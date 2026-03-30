Union-Berlin-Blog: Hier regiert der FCU: Ostersonntag muss ein Heimsieg her!

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs. Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er. 1. FC Union Berlin Ablösefrei zu haben: Schnappt sich Union jetzt diesen Bundesliga-Star Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

30. März: Hier regiert der FCU: Ostersonntag muss ein Heimsieg her!

Am Ostersonntag tritt Union Berlin gegen den FC St. Pauli an. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Die deutsche Nationalmannschaft geht mich ja, wie bereits erwähnt, so gar nichts an, so dass ich Länderspielpausen wahlweise als willkommene Ruhephasen oder auch als lästige Störungen betrachte, aber jetzt ist es ja erstmal bis zum Ende der Saison überstanden, jedenfalls so gut wie. Vielmehr schaue ich zum Ostersonntag, wo ein gewaltiger Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden könnte, wenn es uns endlich mal gelingt, gegen einen direkten Konkurrenten zu Hause gut auszusehen - die Liste des Grauens ist ja bekanntlich lang. Aber allzu fatalistisch darf man an die Sache nicht rangehen, ein gewisser Optimismus kann nun wirklich nicht schaden und ohnehin gilt: neue Runde, neues Glück. Die Bayernklatsche ist hoffentlich aus den Kleidern geschüttelt, sämtliche Münder sorgfältig abgeputzt, die Verletztenliste hat sich rechtzeitig verkleinert - möglicherweise kann ja sogar wieder Robert Skov eine Option sein, zumindest spielerisch und auch in Sachen Standards könnte der uns ja durchaus weiterhelfen. Zudem zählen die Jungs vom FC St. Pauli zu den eher auswärtsschwachen Teams, auch wenn sie kürzlich mit einem knappen Auswärtssieg in Hoffenheim für eine Überraschung gesorgt haben, nichtsdestotrotz muss sich Trainer Steffen Baumgart etwas einfallen lassen, wie man dann doch eine, wenn auch kleine, Favoritenrolle ausfüllen könnte. 1. FC Union Berlin Rettung oder Abstiegskampf: Jetzt beginnen für Union die Wochen der Wahrheit Ja, ich weiß, nicht gerade unsere Spezialität, doch dann und wann in der Spielzeit einfach unvermeidlich - wir können doch nicht vor allen Mannschaften Angst haben. Im Gegenteil: wir müssen mal endlich in der Alten Försterei zeigen, wer hier Hausherr ist und wer nicht, sowohl in Fragen der Aufstellung und noch mehr im Auftreten, denn mit Zagen und Zaudern ist nur allzuselten was gewonnen worden. Hoffentlich hat sich keiner der jeweiligen Nationalmannschaftsausflügler verletzt, ein bisschen verwundert war ich allerdings über unseren Freddy Rönnow, der erst mit großem Tamtam aus der beendeten Karriere bei Danish Dynamite zurückgeholt wird - um dann beim klaren Sieg gegen Nordmazedonien auf der Bank zu sitzen. Verstehe ich nicht so ganz, andererseits gibt es ja morgen erst das Entscheidungsspiel gegen die Tschechen in Prag und, ganz ehrlich, wäre ich ganz froh, wenn man Rönnow keiner Gefahr aussetzt, nach Raabs Saisonaus wäre das fatal. Aber ein Ding finde ich es trotzdem, um nicht zu sagen: eine Unverschämtheit. Und weil wir gerade dabei sind - Dänemark Teil zwei: Bo Svensson hat nach seinem eher unglücklichen Halbjahresintermezzo bei uns wieder einen neuen Verein gefunden. Nachdem er angeblich so einige Angebote ausgeschlagen hatte, konnte er bei seinem Heimatverein FC Kopenhagen nun wirklich nicht nein sagen und hat gleich bis 2031 unterschrieben. Der amtierende dänische Meister und Pokalsieger steht trotz Rekordtransferausgaben, u. a. für das ehemalige Supertalent Moukoko) derzeit auf einem absolut enttäuschenden siebten Tabellenplatz und verpasst so erstmals die Meisterrunde, weswegen Trainer Neestrup, Verdienste hin oder her, gehen musste - nun soll Svensson also den Schaden begrenzen. Doch erstmal müssen wir uns um unsere ureigensten Hausaufgaben kümmern - und das unbedingt besser als zuletzt. Der Abstand auf den Relegationsplatz kann auf erfreuliche zehn Punkte anwachsen, Ziel muss ohnehin sein, den Klassenerhalt noch im April festzuzurren und das ist auch machbar, wenn wir nur einigermaßen aus dem Knick kommen. Ich freu mich also auf den Ostersonntag, verzichte auf all meine Ostergeschenke, wenn ich dafür nur drei Punkte bekomme. Also, auf geht's: hier regiert der FCU!

