hollerbach, mal wieder. Er wirbelte auch von allen Offensivkräften am meisten in Darmstädter Tornähe. Das genau er das goldene Goal erzielte ist kein Zufall. Nun haben wir 5 Punkte Vorsprung auf Köln und sogar 6 Punkte auf Darmstadt und Mainz. Und wir haben noch ein Nachhole-Spiel mehr als die Wettbewerber im Tabellenkeller. Erfreulicherweise findet es in Mainz statt. Dort dann zu punkten, wäre die Kirsche auf der Torte. Wir begannen gegen Darmstadt ohne Experimente. Mit Dreierkette und vorn 2 Achter und 2 Stürmer. Das alte Fischer-System. Neuzugang Bedia wurde nicht eingewechselt. Das hatte taktische Gründe, hinsichtlich des Spielverlaufs. Denn auch bei den Einwechslungen hieß die Devise, keine Experimente. Die 3 Punkte gegen Darmstadt waren einfach zu wichtig. Das Team zeigte kämpferisch und taktisch eine gute Leistung. Vogt übernahm wieder die Organisation in der Abwehr und entwickelt sich zum wahren Glücksgriff für Union. Rönnow war wie immer sicher, wenn er gebraucht wurde und Hollerbach war der auffälligste Wirbler nach vorn. Insgesamt aber war es ein Team-Sieg. Darmstadt war immer gefährlich, selbst kurz vor Schluss kamen sie noch zu einer heftigen Chance. Natürlich hatte Union mehr Möglichkeiten. Aber die spielerische Qualität darf sehr gern in den kommenden Spielen noch gesteigert werden. Schäfer übernahm die Rolle des Spielmachers. Und er machte das gar nicht schlecht. Erwähnenswert waren noch eine artistische Einlage von Gosens, der dabei fast ein Tor machte und ein nicht gegebener Elfer gegen Behrens. Exakt die gleiche Situation gab es gestern beim Bayern-Spiel und da wurde gegen Neuer gepfiffen. Tousart, Trimmel und wieder Behrens und Hollerbach besaßen weitere gute Tor-Chancen. Wir haben uns diese 3 Punkte regelrecht erkämpft. Der Abpfiff kam dann exakt nach 95 Minuten und man hörte überall tonnenschwere Steine plumpsen. Die zweite Knaller-Nachricht - unser Keeper Rönnow hat seinen Vertrag bei uns verlängert. Wie wichtig das ist, haben die letzten Monate gezeigt. In Zeiten, wo die ganze Mannschaft nur noch schlecht spielte, war er fast immer unser bester Spieler. Ein Zeichen für unsere Zukunft und ein enorm wichtiger Baustein. Parallel frage ich mich aber, wie blind viele andere Vereine sind. Haben selbst Gurken im Tor und sehen nicht, dass da ein 1A-Keeper frei wird. "Gott sei Dank" können wir nur sagen, auch dafür, dass Rönnow beim Kicker-Fachorgan, als auch bei den Transfer-Experten im Internet - ständig unterbewertet wird. Gut für uns! Das erinnert mich so ein bisschen an Wolfgang Matthies. Der war auch viele Jahre - leistungsmäßig - hinter Croy die Nummer 2 in der DDR. Ohne dass es wirklich jemand bemerkte oder gar honorierte. Ein oder zweimal war er zur Nationalmannschaft eingeladen. Bezeichnenderweise haben die Transfer-Internet-Experten das auch vergessen. Es steht nicht in seinem Profil. Der zweitbeste dänische National-Torwart (hinter Legende Schmeichel) ist unsere Lebensversicherung in der Bundesliga und gehört für mich zu den TOP-5-Keepern. Als Drittes Highlight - morgen (Montag den 29.1.) gibt es den Medizincheck und die Vertrags-Unterschrift für bzw. von Vertessen. Einige Unioner wollen ihn schon heute im Stadion erkannt haben. Übrigens hat sich wohl Eindhoven mit seiner 5-Mio.-Forderung durchgesetzt. Für mich – bei seiner Qualität – immer noch ein Schnäppchen! Er könnte damit schon in Leipzig auflaufen. Eisern

