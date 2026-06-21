Union-Berlin-Blog: Kleines schnelles Undav

Fortsetzung des Artikels laden

24. März: Schön wütend bleiben, Horst Heldt!

Gegen die gut aufgelegten Münchner um Harry Kane (m.) hatten die Union-Profis Livan Burcu (l.) und Christopher Trimmel (r.) nur wenig auszurichten. © Sven Hoppe/dpa Unionfux: Ein bisschen verwundert war man schon über die sichtliche Angefressenheit des Geschäftsführers Sport vor den Mikrofonen nach der Niederlage in München. Sicher, der Auftritt war schwach, sehr schwach – auch wenn man das 0:0 um ein bis zwei Haare fast in die Pause gerettet hätte, aber die Unterlegenheit in jeder Beziehung war schon überdeutlich. Die Kicker-Benotung, wenn auch grundsätzlich mit gebotener Skepsis zu betrachten, war jedenfalls so schlecht wie noch nie, allein der eingewechselte Jeong bekam eine 4, wohl wegen des einzigen ernsthaften Abschlusses, bei dem Urbig schon alles aufbieten musste, um das Anschlusstor zu verhindern, der Rest bekam eine 5 bzw. eine 6. Dabei hielt sich das Debakel ja noch in Grenzen, zumal gegen wirklich gut aufgelegte Münchner. Zudem taten uns die Kellerkinder den eminent wichtigen Gefallen, nicht näher heranzurücken, es sind immer noch sieben Punkte auf die Relegation und gar zehn auf einen direkten Abstiegsplatz. Doch was ja viel bemerkenswerter als die Klatsche bei den Bayern ist: Unser letztes wirklich gutes Spiel war unser Heimsieg gegen die Dosen am vierzehnten Spieltag, denn das war das letzte Mal, wo wir nicht das Glück bemühen mussten, sondern einen nominell starken Gegner vollkommen verdient und ohne Wenn und Aber geschlagen und dabei sagenhafte drei Tore erzielt haben, mittlerweile ja eine Seltenheit bei uns. Seitdem gab es drei mehr oder minder ziemlich glückliche 1:0-Siege und vier Unentschieden, von denen einzig der Punkt in Stuttgart erwähnenswert stark war. Will sagen: Wir taumeln seit dreizehn Spieltagen durch die zweite Hälfte der Saison, offensiv höchst überschaubar und hinten oft genug wacklig, von einem Mittelfeld gar nicht ernsthaft zu reden – und Horst Heldt ist stinkig, weil wir auswärts beim designierten Meister chancenlos verlieren. Aha. Fast jeder Spieler unseres Kaders spielt permanent unter seinen Möglichkeiten, aber gegen Bayern erwartet Horst Heldt Wunder? Was verstehe ich denn da nicht? Wie wär’s denn, den Unmut mal früher rauszulassen, allerspätestens nach dem Heimdebakel gegen Werder? Aber da bleiben wir höchstens klar, was auch immer das heißen mag. Kaum Unruhe ist ja gut, aber ein wenig mehr würde man sich fast schon wünschen. Gut und gerne zugegeben: Tabellarisch und punktemäßig stehen wir für unseren Spielstil, der uns in fast jeder wichtigen Statistik der Liga auf den letzten Plätzen sieht, prächtig da, geradezu erstaunlich, und nicht wenige Fachleute rätseln, wie