28. März: Mit diesem Wirtz kann man Weltmeister werden, aber…

Florian Wirtz (22) feiert nach dem Abpfiff den Sieg. © Sven Hoppe/dpa Icke: Ein überragender Wirtz schlug die Schweiz mit "seinen" vier Toren. Zwei Stück schoss er selbst und zwei weitere bereitete er vor. Das war Weltklasse. Wenn jetzt ein Musiala noch seine alte und gute Form wieder erreicht und sich der gut einfügende 18-jährige Karl weiter etabliert, so müssen wir um unsere Offensive nicht fürchten. Die beste Phase beim gestrigen 4:3-Sieg in der Schweiz hatten wir um die 70-85.Minute herum. Da lief unser Ball so schnell und passsicher durch unsere Reihen, dass man Mühe hatte ... mitzukommen. Machen wir das so öfter, werden viele Verteidiger aufgeben. Das Tempo ist so kaum einer gewöhnt. In der Überschrift steht allerdings auch ein "aber". Denn zu einem guten Spiel gehört auch eine sattelfeste Abwehr. Und die hatten wir gestern nicht. Zurück blieben Abspielfehler von Schlotterbeck in der gefährlichen Zone und halbherziges Zupacken von Tah. Kimmich schaltete sich - wie so oft - in unseren Angriff an. Dabei fehlte er mehrmals hinten. Es war kein Zufall, dass viele Angriffe der Schweizer über die Kimmich-Seite kamen. Und weil das noch nicht alles war, muss man auch unser defensives Mittelfeld betrachten. Wir berichteten schon in der Vorschau auf die Test-Spiele, dass Stiller, Groß und Stach einfach nicht die Klasse eines Nmecha oder Andrich besitzen. Leider bewahrheitete sich das augenscheinlich. Nmecha war angeschlagen und Andrich gar nicht eingeladen. Und da mit Goretzka - einer der beiden schon mehr offensiv, als defensiv besetzt wurde, so muss wenigstens der zweite Spieler ein sogenannter "Staubsauger" sein. Wie gesagt, die zwei besten deutschen defensiven Mittelfeldspieler heißen Nmecha und Andrich. Mitnichten die von Nagelsmann nominierten Spieler. Auf der Mittelstürmer-Position begann gestern Havertz. Wie immer spielerisch begabt, aber eben auch glücklos agierend. Ein echter Center ist er nicht. Und in einigen Szenen sah man das gestern. Für ihn kam später Woltemade. Dadurch wurde es einen Tick gefährlicher. Nagelsmann begründete die beiden Spieler auch nachvollziehbar. Undav scheint aber alternativlos zu sein. Er trifft regelmäßig und ist absolut unberechenbar. Wenn Undav - mit Karl, Wirtz und Musiala – 3 Zauberer hinter sich weiß, genau das möchte ich einmal sehen. Nicht auszudenken, wo dass hinführen könnte. Sane hat gestern seine Chance vertan. Er blieb leider blass. Währenddessen Raum und Baumann ihre Chancen nutzten. Sie spielten beide normal gut, ohne überragend zu sein. Goretzka machte seine Sache auch ordentlich. Hat aber seine Rolle noch nicht gefunden. Nagelsmann muss hoffen, dass er seine Abwehr in den Griff bekommt. Andrich nicht zu nominieren, das wird er schon bereut haben. So muss er darauf hoffen, dass es Nmecha noch schafft. Findet das auch nicht statt, dann war das ein Kardinalfehler. Am Montag gegen Ghana wird es sich zeigen, ob unsere Abwehr auch ohne große Fehler agieren kann. Wird diese Frage verneint, spielt Rüdiger schneller wieder, als alle vermuten. Anton und Thiaw sind eher sogenannte Füllspieler. Wobei ich von Thiaw auch schon sehr starke Leistungen sah. Irgendetwas muss hinten besser werden. Die Österreicher haben unseren nächsten Gegner Ghana mit 5:1 abgefertigt. Ein überzeugendes Spiel – auch defensiv – wäre auch für die Psyche aller Involvierten nicht die schlechteste Idee. Beim Anschauen der Ösis gegen Ghana hatte ich mal besonders auf deren Innenverteidiger geachtet. Also auf Danso, Friedl, Svoboda und Lienhart. Kein Wackler, kein falsches Stellungsspiel, alles war sicher bei Österreich. Und Alaba saß noch auf der Bank, wurde gar nicht eingewechselt. Jetzt weiß ich, warum unser Querfeld nicht nominiert wurde. Die Ösis haben einfach zu viele gute Verteidiger. Schauen wir, was am Montag geschieht. Eisern!

26. März: Nun testet Deutschland die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich zurzeit auf dem adidas Campus in Herzogenaurach auf die anstehenden Testspiele vor. © Federico Gambarini/dpa Icke: Und was machen wir? Ein Trip zu Lichtenberg 47 geht auch nicht, die haben ebenso Pause. Am Freitag spielt Deutschland um 20.45 Uhr in Basel gegen die Schweiz. Am kommenden Montag kicken wir in Stuttgart gegen Ghana. Die ganz großen Überraschungen seitens Nagelsmanns Berufungen fielen aus. Den größten Gesprächsstoff lieferte noch die Nominierung von Rüdiger. Etliche Experten fühlten sich berufen, dann gleich mal ihren Senf dazugeben zu müssen und rückten sich selbst damit natürlich auch mal wieder in den Fokus. Wider dem Vergessen und pro dem eigenen Portemonnaie! Natürlich darf man hinsichtlich des Verhaltens von Rüdiger geteilter Meinung sein. Wer aber schon einmal hinter die Kulissen erfolgreicher Mannschaften geschaut hat, der wird feststellen: Ich brauche für ein gutes und erfolgreiches Team nicht nur liebe, nette und gehorsame Spieler, sondern auch ein paar "böse Buben". Die Sorte, die ich lieber in der eigenen Mannschaft habe, als mein Gegenspieler zu sein. Genau so einer ist Rüdiger. Nicht wenige Kicker zucken bei ihm zurück, in der Erkenntnis: Der Typ zieht durch. Hier hat sich Nagelsmann für den (hoffentlich) sportlichen Erfolg entschieden. Wer will es ihm verübeln. Und ja, vergessen wir es nicht: Fußball ist in erster Linie ein Kampf- und Laufsport. Der mega-talentierte Tempo-Dribbler El Mala fehlt. Er ist erst einmal für die U21 vorgesehen. Allerdings dürfte die letzte Entscheidung (zur WM) bei ihm noch nicht gefallen sein. Ansonsten gibt es im Stamm nichts, was einen noch überrascht hätte. Ein Kleindienst ist noch verletzt. Füllkrug hat noch keine gute Form. Und ter Stegen hat sich wieder verletzt. Der Rest, der für Deutschland spielen könnte und eine gewisse Qualität besitzt, ist dabei. Die Blessuren bei Pavlovic und Nmecha sind nur kurzfristig. Wobei bei Nmecha einige auch skeptisch sind, ob er noch rechtzeitig bis zur WM fit wird. Nagelsmann spielt zu 99 Prozent ein 4-2-3-1. Im Tor hat er sich auf Baumann festgelegt und das ist auch gut so. Die Nummer zwei ist Nübel und als "drei" hat er Urbig als Überraschung hervorgeholt. Angesichts der Zukunft ist das nachvollziehbar. Tah und Schlotterbeck bildeten zuletzt ein erfolgreiches Innenverteidiger-Duo. Rüdiger hat Nagelsmann in der Hinterhand. Thiaw und Anton ergänzen diesen Fünferblock, aus dem aber nur zwei auflaufen. Als rechter Verteidiger ist Kapitän Kimmich gesetzt. Er bleibt auch dort und wechselt mitnichten ins Mittelfeld. Vagnoman soll ein defensiver Backup sein. Dieser bekam den Vorzug vor Baku, eben weil er seine Stärken in der Abwehr hat. Das macht das Team flexibler. Als linker Verteidiger ist erst einmal Raum gesetzt. Backup ist der Frankfurter Brown. Ich allerdings habe Brown auch schon wacklig erlebt. Deshalb halte ich die Chancen für Mittelstädt noch für vorhanden. Im defensiven Zweier-Mittelfeld ist der Ex-Unioner Andrich leider rausgeflogen. Und jetzt, wo Pavlovic ausfällt, hat Nagelsmann schon ein Problem. Denn auch Nmecha ist ausgefallen. Keiner weiß bis heute genau, ob er noch zur WM mitfahren kann. Ein defensiver Sechser muss her. Die nominierten Groß, Stiller und Stach haben - nach meiner Meinung - alle nicht die Qualität eines Andrich (in Normalform) oder eines Nmecha. Für meinen Geschmack fehlt hier ein alter Haudegen von der Sorte eines Andrich oder sogar eines Khediras. Aber der hat ja nun Tunesien zugesagt. Wahrscheinlich wird Nagelsmann die Sicherheits-Variante mit Groß - neben Goretzka wählen. Im offensiven Mittelfeld setzt Deutschland auf Wirtz und Karl. Zudem wurden mit Gnabry, Sane, Leweling (kleine Verletzung), Führich und Schade noch einige Außen- und Halbstürmer nominiert. Musiala gehört auch noch dazu und wurde wegen einer kleinen Blessur nicht berufen. Musiala/Wirtz/Karl werden wohl immer spielen. Und sei es durch eine Einwechslung. Die drei sind einfach zu gut! Da Kleindienst und Füllkrug verletzt sind bzw. nach einer Verletzung noch nicht in Form sind, gab es nur diese Spieler zu nominieren: Undav, Havertz und Woltemade. Das sind wohl aktuell auch die drei besten deutschen Mittelstürmer. Wobei Woltemade und Havertz eher (und auch gern) hinter einer echten "Neun" agieren. Wie sie beide zusammenspielen, werden wir in den zwei Spielen sehen. Es könnte eine neue Qualität geben. Eben weil beide mehr über das "spielerische", als über die Brechstange kommen. Undav wäre dann wohl, als der Straßenfußballer vom Dienst, die Überraschung für unsere Gegner. Ein Typ, bei dem man nie weiß, was macht er jetzt. Der geneigte Unioner hat bei der Weltmeisterschaft auch etwas zu sehen. Neben Ex-Spieler Leweling, hat Andrich noch eine (sehr) kleine Chance. Rönnow hat aus Keeper-Mangel wieder Dänemark zugesagt und Tunesien will mit Khedira auflaufen. Ergo muss ich neben den deutschen Spielen, auch die von Tunesien und Dänemark (Quali-Spiele gegen Nordmazedonien) anschauen, so alles gut läuft. Eisern!

