Union-Berlin-Blog: Ist es das wirklich wert?

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.  © Archiv

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

9. Feburar: Ist es das wirklich wert?

Am Freitag hatten sich die Unioner eine Choreo einfallen lassen.
Am Freitag hatten sich die Unioner eine Choreo einfallen lassen.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Zum Geburtstagsspiel gegen die Frankfurter Eintracht hatten sich Unioner wieder eine wirklich tolle Choreo einfallen lassen. Inklusive genehmigten Feuerwerk außerhalb des Stadions. Das fanden wohl alle toll, die das sahen. Und dann kam der vermeintliche Höhepunkt. Das ganze Stadion wurde in ein Meer von Fackeln getaucht.

Meine erste Schätzung von 80 Fackeln war völlig falsch. Experten zählten wohl über 400 Stück. Das macht laut Strafen-Katalog allein 400.000 Euro Strafe. Das reicht aber nicht. Bei Spielunterbrechungen über 5 Minuten (wir hatten 7 Minuten) wird generell verdoppelt. Ergo liegen wir schon bei einem Strafgeld von 800.000 Euro. Und als Vize-Meister (nur Frankfurt zahlte letzte Saison mehr, wie wir) der Bundesliga bei Pyro-Strafen - sind wir ein enormer Wiederholungstäter. Milde und/oder Nachsicht ist hier mitnichten zu erwarten. Eher das Gegenteil. Wir erwarten also in naher Zukunft eine Strafzahlung zwischen 800.000 € und 1 Million Euro. Da meistens mehrere Spiele zusammengefasst werden, erscheint die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass nicht nur die Strafe sehr hoch ausfallen wird, sondern erstmals bei uns die Millionengrenze erklommen wird. Und an dieser Stelle drängt sich zwingend die Frage auf – ist es uns das wirklich wert? Oder überschreiten wir gerade wieder eine Grenze, die man nicht überschreiten darf?

Würden wir das privat auch so machen? Man stelle sich vor, ein runder Geburtstag steht privat vor der Tür. Man wohnt aber eben nicht allein. Trotz Eigentumswohnung gab in der Vergangenheit schon reichlich Ärger, weil man selbst auf dem Balkon grillte. Jetzt kommt die große Party und grillen wir wieder auf dem Balkon? Nehmen wir Ordnungsamt, Polizei und Geldstrafen in Kauf, so wir ganz allein - alle Konsequenzen uns selbst aufbürden? Oder ist es nur geil bei Union, weil der Verein ja sowieso für andere bezahlen muss? Wir haben mit dieser Aktion das Maß des Erträglichen klar und deutlich überschritten.

Und hier sei eine Frage an das Präsidium und den Aufsichtsrat des 1.FC Union gerichtet. Wussten die beiden obersten Gremien des Vereins von dieser doch arg überteuerten Feuer-Show? Wenn diese Frage mit ja beantwortet wird, so haben sie wohl gegen die eigene Satzung verstoßen. Da heißt es gleich in § 2 / Abs. 3 „Die Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsmäßigen Zweck verwendet werden.“. Bewusst in Kauf genommene Strafgelder in Höhe von etwa 1 Million Euro sollten nicht dazu gehören. Verstärkt wird diese Aussage noch einmal mit dem § 25 / Abs 2 „Das Wirken des Präsidiums hat sich am Interesse des Vereins, dem Vereinszweck und den gesetzlichen Vorschriften auszurichten.“. Das Interesse des Vereins könnte man noch durchgehen lassen. Nicht aber dem Zweck unseres Vereins (der sollte nach wie vor etwas mit Sport zu tun haben) und schon gar nicht den gesetzlichen Vorschriften. Das wird in unserer Satzung in § 5 Abs. 2 geregelt. Hier unterwerfen wir uns der Satzung des DFB, nachdem Pyrotechnik im Stadion strafbar ist. Da gibt’s auch nichts zu diskutieren. Unsere Satzung ist unsere Verfassung. Und an die haben sich alle zu halten. Auch das Präsidium und auch der Aufsichtsrat! Nicht nur der Fan und das Mitglied.

Das Erreichen von Millionen-Strafen an einem einzigen Tag oder auch nur dessen Androhung durch bewusstes Inkaufnehmen der möglichen Konsequenzen … ist einfach nur irre. Ich werde das als Mitglied unseres Vereins nicht so einfach hinnehmen, dass hier auch mein Geld buchstäblich mit verbrannt wird. Und der gesunde Menschenverstand suggeriert mir, dass denken viele so. Eisern.

7. Feburar: Ein bisschen viel Warum - nur ein Heimpunkt gegen Frankfurt

Der 1. FC Union Berlin spielte am Freitag 1:1 gegen den Eintracht Frankfurt.
Der 1. FC Union Berlin spielte am Freitag 1:1 gegen den Eintracht Frankfurt.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Eine beeindruckende, aufwendige Choreo (warum kann man sich allerdings nicht die Pyro sparen, sowohl wegen der immensen Rauchentwicklung als auch wegen der saftigen Geldstrafen und nötig ist sie auch nicht) - das ist das Bemerkenswerteste an diesem Abend.

Ansonsten ist auch das Spiel eine Abfolge von Warum's. Warum bitte gehen wir so unentschlossen und zaghaft in ein Heimspiel gegen einen angeschlagenen Gegner, so ideenlos, haben nicht eine Druckphase aufzuweisen, überlassen dem Kontrahenten Ball und Feld und krönen das Ganze auch noch in der ersten Hälfte mit einer grauenvollen Passquote von achtundfünfzig Prozent? Zwischenzeitlich wird man den Eindruck nicht los, als habe die Mannschaft noch nie zusammengespielt - möglicherweise ist das andauernde Rotieren des Trainers doch kein so guter Ansatz.

Nur kurz vor der Pause wird’s zweimal gefährlich, Kemlein aus fünfundzwanzig Metern zwingt den Frankfurter Keeper Kaua Santos zu einer Glanzparade und eine Minute später schließt Ansah eine zu kurze Kopfballabwehr von Koch viel zu überhastet ab - warum nimmt er den Ball nicht runter?