26. Januar: Ärger ausblenden und Darmstadt schlagen, Vertessen kommt!

Am Sonntag spielt Union Berlin in der Alten Försterei gegen den Tabellenletzten Darmstadt. © Andreas Gora/dpa Icke: Der Ärger aus München muss ausgeblendet werden und Darmstadt (Tabellenletzter) muss am Sonntag geschlagen werden. Auf Grund des Tabellenstands ist das schon fast mehr als ein Sechs-Punkte-Spiel. Schaffen wir das, so liegen wir sechs Punkte und (mindestens) zehn Tore vor dem aktuellen Schlusslicht. Zusätzlich würden wir bis auf drei Punkte an Gladbach, Bochum und Bremen herankommen. Die drei Teams belegen aktuell die Plätze zwölf bis 14. Rechnet man noch mit ein, dass wir ein Spiel weniger haben, so wird die Brisanz noch mehr offensichtlich. Wenn wir nämlich aus dem Nachhole-Spiel (7. Februar) die Chance nutzen und auch noch etwas Zählbares aus Mainz mitnehmen, so würden wir noch näher an Platz zwölf herankommen. Es sind jetzt viele "wenns" dabei gewesen. Alles ist aber ganz einfach, Darmstadt zu Hause schlagen und in Mainz nicht verlieren und schon stehen wir ein ganzes Stück ordentlicher da, als man hoffen konnte. Zwischen diesen beiden Kicks müssen wir noch in Leipzig antreten. Die bekleckern sich gerade auch nicht mit Ruhm. Und wir konnten in der Vergangenheit zeigen, dort gar nicht schlecht auszusehen. Das wäre dann der Super-Bonus, wenn wir dort auch noch etwas mitnehmen können. Schaffen wir das? Genau für diese drei Spiele ist unser Trainer gesperrt worden. Aber die Vorbereitungen dazu macht er in seiner Verantwortlichkeit. Genauso wie die Start-Aufstellungen. Bjelica ist so ein wenig in der Bringepflicht. Da hat er sich selbst reingebracht. Stimmen die Ergebnisse im Abstiegskampf, wird sein Image bei uns nicht leiden. Eventuell sogar ganz im Gegenteil. Man möchte beide Daumen dazu fest drücken. Verlieren wir jetzt aber drei Mal, dann dürften die Vorkommnisse von München noch einmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Dann kann es schon passieren, dass Zingler/Ruhnert sich bei einer Angestellten des Clubs nach einer aktuellen Handynummer erkundigen. Die Frau von Steffen Baumgart arbeitet bei Union. Das wollen wir uns aber - weder wünschen, noch hoffen. Es würde nur weitere Unruhe in den Club bringen. Und genau das ist das Letzte, was Union jetzt braucht. Ich hoffe sehr, dass Bjelica trotz seiner Drei-Spiele-Sperre, seine Feuertaufe besteht. Die folgt jetzt, genau in den nächsten drei Spielen. Es war mitnichten ein glückliches Urteil, eher eine realistische Einschätzung der Situation. Ich halte ihn für einen guten Trainer. Und zu dem "Vorfall von München" noch einmal angesprochen, viele sagen, mit dem Strafmaß habe der Trainer Glück gehabt. Dazu sage ich nein. Die Disziplinar-Kommission des Fußball-Verbandes hat zum Glück gesehen, dass Sane die Situation sehr provoziert hat. Er hat ja dafür auch "gelb" bekommen. Sane hat - so nah am gegnerischen Trainer - überhaupt nichts zu suchen. Auf Fotos sieht man, Sanes Kopf bewegt sich bis auf 20 Zentimeter an Bjelica heran. Sane zum Trainer, nicht umgekehrt. Dazu schlägt der Bayern-Spieler dem Trainer den Ball aus der Hand. Verbunden mit dem aggressiven Gesichts-Ausdruck des Spielers, sehe ich das Aktienpaket des Münchners in dieser Situation als sehr hoch. Das ist auch mitnichten die erste Provokation des Münchners gewesen. Sane darf glücklich sein, nicht selber "rot" erhalten zu haben. Alles an Schmutz kann Bjelica mit vier Punkten aus den drei kommenden Spielen abwaschen. Holt er sogar sechs Punkte oder mehr, redet keiner mehr über diesen Fauxpas. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Stürmer Vertessen vom PSV Eindhoven schon am Sonntag auf der Ersatzbank Platz nehmen könnte. Mindestens in Leipzig wird es so weit sein. Der kräftige Tempo-Dribbler wird Union - und das ist eine Voraussage - sehr viel Spaß bereiten. Genau so einen Typen braucht man jetzt in Köpenick. Und sogar der Österreicher Grüll rückt weiter in den Verpflichtungs-Modus. Mainz hat bei einer Million Ablöse abgewinkt. Wir hätten das Geld wohl parat. Ich halte auch die Variante mit Grüll und Vertessen nicht mehr für ausgeschlossen. Aber sinnvoller wäre - neben Vertessen - mit Bardhi (der auch noch im Gespräch ist) eine "10" zu holen. Die braucht Union dringend. Wir schauen, was passiert. Drücken die Daumen für das Darmstadt-Spiel und hoffen heute auf die Bekanntgabe der Vertessen-Verpflichtung. Zwei gute Nachrichten in den nächsten drei Tagen, wären Gold wert! Eisern