24. März: Schön wütend bleiben, Horst Heldt!

Gegen die gut aufgelegten Münchner um Harry Kane (m.) hatten die Union-Profis Livan Burcu (l.) und Christopher Trimmel (r.) nur wenig auszurichten. © Sven Hoppe/dpa Unionfux: Ein bisschen verwundert war man schon über die sichtliche Angefressenheit des Geschäftsführers Sport vor den Mikrofonen nach der Niederlage in München. Sicher, der Auftritt war schwach, sehr schwach – auch wenn man das 0:0 um ein bis zwei Haare fast in die Pause gerettet hätte, aber die Unterlegenheit in jeder Beziehung war schon überdeutlich. Die Kicker-Benotung, wenn auch grundsätzlich mit gebotener Skepsis zu betrachten, war jedenfalls so schlecht wie noch nie, allein der eingewechselte Jeong bekam eine 4, wohl wegen des einzigen ernsthaften Abschlusses, bei dem Urbig schon alles aufbieten musste, um das Anschlusstor zu verhindern, der Rest bekam eine 5 bzw. eine 6. Dabei hielt sich das Debakel ja noch in Grenzen, zumal gegen wirklich gut aufgelegte Münchner. Zudem taten uns die Kellerkinder den eminent wichtigen Gefallen, nicht näher heranzurücken, es sind immer noch sieben Punkte auf die Relegation und gar zehn auf einen direkten Abstiegsplatz. Doch was ja viel bemerkenswerter als die Klatsche bei den Bayern ist: Unser letztes wirklich gutes Spiel war unser Heimsieg gegen die Dosen am vierzehnten Spieltag, denn das war das letzte Mal, wo wir nicht das Glück bemühen mussten, sondern einen nominell starken Gegner vollkommen verdient und ohne Wenn und Aber geschlagen und dabei sagenhafte drei Tore erzielt haben, mittlerweile ja eine Seltenheit bei uns. Seitdem gab es drei mehr oder minder ziemlich glückliche 1:0-Siege und vier Unentschieden, von denen einzig der Punkt in Stuttgart erwähnenswert stark war. Will sagen: Wir taumeln seit dreizehn Spieltagen durch die zweite Hälfte der Saison, offensiv höchst überschaubar und hinten oft genug wacklig, von einem Mittelfeld gar nicht ernsthaft zu reden – und Horst Heldt ist stinkig, weil wir auswärts beim designierten Meister chancenlos verlieren. Aha. Fast jeder Spieler unseres Kaders spielt permanent unter seinen Möglichkeiten, aber gegen Bayern erwartet Horst Heldt Wunder? Was verstehe ich denn da nicht? Wie wär’s denn, den Unmut mal früher rauszulassen, allerspätestens nach dem Heimdebakel gegen Werder? Aber da bleiben wir höchstens klar, was auch immer das heißen mag. Kaum Unruhe ist ja gut, aber ein wenig mehr würde man sich fast schon wünschen. Gut und gerne zugegeben: Tabellarisch und punktemäßig stehen wir für unseren Spielstil, der uns in fast jeder wichtigen Statistik der Liga auf den letzten Plätzen sieht, prächtig da, geradezu erstaunlich, und nicht wenige Fachleute rätseln, wie das eigentlich geht – ich weiß es auch nicht. Aber ich bin, wie alle anderen, wenigstens darüber froh, denn das ist ja letztlich das Wichtigste, schöner Fußball und Relegationsplatz würde ja auch keinen glücklich machen. Man kann also vorsichtig und optimistisch davon ausgehen, dass wir die Klasse halten werden, auch wenn unser Restprogramm sauschwer ist, weil wir, bis auf das Auswärtsspiel in Leipzig, ja durchweg gegen Mannschaften spielen, die momentan hinter uns stehen – und dass wir damit unsere Schwierigkeiten haben, ist ja schon beinahe legendär. Nichtsdestotrotz ist das unser Maßstab, da müssen die noch fehlenden sechs bis neun Punkte drin sein. Zwar glaubt wohl niemand daran, dass Mannschaft und Trainer plötzlich alles das zeigen, was sie so erfolgreich seit Längerem verbergen, aber so ein klein wenig ja doch? Sind ja nur noch knapp zwei Monate, wir sind auf der Zielgeraden, sieben Spiele noch, dann kann man zufrieden auf das kommende achte Jahr in der Liga blicken. Doch dann ist der verärgerte Heldt gefragt, dafür zu sorgen, dass schon ein wenig mehr dringend benötigte Qualität und, ganz wichtig, unbedingt mehr Homogenität in den Kader kommt und zudem die Leistungen derer, die noch Vertrag haben und nicht überraschend weggekauft werden, auf den kritischen Prüfstand kommen, inklusive des Trainers natürlich. Denn ich würde nicht darauf wetten, dass diese Art zu spielen, die einige als Unionstil (auch der Trainer) bezeichnen, weiterhin größeren Erfolg hat. Wir hatten mal einen Unionstil, der flößte der ganzen Liga, vollkommen zu Recht, echten Respekt ein, der war vielleicht auch nicht immer schön anzusehen, doch zurzeit haben wir gar keinen Stil, so ehrlich muss man schon sein. Sollte es uns jedoch gelingen, in den nächsten Wochen wenigstens die Geschlossenheit früherer Tage auf den Platz zu bekommen, dazu etwas mehr sauberes Spiel (im Sinne von Passquote und Ballverarbeitung) plus einige lichte, fußballerische Momente, dann könnte der Abschluss der Saison etwas weniger nervenaufreibend werden als große Teile der Spielzeit vorher. Spannung hin oder her, ich würde mich darüber sehr freuen. Ohnehin träume ich ja schon seit einer kleinen Ewigkeit davon, dass man in Minute fünfundsiebzig mal entspannt in der Alten Försterei rumsteht und dem Abpfiff ebenso gelassen wie freudig entgegenblickt, weil wir klar führen und außerdem das Spiel im Griff haben. Ob vielleicht? Ich meine, eins von den vier ausstehenden Heimspielen? Na, wir werden sehen. Träumen wird doch noch erlaubt sein, oder?? Und dann bleibt zu hoffen, dass, bei aller Freude über den unzweifelhaften Erfolg einer weiteren Spielzeit in einer der stärksten Ligen der Welt, die Wut bei unseren Verantwortlichen, allen voran eben Horst Heldt, so groß und mächtig bleibt, dass konsequent an den längst überfälligen Stellschrauben gedreht wird. Bis dahin: Endspurt olé!