Dabei kommt vom Gegner auch nicht viel, umso erstaunlicher unsere Passivität, die sich in der zweiten Hälfte fortsetzt. Warum nur wartet Baumgart dann bis zur einundsiebzigsten Minute mit Einwechslungen: viel zu spät erlöst er die weitgehend wirkungslosen Ansah und Jeong und bringt Ilic und Burcu. Köhn schießt in der Folge aus spitzem Winkel an den Pfosten, aber möglicherweise hätte der VAR den Treffer zurückgenommen, Khediras Balleroberung im Vorfeld könnte wohl zu robust gewesen sein, doch das ist die bis dahin einzige nennenswerte Offensivaktion in Hälfte zwei.

Warum lässt man Aimamouni dann in der vierundachtzigsten Minute problemlos flanken und warum steht nach Dahouds Luftloch Brown so dermaßen frei und warum geraten wir im sechsten Spiel hintereinander in Rückstand? Dass wir dann doch nicht mit leeren Händen dastehen, verdanken wir Höjlund, der Khedira zu Boden zieht, so ein bisschen ohne Not - der gute Schiedsrichter Storks zeigt sofort auf den Punkt und schickt den Frankfurter mit Gelb-Rot vom Platz. Warum aber macht dann Querfeld den Elfer, der ja in dieser Saison schon zweimal vergeigt hat - und nur mit unfassbar viel Glück den dritten nicht auch noch verschießt: unplatziert und lahm schiebt er den Strafstoß nach links und erstaunlicherweise lässt der Eintracht-Torwart den unter der Hüfte durchrutschen. Entweder ausgucken oder voll drauf, aber weder-noch ist kein guter Plan - dass wir keinen sicheren Elferschützen haben, passt irgendwie zum Gesamtbild.

Und warum machen wir erst dann so richtig Alarm, in den letzten Minuten des Spiels? Tatsächlich haben wir noch die große Chance zum Sieg: extrem blickige Balleroberung des eingewechselten Kral, der Pass zu Ilic nicht absolut ideal - und hier das letzte Warum des Abends: warum macht Ilic den dann nicht, sein Schuss wird in letzter Sekunde von Dahoud geblockt. Noch ein Freistoß von Burcu links vorbei und eine weitere Möglichkeit von Ilic, aber beide bleiben zu ungenau - nichtsdestotrotz sind die beiden Einwechsler, und auch Kral, wesentlich aktiver als ihre ausgewechselten Kollegen.

So bleibt es beim sechsten sieglosen Spiel in Serie, wobei nur eins davon überzeugend war: das Unentschieden in Stuttgart. Mag sein, dass die blanken Zahlen am Ende nicht so schlecht sind wie unser Auftritt und auch die Kampfbereitschaft der Truppe stimmt zweifellos, aber so ein klein wenig braucht man schon mehr als das, um ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Zu selten wird agiert, eine wirkliche Idee, ein mutiges Eins-gegen-eins, ein genauer Standard, ein sauberes Passspiel, gute Ballannahmen und Weiterleitungen - das alles ist zur Zeit Mangelware. So gesehen stehen wir super da. Aber es sind noch dreizehn Spiele zu gehen und da muss einfach mehr kommen als wackeres Mitspielen, wenn’s nach hinten raus nicht nochmal eng werden soll. Auch wenn Panikmache da nicht hilft - Augenwischerei hilft hier noch viel weniger. Da müssen so einige Fragen gestellt und vor allem: beantwortet werden und das jenseits aller allzu gelassenen Selbstgefälligkeit.

4. Februar: Union - Eintracht: Alles ist möglich

Im Hinspiel konnten sich die Eisernen in einem turbulenten Spiel gegen die Eintracht durchsetzen.
Im Hinspiel konnten sich die Eisernen in einem turbulenten Spiel gegen die Eintracht durchsetzen.  © Arne Dedert/dpa

Icke: Am Freitagabend wird An der Alten Försterei um 20.30 Uhr wieder gespielt. Jedenfalls solange es das Wetter zulässt. Angesagt ist leider wieder frischer Schnee. Die Frankfurter haben gerade einen Trainer-Wechsel gemacht. Der neue spanische Trainer Albert Riera scheint ein verrückter Hund zu sein. Ein Disziplin-Fanatiker, Spaßvogel und Diktator zugleich. Diese Mischung ist explosiv. Sie schlägt positiv und sofort ein oder gar nicht. Andererseits hat Union seit Ewigkeiten seine Freitagabend-Flutlichtspiele nicht mehr verloren. Der Grund des Trainer-Wechsels war die anhaltende Flaute der Frankfurter. Aus den letzten zehn Spielen konnten sie genau einmal gewinnen. Sechs Niederlagen stehen dagegen. Davon die letzten vier Spieltage allesamt. Dreimal gab es ein Remis. Unsere Bilanz liest sich - trotz zweier Niederlagen zuletzt - mit insgesamt drei Siegen, drei Remis und vier Niederlagen … aus den letzten zehn Spielen … immerhin noch durchwachsen.

Wir haben nur eine Sieg-Chance, wenn wir die richtigen Lehren aus dem letzten Spiel ziehen. Das wir fünf Kilometer weniger laufen, als unsere Gegner passiert sehr selten und ist dringend korrekturbedürftig. Dazu gehört wieder einmal eine sichere Abwehr, wo ich die wenigsten Sorgen habe. Aber eben vorn müssen wir - anders als in Hoppenheim - unsere Chancen auch einmal nutzen. Erarbeiten wir in der Quantität so viele wie beim letzten Spiel, bin ich da ebenfalls optimistisch. Ansah gehört dabei zwingend in die Startelf, Ilic ebenso. Irgendwann muss er doch auch einmal treffen. Das Spiel wäre die beste Gelegenheit dazu.

Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, die große Qualität der Eintracht zu ignorieren. Beispiele gefällig? Uzun (45 Mio. Markwert), Larsson (40 Mio.), Brown (35 Mio.), Burkhardt (35 Mio.), Bahoya (25 Mio.), Doan (25 Mio.), Kalimuendo (25 Mio.), Theate (24 Mio.). Plus weitere fünf Spieler mit Marktwerten zwischen 14 und 15 Millionen Euro. Mehr muss man gar nicht wissen, dass die Mannschaft ein enormes Potential besitzt. Winterneuzugang Ebnoutalib, an dem wir wohl auch ein Interesse hatten, fügte sich mit einem Tor gleich gut ein. Das ist schon eine Bombenmannschaft.

Zu knacken sind sie nur mit absoluter Laufbereitschaft, Kampf und Konzentration. Im zentralen Mittelfeld rechnen wir mit Schäfer für Kemlein und Trimmel für Haberer. Vielleicht traut sich Baume auch, Burcu von Beginn an zu bringen, sodass die Start-Formation so aussehen könnte: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel, Khedira, Schäfer, Köhn - Burcu, Ilic, Ansah. Denkt Baume auf unserer linken Seite einen Tick defensiver, so könnte auch Nsoki, anstatt Köhn spielen. Doan und Knauff sind bei Frankfurt auf der rechten Seite echte offensive Waffen. Mein Tipp: 3:2 für Union. Eisern.

3. Februar: Die unendliche Geschichte von Danilho und Diogo

Sie kamen zusammen und werden die Eisernen wohl auch wieder gemeinsam verlassen: Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (beide 27, r.)
Sie kamen zusammen und werden die Eisernen wohl auch wieder gemeinsam verlassen: Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (beide 27, r.)  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Es waren einmal zwei Bundesligaverteidiger, die mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machten und fortan in jedem Transferfenster als beinahe sichere Abgänge gehandelt wurden, namhafte Klubs in ganz Europa wurden als ganz heiße Interessenten genannt, zu allem entschlossen, doch jedesmal ging das Ganze aus wie's Hornberger Schießen, also viel Lärm um nichts.

So auch diesmal: Alle sind komplett verrückt nach Danilho und Diogo, aber seltsamerweise bleibt es dabei auch. Dass ein oder zwei Vereine sich am Ende nicht durchringen können, sowas passiert - aber gleich am laufenden Meter, Transferperiode für Transferperiode?

Nun sind die beiden bis zu ihrem Vertragsende bei uns und werden dann, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ablösefrei den nächsten sportlichen Schritt gehen. Gut für sie, aber für uns ein finanziell herber Schlag, wobei wir ja Doekhi seinerzeit auch ablösefrei verpfichten konnten, doch für Leite flossen immerhin stattliche acht Millionen Euro, die sind fraglos dahin.

Wert der beiden: irgendwas zwischen acht und fünfzehn Millionen Euro, grob geschätzt und ohne Gewähr. Wieder mal wird der 1. FC Union in die lange vorbereitete Röhre schauen, warum auch immer. Dafür, dass nach Grischa Prömels ablösefreiem Abgang in Richtung Oma bzw. die TSG Hoffenheim seinerzeit Dirk Zingler voller Wut schwor: "Das darf uns nie wieder passieren!", geschieht das doch relativ oft. Wir agieren einfach nicht besonders glücklich auf diesem, zugegeben schwierigen, Terrain, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite.

Und speziell dieses Transferfenster war nun wirklich extrem überschaubar, muss ein ziemlich ruhiger Monat für Horst Heldt gewesen sein, von dem man sich insgesamt auch wesentlich mehr erhofft hat. Gut, dem so dringend gewünschten kreativen Mittelfeldmann (oder auch jemand anderes, der unsere Offensive füttern kann) ist ohnehin schon kürzlich der präsidiale Riegel vorgeschoben worden, sowas brauchen wir nicht und wollen wir nicht, auch wenn so viele Spiele etwas anderes geradezu schreien.

Und sowieso standen die Zeichen eher auf das Ausdünnen des Kaders - aber auch da geschah nicht so besonders viel: Lediglich Nachwuchsmann Ogbemudia und der Flop des letzten Winters, Ljubicic, konnten bis Saisonende verliehen werden, nach Mannheim und Düsseldorf. Kral bleibt nun doch und Leite und Doekhi - na, wie schon gesagt - die Never Ending Story ist um ein weiteres Kapitel reicher.

Im Übrigen wurde in den letzten Tagen außergewöhnlich klar kommuniziert: Sollte einer der beiden oder gar beide doch noch gehen, stünde sofort Ersatz bereit. Ich frage mich, wer das wohl gewesen sein soll - mehr als das Vorziehen des van den Bosch-Deals ist schwer vorstellbar. Wer sitzt denn auf gepackten Koffern und lauert auf ein eventuelles Go bis zum Schluss - und kann uns dann wirklich weiterhelfen? Ich wüsste allzu gern, wie das gelaufen wäre, auch wenn ich über den Verbleib von Leite und noch viel mehr den von Doekhi (und damit seiner wiederentdeckten Torgefahr) doch über die Maßen froh bin.

Aber insgesamt bleibt schon ein seltsames Gefühl: das erste Mal kein Neuzugang im Winter seit fünfzehn Jahren. Wird schon gut gehen, zumindest hofft man das. Das Punktepolster nach unten ist ja immer noch okay, jedoch schon zusammengeschmolzen. Seit fünf Spielen sind wir nun ohne Sieg und, ehrlich gesagt, nur in Stuttgart wirklich überzeugend. Ansonsten ist es das übliche tapfere Gewurschtel und das Spekulieren auf den glücklichen Zufall. Ohne größere Präzision im Passspiel, in der Ballannahme, bei Standards, vor dem Tor ist man auf die Schwäche des Gegners angewiesen, ist er das nicht, wird's eng, allzu selten schlagen wir einen Kontrahenten, obwohl er stark unterwegs ist. Zu sicher sollte und darf man sich also nicht sein.