das eigentlich geht – ich weiß es auch nicht. Aber ich bin, wie alle anderen, wenigstens darüber froh, denn das ist ja letztlich das Wichtigste, schöner Fußball und Relegationsplatz würde ja auch keinen glücklich machen. Man kann also vorsichtig und optimistisch davon ausgehen, dass wir die Klasse halten werden, auch wenn unser Restprogramm sauschwer ist, weil wir, bis auf das Auswärtsspiel in Leipzig, ja durchweg gegen Mannschaften spielen, die momentan hinter uns stehen – und dass wir damit unsere Schwierigkeiten haben, ist ja schon beinahe legendär. Nichtsdestotrotz ist das unser Maßstab, da müssen die noch fehlenden sechs bis neun Punkte drin sein. Zwar glaubt wohl niemand daran, dass Mannschaft und Trainer plötzlich alles das zeigen, was sie so erfolgreich seit Längerem verbergen, aber so ein klein wenig ja doch? Sind ja nur noch knapp zwei Monate, wir sind auf der Zielgeraden, sieben Spiele noch, dann kann man zufrieden auf das kommende achte Jahr in der Liga blicken. Doch dann ist der verärgerte Heldt gefragt, dafür zu sorgen, dass schon ein wenig mehr dringend benötigte Qualität und, ganz wichtig, unbedingt mehr Homogenität in den Kader kommt und zudem die Leistungen derer, die noch Vertrag haben und nicht überraschend weggekauft werden, auf den kritischen Prüfstand kommen, inklusive des Trainers natürlich. Denn ich würde nicht darauf wetten, dass diese Art zu spielen, die einige als Unionstil (auch der Trainer) bezeichnen, weiterhin größeren Erfolg hat. Wir hatten mal einen Unionstil, der flößte der ganzen Liga, vollkommen zu Recht, echten Respekt ein, der war vielleicht auch nicht immer schön anzusehen, doch zurzeit haben wir gar keinen Stil, so ehrlich muss man schon sein. Sollte es uns jedoch gelingen, in den nächsten Wochen wenigstens die Geschlossenheit früherer Tage auf den Platz zu bekommen, dazu etwas mehr sauberes Spiel (im Sinne von Passquote und Ballverarbeitung) plus einige lichte, fußballerische Momente, dann könnte der Abschluss der Saison etwas weniger nervenaufreibend werden als große Teile der Spielzeit vorher. Spannung hin oder her, ich würde mich darüber sehr freuen. Ohnehin träume ich ja schon seit einer kleinen Ewigkeit davon, dass man in Minute fünfundsiebzig mal entspannt in der Alten Försterei rumsteht und dem Abpfiff ebenso gelassen wie freudig entgegenblickt, weil wir klar führen und außerdem das Spiel im Griff haben. Ob vielleicht? Ich meine, eins von den vier ausstehenden Heimspielen? Na, wir werden sehen. Träumen wird doch noch erlaubt sein, oder?? Und dann bleibt zu hoffen, dass, bei aller Freude über den unzweifelhaften Erfolg einer weiteren Spielzeit in einer der stärksten Ligen der Welt, die Wut bei unseren Verantwortlichen, allen voran eben Horst Heldt, so groß und mächtig bleibt, dass konsequent an den längst überfälligen Stellschrauben gedreht wird. Bis dahin: Endspurt olé!