22. März: Einfach nischt zu wollen: Union chancenlos in München

Gegen den FC Bayern hatte Union Berlin am Samstag meist das Nachsehen. © Sven Hoppe/dpa Unionfux: Das Gute zuerst: ziemlich lange die Null gehalten, schöner Schuss von Jeong, kein Standardgegentor gefangen - und am Ende die Niederlage eigentlich noch in erträglichen Grenzen gehalten. Ansonsten: geradezu beängstigend chancenlos gegen sehr fokussierte und engagierte Bayern, die gut und gerne die doppelte Anzahl an Toren erzielen können, wenn man allein bedenkt, dass Karl, Olise und selbst Kane hundertfünfzigprozentige Chancen liegenlassen. Fraglos beeindruckend die langen Pässe, die auch ankommen und verarbeitet werden, die konzentrierte Leistung aller Bayernspieler, vorn wie hinten, gepaart mit Lauffreude, extremer Passsicherheit, tadelloser Ballbehandlung, das Besetzen der freien Räume, die bessere Antizipation und Raumaufteilung undundund. Da kann man schon mal verlieren, so wird es für fast jede Mannschaft schwer, irgendwas zu holen, da muss man eben akzeptieren, dass die Qualität des Gegners so weit über der eigenen steht. Zur Erinnerung: der Marktwert von Michael Olise ist höher als der unseres gesamten Kaders und diesmal hat er auch gezeigt, warum. Allerdings machen wir es ihnen letztlich etwas zu leicht, so begehen wir nur acht Fouls, wir laufen wieder mal weniger, stehen nicht eng genug an den Männern - und die paar offensiven Möglichkeiten werden ungenau, meist schon im Ansatz, vergeben, bis auf den Schuss von Jeong eine Viertelstunde vor Schluss, den Urbig aus dem Winkel kratzt, aber da sind die Messen ja ohnehin bereits gesungen, kommt da nichts auf den Kasten des amtierenden und kommenden Meisters. Und die Gegentore sind blitzsauber, ganz besonders der dritte Treffer von Kane: wie er sich auf engstem Raum gegen zwei Verteidiger durchsetzt und ansatzlos unhaltbar einnetzt - sowas ist schon Weltklasse, das sollte man neidlos anerkennen. Ein wenig ärgerlich finde ich allerdings das zweite Tor - wenn man kurz vor der Pause das erste Tor hinnehmen muss, es eine Minute Nachspielzeit gibt und Rönnow den Ball hat: wieso wird dann lang abgeschlagen, wo man doch wissen müsste, dass die Kugel prompt zurückkommt, anstatt den Ball hintenrum bis zum Pausenpfiff in den eigenen Reihen zu halten? So kassiert man tatsächlich noch den zweiten Treffer, sowas wie eine Vorentscheidung, ziemlich unnötig und maximal unclever. Ich wüsste gern, ob die Jungs das auch wissen oder der Trainer ihnen sowas nicht sagt… Wobei: wir hätten auch so verloren, denn an diesem Samstagnachmittag sind wir nur Statisten, die mit und zum Glück nicht komplett abgeschossen werden. Und doch, bei aller Unterlegenheit, bei aller Mutlosigkeit, die ja auch irgendwie verständlich ist bei der Überlegenheit des Kontrahenten - solcherlei Niederlagen sind wesentlich leichter zu ertragen als die gegen Mannschaften, die eigentlich auf unserer Augenhöhe sind. Die Bayern sind uns über, die spielen, jedenfalls in der Form, nur theoretisch in unserer Liga, die null Punkte sind insofern auch eingepreist. Umso wichtiger der Sieg in der letzten Woche und ohnehin die noch verbleibenden sieben Spiele, davon sechs gegen ebenjene Truppen, die eigentlich unsere Kragenweite sein müssten. Und gegen die zu punkten, das ist die verdammte Aufgabe, das muss, ohne Wenn und Aber, möglich sein und da müssen sich Trainer und Mannschaft etwas einfallen lassen, was funktioniert und auch endlich mal umsetzen, damit die noch ausstehenden sechs bis acht Punkte im Sack sind. Ein rundum überzeugendes Spiel steht ja noch aus in der Rückrunde, gerne auch zwei oder mehr. Ein Spiel in der Allianz-Arena gegen gut aufgelegte Bayern kann man hingegen abhaken und sich genau darauf konzentrieren: das Machbare machbar zu machen. Nicht mehr und nicht weniger.