Und sonst? Zwei unserer ehemaligen Stürmer, Ivan Prtajin und Benedict Hollerbach (einer unserer wenigen lukrativen Transfers), ereilt ein Achillessehenenriss und das ausgerechnet am selben Tag! Saison hier wie dort beendet und man reagierte kurzfristig: Kaiserslautern holt für den erstaunlich treffsicheren Prtajin immerhin Mergim Berisha aus Hoffenheim als Ersatz und Mainz leiht als Hollerbach-Ersatz doch tatsächlich den knapp 31-Jährigen Sheraldo Becker von Osasuna Pamplona aus.

Da zuckt es natürlich so ein wenig - hätte der uns nicht auch weiterhelfen können? Becker, ebenfalls so eine Transfer-Enttäuschung: Nach seiner großartigen Saison 2022/23 mit elf Toren und acht Assists in der Liga beißt seltsamerweise niemand an (alle rechnen mit zwanzig Millionen und mehr aus England), ein halbes und erfolgloses halbes Jahr später geht's dann für beinahe lumpige drei Millionen nach Spanien, zu San Sebastian. Doch auch dort bleibt der Erfolg so ein wenig aus: 46 LaLiga-Spiele (davon nur zwei über die volle Distanz) mit lediglich vier Toren und drei Vorlagen in zwei Jahren sind nicht gerade eine herausragende Bilanz.

Und dass Schnelligkeit alleine wenig nützt, sehen wir gerade bei Oliver Burke. Mal sehen, was Urs Fischer da noch reaktivieren kann, aus blankem Eigennutz hoffe ich mal, nicht so wirklich viel. Und der hier grandios gescheiterte Bo Svensson soll Horst Steffen in Bremen nachfolgen. Interessant wird's also doch noch, wenn auch nicht unmittelbar. Nur das Gefühl, dass bei uns nicht der geniale Plan anliegt, bleibt trotzdem. Und wie unfassbar gern hätte man hier unrecht …

1. Februar: Da kannste verrückt werden …

Union Berlins Ilyas Ansah (21) wechselte trotz stabiler Leistungen auf die Bank.
Union Berlins Ilyas Ansah (21) wechselte trotz stabiler Leistungen auf die Bank.  © Uwe Anspach/dpa

Icke: Das "alte" Union war wieder zu sehen. Wir treffen das Tor nicht. Die ersten 40 Minuten hatten wir das Spiel und den Gegner voll im Griff. Chancen in Führung zu gehen - hatten wir auch genug. Irgendetwas war dann aber immer. Hoffenheim gelang zu dieser Zeit gar nichts. Und trotzdem gewinnen die Hoppenheimer vor peinlichen 19.000 Zuschauer im 30.000er Stadion mit 3:1. Man bedenke, sie sind in der Tabelle (fast) ganz oben, gewinnen ein Spiel nach dem anderen und "keinen" interessiert das.

Und dann kam die 42. Minute. Ein Witz-Elfmeter, den Kramaric natürlich nutzt. Es steht 1:0. Und um das ganze bisherige Spiel auf den Kopf zu stellen, legt der gleiche Kramaric in der 45. Minute nach. Zugegeben, dieser Kopfball war hübsch anzusehen. Aber völlig unverdient. Es war die erste wirkliche Chance der Hoffenheimer – in der ersten Halbzeit – aus dem Spiel heraus. Ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten hatten wir, einige davon von der Marke "musst du machen". Aber zur Halbzeit steht es 2:0 für Hoppenheim.

Das Gute daran, dachten wir zur Halbzeitpause, schlimmer kann es nicht kommen. Nun 90 Sekunden lief das Spiel zur zweiten Halbzeit an, als wieder Toure von links flankte und Leite den Ball unbedrängt ins eigene Tor schießt. Ja, der Ball rutschte ihm ab, das sah man. Aber hier muss man mehr Konzentration verlangen. Im Dezember legte er ja im Bayern-Spiel auch ein Ding ins eigene Tor. Apropos "wieder" : Toure war es auch, der das 2:0 für Kramaric auflegte. Und dann muss man sich fragen, was macht eigentlich der Mann auf der rechten Außenbahn? Warum Haberer statt Trimmel spielte, wusste niemand. Das Spiel zeigte aber gnadenlos auf, das war eine falsche Trainer-Entscheidung.

3:0 nach 47 Minuten – eigentlich ist damit alles entschieden. Nun entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Union machte erstaunlicherweise Weise weiter, gab nicht auf. Khedira erzielte dann in der 68. Minute den Anschluss-Treffer. Wir wollen es kurz machen, es gab noch reichlich Gelegenheiten einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Aber wir konnten auch die größten Chancen nicht nutzen. Fairerweise sei angemerkt … auch Hoppenheim hatte noch Chancen ihre Führung auszubauen. So richtig sicher stand heute unsere Abwehr nicht. Nicht wie wir es gewohnt sind.

Den berühmten 3er-Wechsel von Baumgart gab es diesmal schon in der 54. Minute. Schäfer ersetzte Jeong, Köhn kam für Nsoki und Ansah für Burke. Und rein spielerisch wurde es sofort besser. Warum Nsoki am Anfang den Vorzug vor Köhn bekam, war klar, er ist defensiv stärker. Das ist ok. Warum aber die stabilen Ansah und Schäfer auf die Bank mussten, das war weniger logisch. Bei Burke könnte man noch annehmen, Baumgart setzte auf den Leipzig-Effekt. Allerdings ist das lange her. Diese Leistung aus dem Spiel in Leipzig konnte Burke nie wieder zeigen. Und Ansah als der kompletteste und spielstärkste Stürmer in unseren Reihen, der muss eigentlich sofort auflaufen. Ilic machte wieder kein schlechtes Spiel, aber egal welche guten Situationen er frei vor dem Tor hat (heute auch wieder) – er trifft nicht. Dafür erzielte Defensivmann Khedira heute sein viertes Bundesligator in dieser Saison. Verrückte Welt.