22. März: Einfach nischt zu wollen: Union chancenlos in München

Gegen den FC Bayern hatte Union Berlin am Samstag meist das Nachsehen. © Sven Hoppe/dpa Unionfux: Das Gute zuerst: ziemlich lange die Null gehalten, schöner Schuss von Jeong, kein Standardgegentor gefangen - und am Ende die Niederlage eigentlich noch in erträglichen Grenzen gehalten. Ansonsten: geradezu beängstigend chancenlos gegen sehr fokussierte und engagierte Bayern, die gut und gerne die doppelte Anzahl an Toren erzielen können, wenn man allein bedenkt, dass Karl, Olise und selbst Kane hundertfünfzigprozentige Chancen liegenlassen. Fraglos beeindruckend die langen Pässe, die auch ankommen und verarbeitet werden, die konzentrierte Leistung aller Bayernspieler, vorn wie hinten, gepaart mit Lauffreude, extremer Passsicherheit, tadelloser Ballbehandlung, das Besetzen der freien Räume, die bessere Antizipation und Raumaufteilung undundund. Da kann man schon mal verlieren, so wird es für fast jede Mannschaft schwer, irgendwas zu holen, da muss man eben akzeptieren, dass die Qualität des Gegners so weit über der eigenen steht. Zur Erinnerung: der Marktwert von Michael Olise ist höher als der unseres gesamten Kaders und diesmal hat er auch gezeigt, warum. Allerdings machen wir es ihnen letztlich etwas zu leicht, so begehen wir nur acht Fouls, wir laufen wieder mal weniger, stehen nicht eng genug an den Männern - und die paar offensiven Möglichkeiten werden ungenau, meist schon im Ansatz, vergeben, bis auf den Schuss von Jeong eine Viertelstunde vor Schluss, den Urbig aus dem Winkel kratzt, aber da sind die Messen ja ohnehin bereits gesungen, kommt da nichts auf den Kasten des amtierenden und kommenden Meisters. Und die Gegentore sind blitzsauber, ganz besonders der dritte Treffer von Kane: wie er sich auf engstem Raum gegen zwei Verteidiger durchsetzt und ansatzlos unhaltbar einnetzt - sowas ist schon Weltklasse, das sollte man neidlos anerkennen. Ein wenig ärgerlich finde ich allerdings das zweite Tor - wenn man kurz vor der Pause das erste Tor hinnehmen muss, es eine Minute Nachspielzeit gibt und Rönnow den Ball hat: wieso wird dann lang abgeschlagen, wo man doch wissen müsste, dass die Kugel prompt zurückkommt, anstatt den Ball hintenrum bis zum Pausenpfiff in den eigenen Reihen zu halten? So kassiert man tatsächlich noch den zweiten Treffer, sowas wie eine Vorentscheidung, ziemlich unnötig und maximal unclever. Ich wüsste gern, ob die Jungs das auch wissen oder der Trainer ihnen sowas nicht sagt… Wobei: wir hätten auch so verloren, denn an diesem Samstagnachmittag sind wir nur Statisten, die mit und zum Glück nicht komplett abgeschossen werden. Und doch, bei aller Unterlegenheit, bei aller Mutlosigkeit, die ja auch irgendwie verständlich ist bei der Überlegenheit des Kontrahenten - solcherlei Niederlagen sind wesentlich leichter zu ertragen als die gegen Mannschaften, die eigentlich auf unserer Augenhöhe sind. Die Bayern sind uns über, die spielen, jedenfalls in der Form, nur theoretisch in unserer Liga, die null Punkte sind insofern auch eingepreist. Umso wichtiger der Sieg in der letzten Woche und ohnehin die noch verbleibenden sieben Spiele, davon sechs gegen ebenjene Truppen, die eigentlich unsere Kragenweite sein müssten. Und gegen die zu punkten, das ist die verdammte Aufgabe, das muss, ohne Wenn und Aber, möglich sein und da müssen sich Trainer und Mannschaft etwas einfallen lassen, was funktioniert und auch endlich mal umsetzen, damit die noch ausstehenden sechs bis acht Punkte im Sack sind. Ein rundum überzeugendes Spiel steht ja noch aus in der Rückrunde, gerne auch zwei oder mehr. Ein Spiel in der Allianz-Arena gegen gut aufgelegte Bayern kann man hingegen abhaken und sich genau darauf konzentrieren: das Machbare machbar zu machen. Nicht mehr und nicht weniger.