18. März: Bayern und den Klassenerhalt in Sichtweite

Gegen den FC Bayern geht Union Berlin am Samstag als der Underdog auf den Platz. © Soeren Stache/dpa Icke: Am Samstag um 15.30 Uhr tritt Union bei den Bayern an. Das leichteste Spiel des Jahres. Warum? Weil die Erwartungshaltung sehr gering ist. Selbst wenn wir dort deutlich verlieren, so läuft das unter der Kategorie "normal". Im Umkehrschluss können wir nur gewinnen. Jede knappe Niederlage, noch mehr allerdings jeder Punktgewinn, erscheint als Positivum. Ja, die Bayern – in Form von Alt-Meister Uli Hoeneß - machen gerade wieder Theater. Krokodilstränen entfließen ihnen, ob der großen Benachteiligungen der eingesetzten Schiedsrichter gegen den großen FC Bayern. Ich lache mich schlapp. Die sollten mal unsere Schiris verfolgen, die in regelmäßiger Parallelität und bei gefühlten 87,56 Prozent aller Fifty/Fifty-Situationen gegen uns entscheiden. So als gäbe es beim DFB eine Instanz, die regelmäßig darauf aufmerksam macht, wir wollen mal bitte die letzten echten Ossis (Brause-Marketing-Konstrukte zählen nicht) auch noch aus der Bundesliga raushaben. Uns kratzt das nur am Rande, weil wir es kennen und gewohnt sind. Und wir haben mal so richtig Bock drauf, die Bayern im eigenen Wohnzimmer massiv zu ärgern. Und ja, ein paar kleine Sorgen haben die Bayern. Jackson und Diaz sind gesperrt. Die ersten vier Profi-Keeper (Neuer, Urbig, Ulreich, Klanac) allesamt angeschlagen. Dazu haben Ito, Davies, Ndiaye und Musila auch noch Blessuren. Aber egal, wer da bei denen fehlt, da läuft immer noch ein überragendes Team aufs Feld. Olise, Kane, Karl, Goretzka, Upamecano, Tah, Kimmich, Pavlovic können auflaufen und uns durcheinander wirbeln. Das werden sie auch versuchen. Wir wiederum müssen dort "unser Ding" durchziehen. Auf mehr als 25 Prozent Ballbesitz werden wir kaum kommen. Umso mehr müssen die Konter, die wir hoffentlich fahren, sitzen. Auch wir müssen Ausfälle kompensieren. Freiburg-Held Raab, Leite, Skov und Schäfer – fallen gewiss aus. Bei Keeper Rönnow hoffen wir noch auf eine Blitz-Heilung. Baumgart dürfte – auf Grund der Schwere der Aufgabe – wieder zur Dreier-Kette zurückkehren. Dann sind Rönnow-Doekhi-Querfeld-Nsoki gesetzt. Davor steht auch (und wie immer) Khedira fest. Links wird wohl wieder Köhn eingesetzt und rechts ist Trimmel unser stärkster Spieler. Nach seinem tollen Tor könnte diesmal durchaus Jeong den Vorzug vor Ansah erhalten. Ansah steht aktuell neben seinen Schuhen. Neben dann Ilic und Jeong, erwarte ich Konter-Sprinter Burke. Und der elfte Mann wird ein zusätzlicher zentraler Mittelfeldspieler zur Absicherung sein. Dieser kann nach derzeitiger Form eigentlich nur Kral heißen. Wir werden die Bayern hoffentlich überraschen können. Eben mit drei vollen offensiven Spielern. Das sollte sie verwirren und unsicher machen. Ein weiterer Grund, warum wir so relaxt nach München fahren – ist die Tabellen-Situation. Durch den Überraschungs-Sieg in Freiburg haben wir jetzt 31 Punkte. Neun Mannschaften stehen noch hinter uns. Heidenheim ist wohl schon weg. Die haben 17 (!) Punkte weniger als wir. Und obwohl noch acht Spieltage zu spielen sind und diese noch eine theoretische Maximal-Punktezahl von 24 beinhalten, so wird das keiner erreichen. Einerseits werden Teams hinter uns nicht nur noch gewinnen, schon gar nicht alle. Andererseits nehmen die sich ja auch noch gegenseitig die Punkte weg. 34 bis 35 Punkte reichen in diesem Jahr wohl sehr sicher für den Bundesliga-Verbleib. Das wären noch ein Sieg und ein Remis in acht Spielen. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage: "Ja, das schaffen wir ganz sicher!" Und gehen dann lockerflockig in unsere ACHTE Bundesliga-Saison hintereinander. Wer hätte das vor einiger Zeit gedacht? Eisern.

16. März: Seoulfood beim Bundesligadebüt – Matheo Raab hält den Sieg fest

Union-Spieler feiern den 0:1-Siegtreffer von Woo-yeong Jeong (26, M.). © Silas Stein/dpa Unionfux: Hallelujah: Union fährt einen ebenso überraschenden wie unerwarteten Sieg beim SC Freiburg ein, der immerhin seit August 2025 zu Hause ungeschlagen ist, und nimmt so drei ultrawichtige Punkte mit, die uns fürs Erste aus dem Abstiegsstrudel raushalten und wieder auf Platz neun setzen. Dabei müssen wir einige Stammkräfte ersetzen: Rönnow schafft es doch nicht nach seiner Trainingsverletzung unter der Woche, Leo Querfeld ist gelb-, Andras Schäfer rotgesperrt. Und dabei machen wir, wieder mal, nicht unbedingt ein gutes Spiel, so ehrlich muss man sein. Hinten zwar, angeführt von Doekhi (in der "Kicker-Elf des Tages"), weitgehend stabil und ziemlich fehlerfrei gegen spielbestimmende Freiburger, so hat Debütant Matheo Raab nicht allzu viel zu halten, und wenn, dann ist er da. Doch nach vorne geht, wie schon in den letzten Spielen, kaum etwas, da hilft auch die ziemlich offensive Aufstellung mit Burcu, Ilic und Ansah nichts. Erwähnenswert sind lediglich ein ordentlicher Schuss von Ilic nach neunzehn Minuten ans Außennetz und eine vielversprechende Chance von Kral nach neunundsechzig Minuten, bei der jedoch der Abschluss viel zu harmlos bleibt; ansonsten ist Hilflosigkeit Trumpf, scheitern wir oft schon im Ansatz durch ungenaue Pässe, falsche Entscheidungen und technische Stockfehler. Glücklicherweise macht Freiburg es nicht entscheidend besser, da gibt es zwar schon einige Möglichkeiten, nur da fehlt es oft an der letzten Konsequenz oder irgendein Unionbein ist dazwischen – da nützen dreiundsiebzig Prozent letztlich auch nicht so recht. So sieht es lange nach einem torlosen Unentschieden aus, für Freiburg zu wenig, für uns besser als nichts – da kulminiert das Spiel in der erst neunminütigen, am Ende sogar fünfzehnminütigen Nachspielzeit. Erst spielt Nsoki den besten Pass der gesamten Partie von der Mittellinie auf den eingewechselten Jeong am rechten Flügel. Doch anstatt zu flanken, geht der Südkoreaner entschlossen in den Strafraum, wackelt den ebenfalls eingewechselten Freiburger Verteidiger Günter aus und schließt unwiderstehlich ab; der Ball geht, unhaltbar für Atubolu, ins lange Eck – die einzige Frage, die sich nach so einem Klassetreffer stellt, richtiges Seoulfood sozusagen, den Jeong ja auch genauso will: warum denn nicht öfter, lieber Woo? Doch noch sind ja knapp acht Minuten zu gehen, jede Menge Zeit für den möglichen Ausgleichstreffer. Natürlich wäre man nach neunzig Minuten mit einem Remis hochzufrieden gewesen – aber jetzt doch nicht mehr, wo so viel mehr drin ist! Und es wird nervenaufreibend: Nach sechsundneunzig Minuten hebt Manzambi die Kugel in den Strafraum, Raab kommt raus, Ogbus kommt angerauscht, und Raabs rechte Faust trifft sowohl den Freiburger als möglicherweise auch den Ball, der daraufhin rechts am Tor vorbeitrudelt. Eine schwierige Situation, aber Schiedsrichter Jablonski macht unmissverständlich klar: kein Elfmeter, sondern Eckball. Da der VAR das nicht entscheidend anders sieht, bleibt es auch dabei. Hier haben wir endlich das Schiedsrichterglück, das uns in Gladbach und zu Hause gegen Bremen gefehlt hat, als knappe Entscheidungen zu unseren Ungunsten ausfielen. Bei dieser Aktion verletzt sich Raab allerdings an der rechten Hand und kann dann nur unter Schmerzen weitermachen (wegen der Behandlungspause wird die neunminütige Nachspielzeit nochmal um großzügige fünf Minuten aufgestockt). Umso sensationeller, wie der Junge nach knapp hundert Minuten einen phantastischen Schuss von Beste mit eben jener rechten Hand aus dem linken Winkel kratzt. Und auch wenn Jablonski tatsächlich noch eine quälende weitere Minute über die ohnehin schon verrückten vierzehn weiterspielen lässt, so bleibt es schlussendlich beim knappen und erstaunlichen Auswärtserfolg, nach dem es lange Zeit nun wirklich nicht aussah. Am Ende entscheiden großartige Einzelleistungen von Nsoki, Jeong und eben Matheo Raab, der in seinem ersten Bundesligaspiel seinen Kasten sauber hält; bleibt zu hoffen, dass er sich nicht schwerwiegender verletzt hat. Nach dem Abpfiff hielten sich Euphorie über sein erfolgreiches Spiel und die Angst vor einer längeren Verletzungspause die Waage. Man könnte noch so einiges zum Spiel anmerken, zum Beispiel, dass der Gegner, obwohl er am Donnerstag in der Europa League ran musste, fast sieben Kilometer mehr als unsere Jungs gelaufen ist – doch in diesem Fall ist dieser Sport eben auch ein Ergebnissport, und wenn drei so dringend benötigte Punkte rausspringen, dann kann man zwar nicht die Augen vor allem verschließen, aber sich auch einfach mal, mächtig erleichtert, freuen. Die Dreißig-Punkte-Marke ist geknackt, besser gesagt überschritten, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht – so kann’s weitergehen, auch wenn ab und an ein bisschen mehr Fußball dabei sein könnte, wenn das nicht zu viel verlangt ist.