Und jetzt geraten wir vielleicht in eine schwierige Situation. Am nächsten Freitag spielen wir gegen die wankenden Frankfurter, um danach beim Hamburger SV anzutreten. In beiden Spielen ist alles oder auch nichts möglich. Unser Polster beträgt noch 6 Punkte. Verlieren wir beide Spiele, so sind wir wieder mitten im Abstiegskampf. Vollste Konzentration ist angesagt. Und die beste Aufstellung für das Team. Und dann wären wir auch mal wieder beim Fußball-Glücks-Gott an der Reihe. So richtig viel Glück hatten wir gerade nicht gehabt. Eisern.

30. Januar: Müder Transferwinter, hellwach nach Hoffenheim

Die Transfergerüchte rund um Danilho Doekhi (27) scheinen sich wieder abgekühlt zu haben.
Die Transfergerüchte rund um Danilho Doekhi (27) scheinen sich wieder abgekühlt zu haben.  © Marius Becker/dpa

Unionfux: Am Montag findet die voraussichtlich übersichtlichste Transferperiode der letzten fünfzehn Jahre ihr Ende, ohne Neuzugang und mit lediglich zwei Leih-Abgängen, davon ist einer, Olu Ogbemudia, gänzlich ohne Bundesligaeinsatz und der andere, Marin Ljubicic, seit gefühlten Ewigkeiten auf dem Abstellgleis, obwohl er vor Jahresfrist zwischen vier und fünf Millionen gekostet hat und zuletzt zumindest andeuten konnte, dass er uns schon weiterhelfen würde. Ljubicic wurde erst von Schalke 04 umworben und geht jetzt für ein halbes Jahr nach Düsseldorf, ohne Kaufoption, einerseits, weil er wohl sowieso zu teuer für die Fortuna wäre, andererseits hat man vielleicht auch aus dem Fall Leweling gelernt. Der Wechsel von Alex Kral zu Panathinaikos ist offenbar gescheitert, die Griechen nicht wirklich zuverlässige Partner, weder für ihn noch für uns.

In Sachen Doekhi und Leite bewegt sich nicht viel, auch wenn ja noch ein paar Tage Zeit sind. Sportlich sicherlich gut für uns, finanziell ist das Ganze ein weiterer Tiefschlag, so richtig glücklich agieren wir anscheinend nicht in Sachen Verkauf. Sollte einer von beiden doch noch gehen, könnte man den Sommertransfer von van den Bosch eventuell vorziehen, wenn die Belgier denn überhaupt mitspielen würden. Neuzugänge schienen nicht nötig genug, schon irgendwie verständlich bei unserer Punktausbeute und ohnehin nur noch (nach Hoffenheim) vierzehn Spieltagen. Mal sehen, ob die nächsten Tage noch Erstaunliches bereithalten, möglich ist wie immer alles, auch wenn relativ wenig darauf hinweist.

Die Aufgabe in Hoffenheim ist im Moment eine der kniffligsten der Liga. Extrem formstark sind die Hoffenheimer, die schon zur Halbserie mehr Punkte aufzuweisen hatten als sie ganze letzte Spielzeit zusammen - mit Sicherheit eine der Überraschungen dieser Saison. Man muss aber auch anerkennen, dass sie an Trainer Ilzer festgehalten haben, trotz der miesen letzten Spielzeit, die nur deshalb nicht in einem Abstieg mündete, weil tatsächlich drei andere Mannschaften noch schlechter waren.

Für uns spricht, dass sie unter der Woche in Bremen zum Nachholspiel antreten mussten, dabei zwar gewannen, aber auch eine Rote Karte fressen mussten und nun auf einen enorm wichtigen Spieler (Burger) verzichten, wir ja auch bei den ebenfalls formstarken Stuttgartern gut dabei waren - und in Sinsheim schon häufiger einigermaßen gut ausgesehen haben.

Das sind jetzt zwar keine wirklich harten Faktoren, aber irgendwoher muss man ja den Optimismus nehmen. Wir treten mit fast voller Kapelle an, natürlich immer noch ohne Skov (ob wir den in dieser Saison nochmal auf dem Platz sehen?) und auch ohne Rothe. Und leider ist ebenfalls einer der stärksten Unioner im Spiel gegen Dortmund verletzt, schon wieder, muss man sagen: Josip Juranovic muss eine neuerliche Pause einlegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nsoki dafür beginnt, nicht zuletzt wegen seiner TSG-Vergangenheit. Derrick Köhn ist wieder zurück und mehr als eine Alternative auf der Außenposition und auch Trimmel wäre eine Idee, schon allein, um unseren Standards wieder mehr Gefahr zu verleihen. In Mittelfeld und Angriff sind Voraussagen eher schwierig, da Steffen Baumgart hier gern rotiert, lediglich Khedira dürfte gesetzt sein.

Auf jeden Fall ist eine hellwache Leistung nahe am Optimum gefragt, wenn wir aus dem Kraichgau was mitnehmen wollen, die traue ich den Jungs einfach mal zu, weil ja Bange machen weder gilt noch hilft und wir uns außerdem ja noch für die ärgerliche Heimniederlage der Hinrunde revanchieren wollen - also, auf geht's!

28. Januar: Geht's nach oben oder nach unten?

In Hoffenheim erwartet Union Berlin am Samstag keine leichte Aufgabe.
In Hoffenheim erwartet Union Berlin am Samstag keine leichte Aufgabe.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Am 2. Februar 2026 schließt endlich dieses unsäglich lange Transferfenster. Was ja nunmehr sogar bis in den laufenden Spielbetrieb hinein reicht. Wer denkt sich so etwas nur aus? Erschwerend kommt hinzu, dass Manager und Spieler sogar in diesem Zeitraum noch pokern. Wo eigentlich nur der Vollzug gemeldet werden soll. Das ist einfach nur furchtbar und unwürdig.

Wir sollten durch sein. Krals Verkauf (knapp 1 Million Euro) nach Griechenland ist jetzt in trockenen Tüchern, Ogbemudias Leihe nach Mannheim ist auch durch. Leider verletzte sich der Spieler gleich im zweiten Spiel schwer. Am Ende des Tunnels ist aber ein Licht zu sehen. Schon ab der neuen Spielzeit 26/27 wird es eine neue und freiwillige U21-Liga geben. Man kann nur hoffen, dass der 1. FC Union gleich von Beginn an dabei ist. Etwas Besseres kann dem großen Talente-Pool bei Union gar nicht geschehen.

