Union-Star feiert Debüt bei Nationalmannschaft: "Natürlich was Besonderes"

Berlin/Toronto - Es ist vollbracht: Rani Khedira hat im fortgeschrittenen Fußballeralter von 32 Jahren endlich sein erstes A-Länderspiel absolviert.

Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi (54) hat Khedira in dem Testspiel gleich von Beginn an das Vertrauen geschenkt. © FETHI BELAID / AFP

Der Mittelfeldmotor von Union Berlin stand am frühen Sonntagmorgen beim tunesischen 1:0-Sieg gegen WM-Teilnehmer Haiti sogar gleich in der Startelf und durfte 73 Minuten die Fäden im defensiven Mittelfeld ziehen.

"Das erste Mal die Hymne dann auf dem Platz zu hören, mit der Mannschaft das erste Spiel zu bestreiten ist natürlich was Besonderes", freute sich der 32-Jährige im Vorfeld der Partie.

Die Eisernen begleiten den Spätberufenen in Übersee sogar mit einem eigenen "Logbuch" bei den gängigen Social-Media-Plattformen.

Zufrieden war sein Coach Sabri Lamouchi (54), seines Zeichens ehemaliger französischer Nationalspieler, freilich nicht mit seiner Mannschaft, von der er sich nach eigener Aussage mehr erhofft hatte.

Khedira konnte auf den Rängen übrigens auf prominente Unterstützung zählen, denn Weltmeister Sami Khedira (38) reiste eigens nach Toronto, um den jüngeren Bruder anzufeuern, wie er in seiner Story bei Instagram zeigte.