18. März: Bayern und den Klassenerhalt in Sichtweite

Gegen den FC Bayern geht Union Berlin am Samstag als der Underdog auf den Platz. © Soeren Stache/dpa Icke: Am Samstag um 15.30 Uhr tritt Union bei den Bayern an. Das leichteste Spiel des Jahres. Warum? Weil die Erwartungshaltung sehr gering ist. Selbst wenn wir dort deutlich verlieren, so läuft das unter der Kategorie "normal". Im Umkehrschluss können wir nur gewinnen. Jede knappe Niederlage, noch mehr allerdings jeder Punktgewinn, erscheint als Positivum. Ja, die Bayern – in Form von Alt-Meister Uli Hoeneß - machen gerade wieder Theater. Krokodilstränen entfließen ihnen, ob der großen Benachteiligungen der eingesetzten Schiedsrichter gegen den großen FC Bayern. Ich lache mich schlapp. Die sollten mal unsere Schiris verfolgen, die in regelmäßiger Parallelität und bei gefühlten 87,56 Prozent aller Fifty/Fifty-Situationen gegen uns entscheiden. So als gäbe es beim DFB eine Instanz, die regelmäßig darauf aufmerksam macht, wir wollen mal bitte die letzten echten Ossis (Brause-Marketing-Konstrukte zählen nicht) auch noch aus der Bundesliga raushaben. Uns kratzt das nur am Rande, weil wir es kennen und gewohnt sind. Und wir haben mal so richtig Bock drauf, die Bayern im eigenen Wohnzimmer massiv zu ärgern. Und ja, ein paar kleine Sorgen haben die Bayern. Jackson und Diaz sind gesperrt. Die ersten vier Profi-Keeper (Neuer, Urbig, Ulreich, Klanac) allesamt angeschlagen. Dazu haben Ito, Davies, Ndiaye und Musila auch noch Blessuren. Aber egal, wer da bei denen fehlt, da läuft immer noch ein überragendes Team aufs Feld. Olise, Kane, Karl, Goretzka, Upamecano, Tah, Kimmich, Pavlovic können auflaufen und uns durcheinander wirbeln. Das werden sie auch versuchen. Wir wiederum müssen dort "unser Ding" durchziehen. Auf mehr als 25 Prozent Ballbesitz werden wir kaum kommen. Umso mehr müssen die Konter, die wir hoffentlich fahren, sitzen. Auch wir müssen Ausfälle kompensieren. Freiburg-Held Raab, Leite, Skov und Schäfer – fallen gewiss aus. Bei Keeper Rönnow hoffen wir noch auf eine Blitz-Heilung. Baumgart dürfte – auf Grund der Schwere der Aufgabe – wieder zur Dreier-Kette zurückkehren. Dann sind Rönnow-Doekhi-Querfeld-Nsoki gesetzt. Davor steht auch (und wie immer) Khedira fest. Links wird wohl wieder Köhn eingesetzt und rechts ist Trimmel unser stärkster Spieler. Nach seinem tollen Tor könnte diesmal durchaus Jeong den Vorzug vor Ansah erhalten. Ansah steht aktuell neben seinen Schuhen. Neben dann Ilic und Jeong, erwarte ich Konter-Sprinter Burke. Und der elfte Mann wird ein zusätzlicher zentraler Mittelfeldspieler zur Absicherung sein. Dieser kann nach derzeitiger Form eigentlich nur Kral heißen. Wir werden die Bayern hoffentlich überraschen können. Eben mit drei vollen offensiven Spielern. Das sollte sie verwirren und unsicher machen. Ein weiterer Grund, warum wir so relaxt nach München fahren – ist die Tabellen-Situation. Durch den Überraschungs-Sieg in Freiburg haben wir jetzt 31 Punkte. Neun Mannschaften stehen noch hinter uns. Heidenheim ist wohl schon weg. Die haben 17 (!) Punkte weniger als wir. Und obwohl noch acht Spieltage zu spielen sind und diese noch eine theoretische Maximal-Punktezahl von 24 beinhalten, so wird das keiner erreichen. Einerseits werden Teams hinter uns nicht nur noch gewinnen, schon gar nicht alle. Andererseits nehmen die sich ja auch noch gegenseitig die Punkte weg. 34 bis 35 Punkte reichen in diesem Jahr wohl sehr sicher für den Bundesliga-Verbleib. Das wären noch ein Sieg und ein Remis in acht Spielen. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage: "Ja, das schaffen wir ganz sicher!" Und gehen dann lockerflockig in unsere ACHTE Bundesliga-Saison hintereinander. Wer hätte das vor einiger Zeit gedacht? Eisern.