Am Samstag, dem 31. Januar, müssen wir um 15.30 Uhr in "Hoppenheim" antreten. Die Pflicht ruft. Allerdings, schaut man sich die letzten Spiele an, so sehen wir – von den letzten sechs Partien (inklusive gestern in Bremen) haben die Hopp-Spieler fünfmal gewonnen und ein Unentschieden erzielt. Das nennt man einen Lauf haben. Asllani wurde in Bremen sogar geschont. Damit er gegen uns frisch ist? Wahrscheinlich! Das wird sehr schwer für uns. Die Aufgabe in ihrer Gesamtheit. Nur wenn wir das schlechte Dortmund abschütteln und uns wieder an unsere Tugenden erinnern, haben wir eine Chance.

Wir dagegen hatten – abgesehen vom Spiel gegen Dortmund – unsere letzte Niederlage am 6. Dezember 2025 in Wolfsburg. Dann kamen sechs Spiele Nonstop ohne Niederlagen. Drei Siege und drei Unentschieden. Fünf Bundesligaspiele und ein Testspiel beinhaltetet diese Serie. Es wäre die richtige Antwort der Mannschaft, zu zeigen, dass Dortmund ein Ausrutscher war. Wir sind weiterhin so erfolgreich, wie es vorher keiner für möglich hielt.

Ein neuer Spieler mit neuen Impulsen für unser Angriffsspiel ist nicht mehr zu erwarten. Dafür sieht es so aus, als wenn auch in unserer Abwehr nichts mehr anbrennt. Nichts deutet darauf hin, dass Doekhi und/oder Leite noch gehen werden. Damit bleibt van den Bosch die einzige Personalie als Zugang. Aber eben auch erst für den kommenden Sommer. Linksfuß-Innenverteidiger Uduokhai, der schon als Leite-Ersatz auserkoren wurde, muss weiter warten. Und ob Doekhi und/oder Leite dann wirklich gehen, muss auch erst einmal abgewartet werden.

Inzwischen ist Doekhi bei Union auch zum Top-Verdiener aufgestiegen. Wenn er sich wohl fühlt und dabei noch sehr gutes Geld verdient, muss ein potentiell neuer Verein schon einige Argumente vorweisen können. Selbst ein englischer Verein dürfte es dabei nicht einfach haben, sofern er kein internationales Geschäft vorweisen kann. Warten wir es mal ab. Eisern.

25. Januar: Tapfer gewehrt, aber ziemlich chancenlos - BVB gewinnt abgezockt in der Alten Försterei

BVB-Profi Maximilian Beier (l.) im Zweikampf mit Union-Spieler Janik Haberer an der Alten Försterei.
BVB-Profi Maximilian Beier (l.) im Zweikampf mit Union-Spieler Janik Haberer an der Alten Försterei.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Das Gute zuerst: wir verlieren bestenfalls einen Punkt, denn ein Sieg ist diesmal gegen Dortmund einfach nicht drin - und ein Punkt nur mit viel Glück und etwas Zufall und das ist einfach nicht auf unserer Seite. Die erste Chance des Spiels hat zwar Ilic nach einem Juranovic-Freistoß, doch Kobels Stellungsspiel entschärft den Kopfball. Und schon führt Dortmund früh durch einen etwas unglücklichen Elfer, als Querfelds und Rönnows Klärungsversuche gegen Guirassy misslingen, unser Däne ahnt zwar die Ecke, aber der Strafstoß von Can ist nach knapp zehn Minuten einfach zu gut geschossen.

So kann die Borussia einigermaßen entspannt das Spiel vor sich herschieben und wir müssen froh sein, nach knapp zwanzig Minuten nicht den zweiten Gegentreffer zu fangen: Wir verlieren den Ball am eigenen Strafraum, Nmecha passt zum freien Guirassy, der zum Glück zu unentschlossen bleibt und letztlich für Bellingham den Jüngeren ablegt, dessen Versuch wird von Querfeld stark geblockt und Fabio Silva setzt den Abpraller daneben.

In der Folge haben wir die beste Phase unseres Spiels, können aber unser Übergewicht nicht in Zählbares ummünzen, Diogo Leites Kopfball wird sicher pariert, Juranovic' Freistoß geht klar drüber, die beste Chance hat dann kurz vor der Pause Jeong, der eine Ecke vom umtriebigen Juranovic flach serviert bekommt und so frei zum Abschluss kommt, aber der geht weit drüber, das hätte man mehr draus machen können, wenn nicht müssen. Am Ende bleiben eine relativ beträchtliche Menge Standards und einige Flanken ungenutzt, wir haben sogar etwas mehr Ballbesitz - umsonst, so gehen wir mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Nach der Pause führt ein unnötiger Ballverlust zu einer Bellingham-Möglichkeit, die Rönnow hervorragend zur Ecke rettet, aber den darauffolgenden Standard nutzt Dortmund zum zweiten Tor: Schlotterbeck köpft aus einigermaßen spitzem Winkel aufs kurze Eck und überrascht so unseren Keeper - ist der möglicherweise haltbar? An einem guten Tag vielleicht. Noch ist eine Menge Zeit, aber uns gelingt es in der Folge zu selten, wirklichen Druck aufzubauen, Dortmund hat mit der Zwei-Tore-Führung im Hinterkopf jetzt noch leichteres Spiel, verteidigt konsequent und macht auch wenig Fehler, zudem sind fast alle langen Balle an diesem Abend zu lang oder aber allzu unkomplizierte Verteidigerbeute.