26. Januar: Kriegt euch bloß wieder ein, ihr Moralapostel!

Nenad Bejlica ist für drei Spiele gesperrt worden. © MICHAELA STACHE / AFP Oh ja, keine Frage, Trainer Nenad Bjelica hat einen Fehler gemacht, er hat sich provozieren, hinreißen lassen. Ein Trainer, zumal mit seiner Erfahrung, muss sich besser im Griff haben und, ich hab es schon mal geschrieben, Urs Fischer wäre das nie passiert. Aber jeder Mensch ist anders, Nenad Bjelica hat sein Fehlverhalten eingestanden und, mal ehrlich, so richtig ist eigentlich nichts passiert außer kindisches Zeugs. Muss geahndet werden, ist geahndet worden mit drei Spielen Sperre und 25000 Euro Geldstrafe - und damit ist, so finde ich, der Gerechtigkeit mehr als Genüge getan. Umsomehr muss ich mit Entsetzen feststellen, dass in der Presse, unter anderem in der Bild und im Berliner Kurier seine sofortige Entlassung gefordert wird und selbst der sich so seriös gebende Kicker findet: "Bjelica ist so nicht mehr tragbar". Und da kommt bei mir unweigerlich die Galle hoch und die Frage: Auf welchem Planeten lebt ihr eigentlich? Was fehlt euch: das Augenmaß oder die Lebenserfahrung? Niemand ist zu Schaden gekommen, solche Szenen haben wir auf dem Platz schon zur Genüge gesehen, unschön ja, aber eben nicht selten in diesem Spiel voller Egoisten und Selbstdarsteller, von denen gar nicht wenige mehr im Monat verdienen als die meisten in zehn Jahren. Und bis jetzt ist es noch niemandem gelungen, das auszurotten, all die Zeitschinderei und Diskutiererei und das Getue und Gehabe - eben diese ganze Unsportlichkeit. Vorbildfunktion im Profisport? Dass ich nicht lache. Und jetzt soll jemand wegen einer relativen Lappalie seinen Job verlieren, nachdem er bis jetzt doch ganz ordentliche Arbeit abgeliefert hat? Reicht ein Moment der Unbeherrschtheit in einem Geschäft mit so oft betontem unmenschlichen Druck ohne Konsequenzen (niemandem ist ja was passiert), um solche Konsequenzen einzufordern? An jeder möglichen Stelle gibt es mittlerweile im Fussball Schweigeminuten, wird Menschlichkeit eingefordert, Toleranz und Verständnis - aber da heißt es: kreuziget ihn? Na bravo. Soviel Selbstgerechtigkeit macht mir Sorgen, auch wenn sie zwischenzeitlich allzu üblich geworden ist in unserer Gesellschaft. Ich weiß bis jetzt noch nicht soviel über den Trainer Nenad Bjelica außer, dass er, wie jeder Mensch und Arbeitnehmer, eine zweite Chance verdient hat und eigentlich auch eine dritte. Wenn einer allerdings wiederholt zeigt, dass er mit dem Druck nicht umgehen kann und ausrastet, okay, dann diskutieren wir nochmal darüber. Bis dahin: kriegt euch mal wieder ein, ihr scheinheiligen Moralapostel und werdet erwachsen. Wer von euch ohne Sünde ist - mit dem will ich gar nicht erst was zu tun haben.