16. März: Seoulfood beim Bundesligadebüt – Matheo Raab hält den Sieg fest

Union-Spieler feiern den 0:1-Siegtreffer von Woo-yeong Jeong (26, M.). © Silas Stein/dpa Unionfux: Hallelujah: Union fährt einen ebenso überraschenden wie unerwarteten Sieg beim SC Freiburg ein, der immerhin seit August 2025 zu Hause ungeschlagen ist, und nimmt so drei ultrawichtige Punkte mit, die uns fürs Erste aus dem Abstiegsstrudel raushalten und wieder auf Platz neun setzen. Dabei müssen wir einige Stammkräfte ersetzen: Rönnow schafft es doch nicht nach seiner Trainingsverletzung unter der Woche, Leo Querfeld ist gelb-, Andras Schäfer rotgesperrt. Und dabei machen wir, wieder mal, nicht unbedingt ein gutes Spiel, so ehrlich muss man sein. Hinten zwar, angeführt von Doekhi (in der "Kicker-Elf des Tages"), weitgehend stabil und ziemlich fehlerfrei gegen spielbestimmende Freiburger, so hat Debütant Matheo Raab nicht allzu viel zu halten, und wenn, dann ist er da. Doch nach vorne geht, wie schon in den letzten Spielen, kaum etwas, da hilft auch die ziemlich offensive Aufstellung mit Burcu, Ilic und Ansah nichts. Erwähnenswert sind lediglich ein ordentlicher Schuss von Ilic nach neunzehn Minuten ans Außennetz und eine vielversprechende Chance von Kral nach neunundsechzig Minuten, bei der jedoch der Abschluss viel zu harmlos bleibt; ansonsten ist Hilflosigkeit Trumpf, scheitern wir oft schon im Ansatz durch ungenaue Pässe, falsche Entscheidungen und technische Stockfehler. Glücklicherweise macht Freiburg es nicht entscheidend besser, da gibt es zwar schon einige Möglichkeiten, nur da fehlt es oft an der letzten Konsequenz oder irgendein Unionbein ist dazwischen – da nützen dreiundsiebzig Prozent letztlich auch nicht so recht. So sieht es lange nach einem torlosen Unentschieden aus, für Freiburg zu wenig, für uns besser als nichts – da kulminiert das Spiel in der erst neunminütigen, am Ende sogar fünfzehnminütigen Nachspielzeit. Erst spielt Nsoki den besten Pass der gesamten Partie von der Mittellinie auf den eingewechselten Jeong am rechten Flügel. Doch anstatt zu flanken, geht der Südkoreaner entschlossen in den Strafraum, wackelt den ebenfalls eingewechselten Freiburger Verteidiger Günter aus und schließt unwiderstehlich ab; der Ball geht, unhaltbar für Atubolu, ins lange Eck – die einzige Frage, die sich nach so einem Klassetreffer stellt, richtiges Seoulfood sozusagen, den Jeong ja auch genauso will: warum denn nicht öfter, lieber Woo? Doch noch sind ja knapp acht Minuten zu gehen, jede Menge Zeit für den möglichen Ausgleichstreffer. Natürlich wäre man nach neunzig Minuten mit einem Remis hochzufrieden gewesen – aber jetzt doch nicht mehr, wo so viel mehr drin ist! Und es wird nervenaufreibend: Nach sechsundneunzig Minuten hebt Manzambi die Kugel in den Strafraum, Raab kommt raus, Ogbus kommt angerauscht, und Raabs rechte Faust trifft sowohl den Freiburger als möglicherweise auch den Ball, der daraufhin rechts am Tor vorbeitrudelt. Eine schwierige Situation, aber Schiedsrichter Jablonski macht unmissverständlich klar: kein Elfmeter, sondern Eckball. Da der VAR das nicht entscheidend anders sieht, bleibt es auch dabei. Hier haben wir endlich das Schiedsrichterglück, das uns in Gladbach und zu Hause gegen Bremen gefehlt hat, als knappe Entscheidungen zu unseren Ungunsten ausfielen. Bei dieser Aktion verletzt sich Raab allerdings an der rechten Hand und kann dann nur unter Schmerzen weitermachen (wegen der Behandlungspause wird die neunminütige Nachspielzeit nochmal um großzügige fünf Minuten aufgestockt). Umso sensationeller, wie der Junge nach knapp hundert Minuten einen phantastischen Schuss von Beste mit eben jener rechten Hand aus dem linken Winkel kratzt. Und auch wenn Jablonski tatsächlich noch eine quälende weitere Minute über die ohnehin schon verrückten vierzehn weiterspielen lässt, so bleibt es schlussendlich beim knappen und erstaunlichen Auswärtserfolg, nach dem es lange Zeit nun wirklich nicht aussah. Am Ende entscheiden großartige Einzelleistungen von Nsoki, Jeong und eben Matheo Raab, der in seinem ersten Bundesligaspiel seinen Kasten sauber hält; bleibt zu hoffen, dass er sich nicht schwerwiegender verletzt hat. Nach dem Abpfiff hielten sich Euphorie über sein erfolgreiches Spiel und die Angst vor einer längeren Verletzungspause die Waage. Man könnte noch so einiges zum Spiel anmerken, zum Beispiel, dass der Gegner, obwohl er am Donnerstag in der Europa League ran musste, fast sieben Kilometer mehr als unsere Jungs gelaufen ist – doch in diesem Fall ist dieser Sport eben auch ein Ergebnissport, und wenn drei so dringend benötigte Punkte rausspringen, dann kann man zwar nicht die Augen vor allem verschließen, aber sich auch einfach mal, mächtig erleichtert, freuen. Die Dreißig-Punkte-Marke ist geknackt, besser gesagt überschritten, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht – so kann’s weitergehen, auch wenn ab und an ein bisschen mehr Fußball dabei sein könnte, wenn das nicht zu viel verlangt ist.