Wir geben uns durchgängig redlich Mühe, aber dabei bleibt es weitgehend auch. Ilic hat vielleicht noch sowas wie eine Gelegenheit zum Anschluss, die aber nicht so wirklich gefährlich wird und nach vierundachtzig Minuten macht Dortmund dann den dritten Treffer, nach Zuspiel von Bellingham zieht Beier sofort ab und trifft akkurat ins linke lange Eck, Sack zu. Dass uns kurz vor Schluss noch ein Handelfer verweigert wird - am Ende geschenkt. Unterm Strich hat der Tabellenzweite gespielt wie ein Tabellenzweiter, sich kaum eine Blöße gegeben und ziemlich abgezockt einen Auswärtssieg eingefahren, wir machen kein wirklich schlechtes Spiel, aber auch kein erwähnenswert gutes, wir scheitern an unserer Ungefährlichkeit, es gibt eigentlich keine ernsthafte Tormöglichkeit, der man wirklich nachtrauern sollte.

Damit müssen, damit können wir leben. Denn es muss schon eine Menge passen inklusive schwächere Dortmunder als an diesem Spieltag, wenn wir so einen Gegner schlagen wollen, der eben auch von seiner unbestreitbar größeren individuellen Klasse profitiert. Diesmal klappt’s eben nicht: nicht schön, nicht schlimm. Denn eine Blamage bleibt gottlob auch aus.

Deswegen: weitermachen, mit oder ohne abgeputztem Mund, der nächste schwere Kontrahent wartet schon am nächsten Sonnabend in Hoffenheim, die haben gerade einen fetten Lauf - aber wir haben ja auch schon in dieser Saison bewiesen, dass wir mit Stärke gut umgehen können. Gewiss auch kein Nachteil, wenn dann Derrick Köhn wieder dabei sein kann. Alex Kral dürfte da schon zu Panathinaikos nach Athen gewechselt sein, für rund eine Million. Was weitere Zu- oder gar Abgänge angeht, müssen wir abwarten. An Diogo Leite soll Lazio Rom interessiert sein, aber angebliche Interessenten gab’s ja schon zuhauf. Mal sehen, was die nächste Woche so bringt, in Sachen Transfers und in Hoffenheim. Dortmund jedenfalls ist für diese Spielzeit Geschichte, der Blick geht nur nach vorn - also, weiter geht’s!

21. Januar: Trimmel macht das dreizehnte Jahr voll

Kapitän Christopher Trimmel (38) hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.
Kapitän Christopher Trimmel (38) hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Der Präsident weiß, was seine Mitglieder wünschen: gestern verlängert, publikumswirksam auf der 60-Jahr-Feier des Vereins, einer der populärsten Union-Spieler aller Zeiten um ein weiteres Jahr: Christopher Trimmel bleibt bis 2027 und selbst der Verfasser der entsprechenden Nachricht auf der Homepage ist davon so dermaßen aus dem Häuschen, dass er das Zählen verlernt, denn da wird davon geredet, dass der Käpt’n in sein zwölftes Jahr geht, die Überschrift unterstreicht es: "Trimmel macht das Dutzend voll". Ja, macht er, aber schon diesen Sommer, die neue Spielzeit ist dann die bereits dreizehnte: fünf in Bundesliga Zwei, acht im Oberhaus. Dass der Kicker das auch noch abschreibt, spricht für sich. Bei so vielen Jahren allerdings, wo beide Hände nicht mehr ausreichen, kann man schon mal durcheinanderkommen, oder?

Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine gute Nachricht, denn nach wie vor bringt Trimmel, der älteste Feldspieler der Liga, seine Leistung, auch noch über die volle Spielzeit. Davon abgesehen ist er enorm wichtig für die Statik in der Mannschaft und ein hervorragendes Aushängeschild für den Verein, so jemanden kann man sich kaum backen. Bei Vertragsablauf ist der extrem sympathische Österreicher dann erstaunliche vierzig Jahre alt, meines Wissens hat das bei Union noch keiner geschafft - und es dürfte, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wohl auch einmalig bleiben. Da, auch bei uns, mit dem Begriff "Fussballgott" ziemlich großzügig um sich geschmissen wird - hier ist einer, der diese Bezeichnung verdient. Wir freuen uns, Trimmi!!

Überhaupt ist die Stimmung bei uns gerade prächtig, wir stehen in der Liga mehr als solide da, die Mannschaft hat scheinbar in die Spur gefunden, der Trainer hat verlängert - das sieht nach Kontinuität aus, die uns ja immer gutgetan hat. Da kommt ein Gegner wie Borussia Dortmund gerade recht. Zum einen sahen wir in der Alten Försterei oft ziemlich gut gegen die Dortmunder aus - von bisher sechs Begegnungen konnten wir immerhin vier gewinnen. Zudem tut sich Dortmund zurzeit etwas schwer, nach einem ebenso mühseligen wie überaus glücklichen Last-Minute-Sieg gegen St. Pauli folgt gestern eine absolut verdiente Niederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur. Auch wenn eine Profimannschaft die zusätzlichen neunzig Minuten wegstecken sollte, ein Vorteil sind sie trotzdem nicht.

Keine Frage, die Aufgabe wird schwer genug, aber wir können beinahe unbeschwert aufspielen - und wenn wir unsere jüngste Leistungssteigerung einigermaßen fortsetzen können, ist alles drin. Was die Aufstellung betrifft, so hat Steffen Baumgart sogar ein wenig die Qual der Wahl, gerade in der Offensive. Schwer vorauszusagen, wer im offensiven Mittelfeld und im Sturm den Vorzug erhält. Und wer wird neben Khedira auflaufen: Kemlein oder Schäfer? Spielt Trimmel, Juranovic oder sogar Nsoki? Allein die Abwehr dürfte so bleiben wie immer. Und es sieht beinahe danach aus, als ob das bis zum Saisonende so bleiben könnte.

Noch ein Wort zur Jubeldiskussion, hervorgerufen durch den strikten Nichtjubel von Jeong in Stuttgart: Natürlich ist diese übertriebene Geste vermeintlichen Respekts Unsinn. Denn der erwiesene Respekt dem ehemaligen Verein gegenüber ist auch respektlos - nämlich gegenüber dem aktuellen Verein. Ist denn die Freude über ein erzieltes Tor nicht viel logischer und natürlicher, sie muss ja nicht gerade überschäumen. Aber Mittelwege sind ja heutzutage etwas aus der Mode gekommen und hohle Gesten sehr viel wichtiger als die Sache an sich. Insofern bin ich da voll und ganz auf der Seite des Trainers, der sowas auch ziemlich albern findet.