12. März: Wundertüte Union in Freiburg

Am Sonntag spielt der 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg. © Soeren Stache/dpa Icke: Am Sonntag um 17.30 Uhr geht es weiter. Die Wundertüte 1.FC Union stellt sich in Freiburg vor. Nach den letzten zwei Spielen der Unioner könnte einem Himmel-Angst werden. Aber da war doch noch etwas? Genau – das Auf- und Ab, das Hoch- und Runter der Formschwankungen der Berliner. Wir wollen in diesem Fall wenigstens hoffen, dass das so weiter geht. Dann nämlich wäre jetzt – nach zwei schlechten Spielen – wieder ein gutes Spiel dran. Und genau das bräuchte Union jetzt dringend. Weil der übernächste Gegner dann Bayern München heißt. Und wer glaubt schon ernsthaft daran, dass wir dort etwas holen? Ergo sind 3 der möglichen 6 Punkte schon vergeben. Könnten wir dem zur Folge noch einen oder 3 Punkte in Freiburg holen. Mit einer Top-Leistung ist das durchaus möglich. Wobei ein Punkt weitaus realitätsnäher zu sein scheint, als die 3 Punkte. Schwer genug wird es allemal. Querfeld und Schäfer fehlen dazu mit einer Sperre. Leite ist immer noch verletzt. Und Rothe und Skov befinden sich noch im Aufbau-Training. Selbst der Einsatz von Rönnow ist noch fraglich. Er hat eine leichte Fußverletzung. Für ihn würde im Notfall Raab ins Tor rücken und sich Klaus dafür auf die Bank setzen. Das sind jetzt mitnichten die besten Voraussetzungen im Abstiegskampf, in dem wir uns (leider) wieder voll befinden. Auch in der Besetzung der Abwehr muss sich Baumgart etwas einfallen lassen. So mit Querfeld und Leite zwei wichtige Innenverteidiger gleichzeitig ausfallen, muss das kompensiert werden. Aber manchmal sind die einfachen Lösungen – die Besten. Ich würde Kral in die Innenverteidigung zurückziehen. In Testspielen hat er das schon ganz ordentlich gemacht. Khedira, der das auch könnte, ist im Mittelfeld zu wichtig. Dann ist es nur noch eine Frage, ob Kral den rechten Part spielt oder sogar in der Mitte eingesetzt wird. Das Baumgart in Freiburg auf Viererkette umstellt, das traut er sich nicht. Wäre aber durchaus eine gangbare Alternative (Trimmel-Doekhi-Nsoki-Köhn, davor könnten dann zur Absicherung mit Kral-Khedira-Kemlein drei Sechser agieren). Freiburg ist Tabellenachter und in einer guten Form. Fünf der letzten zehn Spiele haben die Breisgauer gewonnen. Plus einem Remis letzte Woche gegen Stuttgart. Sie kämpfen mit der Frankfurter Eintracht um Platz 7. Dieser Platz reicht höchstwahrscheinlich wieder zu internationalem Fußball. Freiburg hat nichts zu verschenken. Sie werden alles geben und uns das Leben schwer machen. Wir liegen 6 Punkte hinter Freiburg, aber nur 4 Punkte vor dem Relegationsplatz 16. Und interessanterweise spielen wir nach Freiburg und Bayern gegen den FC St. Pauli. Genau die, die jetzt auf dem 16 Platz stehen. Da kann Punktemäßig sehr viel verrutschen. Und nicht in jeder Konstellation zu unserem Guten. Wie könnte denn Union in Freiburg spielen? Mit 3er Kette: Rönnow-Kral, Doekhi, Nsoki-Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn- Burke, Illic, Burcu. Mit 4er Kette: Rönnow-Trimmel, Doekhi, Nsoki, Köhn-Kral, Khedira, Kemlein- Burke, Ilic, Burcu. Darüber hinaus sind noch etliche Varianten denkbar. Unser Kader zeigt jetzt bei wichtigen Ausfällen, dass er stark genug ist – immer wieder eine gute Elf auf das Feld zu schicken. Es ist eine Mär, dass unser Kader zu schlecht für die 1.Bundesliga ist. Er ist nur auf einigen Positionen falsch zusammengestellt. Trotzdem reicht die grundsätzliche Qualität aus – auch in Freiburg zu bestehen. Alles andere ist eine Ausrede. Freiburg hat sein Team in dieser Saison ein wenig umgestellt. Sie agieren sozusagen … mit Beste und Grifo über beide Halb-Außen mit zwei Spielmachern. Das sind Top-Leute, auf die wir sehr aufpassen müssen. Gerade hinsichtlich ihrer Qualität – kreativ zu sein und Angriffe vorzubereiten. Mich würde interessieren, wie gut Freiburg noch ist, wenn beide Spieler 35-40 Meter vor dem Tor in Manndeckung genommen werden. Yep das ist Old School, kann aber Mega erfolgreich sein. Wir drücken alle Daumen, die wir haben! Eisern.