25. Januar: Auch schwache Bayern sind nicht wirklich schwach

Kingsley Coman (27, l). von München und Kevin Volland (31) von Berlin kämpfen um den Ball. © Sven Hoppe/dpa Unionfux: Ach, schade - da wäre wohl ein Punkt dringewesen, bei den schwächelnden Bayern, die gleichwohl immer noch über unfassbare individuelle Qualität verfügen. Das einzige Tor des Abends im Nachholspiel erzielt Guerreiro, der einen abgeprallten Pfostenschuss von Harry Kane in den Winkel haut. Ansonsten verteidigt Union weitgehend stabil gegen überlegene Bayern, inklusive eines gewohnt starken Rönnow. In Halbzeit eins sind wir nur mit Verteidigen beschäftigt, erst kurz vor der Pause gelingt Haberer nach Ablage von Gosens der erste Torschuss - weit drüber. Nach dem Gegentreffer befürchtet man ungefähr eine Viertelstunde, dass jetzt Bayern noch ein paar Dinger nachlegt, das vermeintliche zweite Tor von Kane wird wegen Abseits zurückgenommen. Und nach einer Stunde versuchen wir tatsächlich, hier und da offensiv tätig zu werden, aber die wenigen Gelegenheiten können dann doch nicht genutzt werden, zu ungenau ist der letzte Pass, auch Debütant Bedia kann so seine Torgefährlichkeit (noch) nicht demonstrieren. So bleibt es letztlich bei der denkbar knappen Niederlage, aber die befürchtete Packung bleibt auch aus. Insgesamt wirkt die Mannschaft stabiler, mit diesem Auswärtsauftritt beim FC Bayern kann man zufrieden sein, auch wenn die Offensive zu harmlos ist, aber wenn man den Bayern zuviel Platz einräumt, kann das auch böse enden. Auffällig die Laufstärke, selbst der 36jährige Trimmel legt knapp elfeinhalb Kilometer zurück, Spitze ist Lucas Tousart mit über dreizehn Kilometern, konditionell zieht die Mannschaft die 100 Minuten inklusive Nachspielzeiten tadellos durch. Ärgerlich, dass Volland nach einem Zusammenprall letztlich nach einer knappen halben Stunde raus muss (hoffentlich ist’s nur halb so schlimm) - und dass Trainer Nenad Bjelica nach einem Gerangel mit Sane die Rote Karte sieht - sicherlich provoziert durch den Bayernspieler, nichtsdestotrotz muss sich der Trainer, wahrscheinlich noch aufgebracht nach einer vermeintlich elfmeterreifen Situation gegen Behrens, die nichtmal überprüft wird, besser im Griff haben. Urs Fischer wäre das nie passiert - das ist keine Wertung, nur eine Feststellung. Stark allerdings, dass Bjelica sich nach der Partie stellt und seinen Fehler einsieht und sich bei unserer Mannschaft entschuldigt. Hoffentlich macht der DFB jetzt nicht mehr aus der Sache und sieht nicht nur die Reaktion von Bjelica, sondern auch die Aktion von Sane.Viel unverzeihlicher sind dagegen die Anti-Zingler-Banner bei den Bayern, ebenso widerlich wie falsch und verleumderisch - unterste Schublade, da wäre jedes weitere Wort zu viel. So stehen wir am Ende mit leeren Händen da, haben aber das Torverhältnis geschont, immerhin - und keine deprimierende Klatsche kassiert. Wichtiger wird ohnehin das Heimspiel gegen Darmstadt, vielleicht kann dann schon Yorbe Vertessen dabei sein, den man für kolportierte viereinhalb Millionen von PSV Eindhoven loseisen konnte. Mehr Geschwindigkeit und ein besseres Eins-gegen-Eins wird sicher hilfreich sein, der junge Belgier bringt so einiges davon mit. Ob darüberhinaus noch jemand kommt ist eher fraglich, es sei denn, kurz vor Ultimo taucht noch eine unverhoffte Gelegenheit auf. Aber Verpflichtungen wie Vogt, Bedia und eben Vertessen sind schon mal eine Ansage. Wäre schön, wenn alle drei schon am Sonntag das beweisen könnten.