Doch es gibt ja erfreulicherweise noch Ausnahmen, zum Beispiel Janik Haberer, der mit seinem fokussierten Elfernachschuss seinem ehemaligen Verein Freiburg die Conference League vermasselte, uns aber den endgültigen Klassenerhalt sicherte. Er jubelte ausgelassen, erleichtert, glücklich - und ich glaube kaum, dass irgendein Freiburger ihm das nachträgt.

Gegen Dortmund kann uns das jedenfalls nicht passieren, nur auf der anderen Seite könnten Ryerson und Schlotterbeck in die schreckliche Bredouille kommen, am besten wäre in diesem Fall: nicht treffen. Freuen wir uns auf ein Abendspiel am Samstag, bauen die erfreuliche Heimbilanz gegen Borussia Dortmund weiter aus und machen einen weiteren Schritt Richtung entspannten Klassenerhalt - gerne auch unter Zuhilfenahme des notorischen goldenen Einwechselhändchens von Steffen Baumgart.

20. Januar: Ein wildes Auf- und Ab beim 1. FC Union – Geburtstag mit Rückblick

Am 20. Januar feiert der 1.FC Union Berlin seinen 60. Geburtstag.
Am 20. Januar feiert der 1.FC Union Berlin seinen 60. Geburtstag.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag lieber 1.FC Union Berlin! Dazu gibt es heute Abend einen Festakt in unserem Stadion. Ein Festzelt für 4000 Mitglieder wird nicht reichen. Über 6000 werden erwartet, für die es eine Live-Übertragung aus dem Stadion geben soll. Mal schauen, was sich der Verein hat einfallen lassen. Und eigentlich werden wir ja sogar 120 Jahre Jahre alt.

Im Frühjahr 1906 trafen sich einige Fußball-Freunde in der Luisenstraße in Oberschöneweide und gründeten "Olympia". Organisatorisch hielt diese Verbindung nur kurz. Aber die Fußball-Verrückten machten weiter. Nach einigen Wirrungen wurde dann am 17. Juni 1906 der FC Olympia Oberschöneweide gegründet. Aber auch der war noch nicht voll handlungsfähig. Um es jetzt ganz kompliziert zu machen, ging man ab Anfang 1907 eine Partnerschaft mit Union 1892 ein. Die waren 1905 immerhin Deutscher Meister. Wir spielten bis 1909 als Union 1892 / Abteilung Oberschöneweide. Die Oberschöneweider wurden sehr schnell – sehr stark und trennten sich wieder von Union 1892. Das Jahr 1909 wurde organisiert, vorbereitet und um weitere Sportarten (Leichtathletik) erweitert. Ab dem Spätsommer 1909 nahmen wir wieder am Spielbetrieb in Berlin teil. Ab Januar 1910 dann als: SC Union Oberschöneweide.

Ab 1920 spielt Union auf dem heutigen Gelände der Alten Försterei. Das war ein weiterer Grundstein – auch für heute. Denn das Stadion An der Alten Försterei gehört – mit dem Grundstück – seit Ende 2022 dem 1. FC Union Berlin. Im gleichem Jahr 1920 wurde Union zum ersten Mal Berliner Meister und nahm an der Endrunde in Deutschland teil. Die Entwicklung war damals, wie auch jetzt in der neuen Zeit – rasant! 1923 gab es den nächsten großen Erfolg. Union wurde Deutscher Vize-Meister.

1948 musste auf Grund der politischen Gegebenheiten wieder auf SG Union Oberschöneweide formiert werden. 1949 wurde dann die DDR gegründet und auch das hatte wieder Einfluss auf den Fußball. Nachdem viele Fußballer sich (aus finanziellen Gründen) gegen Westen wendeten, wurde dann 1966 der 1. FC Union Berlin gegründet. Und wieder ging es sensationell nach oben. Gleich 1968 gewann Union den DDR-Pokal. Mehr aber ließ "man" zu DDR-Zeiten nicht zu. Der Köpenicker Fußball wurde aus politischen Gründen klein gehalten.

Und auch diese kommunistischen Verzerrungen hatten Auswirkungen auf den Fußball ab 1990. Zwar war nun alles frei und offen, aber Clubs wie der Stasi-Verein aus Berlin oder der Polizei-Verein aus Dresden profitierten weiter von den alten Mauscheleien. Sie kassierten dicke Millionen-Ablösen für die Spieler, die vormals (zum Teil) gezwungen wurden – bei den staatsnahen DDR-Vereinen zu spielen. In den 10-15 Jahren nach dem Mauerfall gab es mehrere brenzlige Situationen für unseren Verein. Und das nun formulierte ist keine Phrase: Die Gemeinschaft der echten Fans vom 1. FC Union verhinderte gleich mehrmals das Aus für den Verein. Tausende Verrückte Union-Fans machten das immer wieder möglich! Der Stadionbau von 2000 Unionern gehört dazu und ist immer noch weltweit einzigartig.

Aber letztlich gibt es wohl doch einen Fußball-Gott oder setzt sich das positive Karma durch? Der 1. FC Union hat im Jahr 2026 über 70.000 Mitglieder. Mehr als 500 Sponsoren unterstützen den Verein. Und wir spielen seit sieben Jahren in der (auch weltweit anerkannten) deutschen Elite-Liga Fußball. In den sieben Jahren schafften wir sogar – drei internationale Beteiligungen. Und die Champions-League konnten wir auch testen. Gute Spiele gegen Real Madrid bleiben in unserem Fundus. Das Stadion (wie auch weitere Immobilien) gehören dem Verein inzwischen. Lasst uns heute – all das – feiern. Unsere Union-Väter und Union-Opas wären (bzw. sind) stolz auf das Geschaffte! Und niemals vergessen – Eisern Union!