9. März: Der Schock sitzt tief - unfassbare Niederlage gegen Bremen

Rani Khediras (32) Reaktion nach Abpfiff spricht Bände. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Schwer zu glauben, dass auf die schlechteste Saisonleistung (in Gladbach) prompt die allerschlechteste Saisonleistung folgt und das beschreibt das wichtige Heimspiel gegen Werder fast schon euphemistisch: Ich habe so ein Heimspiel in siebenundvierzig Jahren Union nur selten gesehen, wenn man bedenkt, dass wir nicht eine der Übermannschaften der Liga empfangen, sondern einen ersatzgeschwächten Mitbewerber. Im Grunde haben wir nur einen Torschuss: Derrick Köhn verwandelt souverän einen etwas glücklichen Elfer - und das ist es dann auch in Sachen Souveränität für die restlichen gut achtzig Minuten inklusive Nachspielzeiten. Nur Augenblicke später kassieren wir einen fraglos zu harten Platzverweis gegen Schäfer, ab da fängt Bremen an, Fußball zu spielen und wir stellen beinahe sämtliche ernsthaften Bemühungen ein, ja, verhalten uns vielmehr wie das Karnickel vor der Schlange und das nicht nur für eine gewisse Zeit. Sicher ist so ein Platzverweis eine schwere Hypothek, aber erklärt nicht zwei Gegentore in die stehende Abwehr vor der Pause und auch nicht, dass der Gegner noch eine ganze Reihe guter Möglichkeiten hat. Schon gar nicht ist es ein Grund für eine abermals unterirdische Passquote von nicht mal sechzig Prozent (zum Vergleich: Werder hat knapp neunzig), so kann kein Spiel entstehen, geschweige denn offensive Gefahr. Nun geht man also mit einem knappen Rückstand und einem Mann weniger in die Halbzeit und da muss sich ein Trainer etwas einfallen lassen, wie er dem in der zweiten Hälfte begegnen will, auch wenn das, zugegeben, eine ziemlich komplizierte Aufgabe ist. Doch es passiert nichts! Weder gibt es Auswechslungen noch eine taktische Idee und mental aufgebaut ist die Mannschaft schon gar nicht. Es ist vielmehr so, dass wir nach der Pause noch hilfloser sind, die einzigen offensiven Versuche sind lange Bälle, die erstens allzu leicht zu verteidigen sind und zweitens kaum jemals in dieser Spielzeit funktioniert haben. Werder hingegen spielt extrem locker weiter (unter fast vollständigem Verzicht auf hohe, lange Bälle), steht dabei einer extrem verunsicherten Abwehr gegenüber - und wenn man ihnen zwei Vorwürfe machen kann, dann, dass sie relativ schlampig mit ihren Chancen umgehen und vielleicht, dass Daniel Thioune, wohl ein bisschen ängstlich, nicht seinen Keeper für einen weiteren Stürmer rausnimmt, denn das ist, ungelogen, beinahe problemlos möglich. Aber es reicht ja auch so für zwei weitere Treffer, denn unsere Jungs ergeben sich sichtlich in die Niederlage, nichts funktioniert, die Körpersprache ist katastrophal, es ist schon mitleiderregend, wie wir in fast allen Belangen haushoch unterlegen sind, gegen einen Kontrahenten, der vor dem Spieltag auf dem Relegationsplatz steht und uns trotzdem ohne Probleme an die Wand spielt, so, wie ich es von uns leider schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. So geht ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ganz eindeutig, vollkommen verdient und beinahe mühelos an einen Mitkonkurrenten. Mit solch einer Nichtleistung unsererseits allerdings schlägt man niemanden in dieser Liga und auch nicht eine Etage drunter, soviel ist mal Fakt. Ich meine, jeder hätte wohl damit leben können, wenn wir auf Teufel komm raus auf den Ausgleich gegangen und dabei ausgekontert worden wären, aber so ist es nicht. Oder uns hinten reingestellt und auf Konter gelauert, aber auch diesen Weg gehen wir nicht - sondern gar keinen. Und das geht nun mal nicht. Was jedoch noch weit größere Sorgen als die entgangenen ein bis drei Punkte machen muss: So sieht keine Mannschaft aus, in der es stimmt, die selbstbewusst ist und die irgendeinen Plan an die Hand und in den Fuß bekommt, wie man zweifellos vorhandene Schwächen kompensieren und im Gegenzug Stärken herausarbeiten kann und auch, wie man mit einem Rückschlag umgeht. So spielt ein ratloser Absteiger, nur Heidenheim und Wolfsburg sind in der Rückrunde noch erfolgsärmer. Unsere einstige Heimstärke ist, nicht seit gestern zwar, komplett hinüber. Einzig der glückliche Sieg gegen Leverkusen und ein Gerade-so-Unentschieden gegen Frankfurt stehen dagegen und, ja, ein mehr als verdienter Punkt in Stuttgart, der aber vielleicht auch über einiges hinweggetäuscht hat. Der Rest sind absolut verdiente Niederlagen, in denen wir bestenfalls mitspielen, dominieren wollen wir ja ohnehin keinen - und das können wir auch gar nicht, nicht mal das abgeschlagene Heidenheim in der Hinrunde, traurig, aber blöderweise wahr. In der Winterpause wollte oder konnte man auf unübersehbare Probleme ja nicht reagieren, jetzt kann man es nicht mehr. Und mir fehlt mittlerweile so ziemlich die Vorstellung, woher eine so dringend benötigte Leistungssteigerung kommen und wie sich die dazu unbedingt benötigte Qualität einstellen soll, eingedenk des Einstein (übrigens fälschlicherweise) zugeschriebenen Zitats: "Die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten." Offensiv stehen seit sieben Spielen nur drei Elfmeter zu Buche, ein schöner Angriff beim HSV zum späten und leider nutzlosen Anschlusstreffer zum einzigen Stürmertor und ein abgefälschter Schuss von Nsoki in Hoffenheim. Ja, und Andrichs großzügiges Angebot beim Sieg gegen Bayer, dass Khedira wenigstens clever und gekonnt ausnutzt - sonst sähe es noch viel düsterer aus. Und es ist nicht gerade so, dass man da noch irgendwelchen rausgespielten und versemmelten Chancen nachtrauern muss. Von eingespielten Laufwegen oder Spielzügen oder auch eingeübten Standards will ich gar nicht erst anfangen - oder gar von Siegermentalität. Und die Abwehr spielt nur einmal zu null - und hat dabei eben auch den Papst in der Tasche. Unser Sinkflug seit der Rückrunde ist unübersehbar und er ist beängstigend, kein Mannschaftsteil erreicht mehr dauerhaft Normalform, vom armen Freddy Rönnow vielleicht mal abgesehen. Das Heimspiel gegen Bremen ist da ja beinahe eine logische Konsequenz. Wenn irgendjemand glaubt, das hätte diesmal an einer zu harten Schiedsrichterentscheidung gelegen, der irrt oder er will sich was vormachen, vielleicht verständlich, aber nicht gerade zielführend. Wenn man dermaßen, noch dazu mit einer Führung im Rücken, direkt nach der Roten Karte, auseinanderfällt, ist das Problem leider tiefergehend. Gut, ich habe jetzt auch keine Idee, wie man unser fußballerisches Unvermögen und unsere restlichen Schwierigkeiten auf die Schnelle reparieren kann, aber ich vermute, Steffen Baumgart weiß das wohl auch nicht. "Klar" sind wir jedoch so gar nicht, nur noch weiterarbeiten und ruhig und/oder sachlich können wir bleiben. Aber ob das allein hilft? Es könnte, meines Erachtens nach, ein bisschen zu wenig sein, auch und gerade im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Der Schock jedenfalls sitzt tief, auf den Rängen, auf dem Platz - und auch vor der Tastatur. Denn: Nur ein weiterer Ausrutscher ist das wahrscheinlich nicht, auch wenn wir das alle so inständig hoffen und die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt in den Rasen beißt. Jetzt heißt es erstmal: aufwachen - und nicht etwa schönreden, bevor es zu spät ist - egal, wie. Denn wir sind mitnichten auf einem guten Weg - und noch lange nicht gerettet, das ist spätestens an diesem Sonntag beim besten Willen unübersehbar.

4. März: Das wichtigste Spiel der Saison – für Union und Bremen – steht an

In der Hinrunde hatte Union Berlin gegen Werder Bremen das Nachsehen. © Carmen Jaspersen/dpa Icke: Wer sich rund um dieses Spiel mit der Situation im Detail beschäftigt, bekommt Schnapp-Atmung. Dass es für Bremen richtungsweisend ist, sagt schon der Tabellenplatz aus. Sie stehen auf Platz 16 und das würde die Relegation mit dem Drittplatzierten der 2. Liga bedeuten. Holen die Bremer in Berlin etwas, dann haben sie gute Chancen, aus dem Keller herauszukommen. Der dann nächste Gegner heißt Mainz 05 und danach treten sie (bei den völlig indisponierten) Wolfsburgern an. Alles Tabellen-Nachbarn, bei denen es um den Abstieg geht. Verlieren die Bremer jetzt dreimal, wird es schwer noch die Klasse zu halten. Aber sie haben die Chance, sich aus eigener Kraft zu retten beziehungsweise die Grundlage dafür zu ebnen. Und bei uns? Wir dachten ja schon ab und an, wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Pustekuchen. Einem guten Spiel bei uns folgt immer eine Gurke. Und genau das ist unsere Chance. Vor fünf Spielen spielten wir in Hoffenheim sehr schlecht und verloren mit 1:3. Dann kam ein (halbwegs) gutes Spiel mit einem 1:1 zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Natürlich kassierten wir dann in Hamburg eine 2:3-Niederlage und spielten furchtbar. Das vorletzte Spiel dann gewannen wir zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 und lieferten – zumindest in der 1. Halbzeit – eine starke Leistung ab. Nach diesem neuen Union-Gesetz waren wir ja regelrecht gezwungen, in Gladbach (mit 0:1) zu verlieren und eine der schwächsten Leistungen der ganzen Saison zu zeigen. Nun wäre wieder eine gute Leistung an der Tages-Ordnung. Halten wir uns an diese neue Regel und putzen die Bremer weg. Zumal wir im Anschluss an das Bremen-Spiel zwei Auswärtsspiele hintereinander haben. In Freiburg hängen die Trauben sehr hoch und danach in München noch höher. Allerdings lichten sich die Reihen bei Union immer mehr. Die goldenen Jahre, wo wir fast nie mehrere verletzte Spieler gleichzeitig hatten, scheinen vorbei zu sein. Leite, Rothe, Juranovic, Skov und Ersatz-Keeper Raab fallen am Wochenende aus. Gott sei Dank ist wenigstens der in Gladbach noch gesperrte Ilic wieder einsatzfähig. Und wir werden sehen, ob Baume mal den Mut hat das Trio Burcic-Ilic-Ansah von Anfang an zu bringen. Die drei scheinen für unseren Angriff aktuell die beste Option zu sein. Was die technisch limitierten Burke und Skarke derzeit anbieten, befähigt sie mitnichten für einen Startelf-Einsatz. Ebenso der zwar technisch starke Jeong, der aber körperlos agiert und somit keinerlei Wirkung für uns erzielt. Ebenso hätte es der erst 18-jährige Bogdanov einmal verdient, 15 oder 20 Minuten Spielzeit zu bekommen. Eventuell sogar der 17-jährige Oskar Engel. Der spielt in der deutschen U18 Mittelstürmer. Wenn unsere etablierten Stürmer Burke, Skarke und Jeong nicht funktionieren, dann können wir auch mal etwas Neues versuchen. Wir können dabei nur gewinnen. Absolut verrückt ist die Bremer Ausfall-Liste für dieses Spiel. Mit Weiser, Wöber, Pieper, Adeh, Coulibaly, Agu, Mbangula und Boniface sind sage und schreibe gleich acht Spieler verletzt. Zusätzlich ist Bittencourt gesperrt. Es ist erstaunlich, dass sie um Stage, Grüll, Schmid, Friedl, Stark, Puertas, Backhaus und Lynen immer noch eine starke Mannschaft aufs Feld bringen. Unterschätzen dürfen wir die Bremer Qualität nicht. Das hat auch Heidenheim am letzten Wochenende gespürt. Die waren bei der 0:2-Niederlage ohne jede Chance. Die erste Halbzeit von Leverkusen muss unser Gradmesser werden. Wir müssen Bremen ständig anlaufen und sie beschäftigen. Dann gehen wir – zusammen mit unserer Kulisse und der Atmosphäre – als Sieger vom Platz. Danach in Freiburg oder in München zu gewinnen, wird deutlich komplizierter. Nehmen wir doch die leichtere Variante! Eisern.