12. März: Wundertüte Union in Freiburg

Am Sonntag spielt der 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg. © Soeren Stache/dpa Icke: Am Sonntag um 17.30 Uhr geht es weiter. Die Wundertüte 1.FC Union stellt sich in Freiburg vor. Nach den letzten zwei Spielen der Unioner könnte einem Himmel-Angst werden. Aber da war doch noch etwas? Genau – das Auf- und Ab, das Hoch- und Runter der Formschwankungen der Berliner. Wir wollen in diesem Fall wenigstens hoffen, dass das so weiter geht. Dann nämlich wäre jetzt – nach zwei schlechten Spielen – wieder ein gutes Spiel dran. Und genau das bräuchte Union jetzt dringend. Weil der übernächste Gegner dann Bayern München heißt. Und wer glaubt schon ernsthaft daran, dass wir dort etwas holen? Ergo sind 3 der möglichen 6 Punkte schon vergeben. Könnten wir dem zur Folge noch einen oder 3 Punkte in Freiburg holen. Mit einer Top-Leistung ist das durchaus möglich. Wobei ein Punkt weitaus realitätsnäher zu sein scheint, als die 3 Punkte. Schwer genug wird es allemal. Querfeld und Schäfer fehlen dazu mit einer Sperre. Leite ist immer noch verletzt. Und Rothe und Skov befinden sich noch im Aufbau-Training. Selbst der Einsatz von Rönnow ist noch fraglich. Er hat eine leichte Fußverletzung. Für ihn würde im Notfall Raab ins Tor rücken und sich Klaus dafür auf die Bank setzen. Das sind jetzt mitnichten die besten Voraussetzungen im Abstiegskampf, in dem wir uns (leider) wieder voll befinden. Auch in der Besetzung der Abwehr muss sich Baumgart etwas einfallen lassen. So mit Querfeld und Leite zwei wichtige Innenverteidiger gleichzeitig ausfallen, muss das kompensiert werden. Aber manchmal sind die einfachen Lösungen – die Besten. Ich würde Kral in die Innenverteidigung zurückziehen. In Testspielen hat er das schon ganz ordentlich gemacht. Khedira, der das auch könnte, ist im Mittelfeld zu wichtig. Dann ist es nur noch eine Frage, ob Kral den rechten Part spielt oder sogar in der Mitte eingesetzt wird. Das Baumgart in Freiburg auf Viererkette umstellt, das traut er sich nicht. Wäre aber durchaus eine gangbare Alternative (Trimmel-Doekhi-Nsoki-Köhn, davor könnten dann zur Absicherung mit Kral-Khedira-Kemlein drei Sechser agieren). Freiburg ist Tabellenachter und in einer guten Form. Fünf der letzten zehn Spiele haben die Breisgauer gewonnen. Plus einem Remis letzte Woche gegen Stuttgart. Sie kämpfen mit der Frankfurter Eintracht um Platz 7. Dieser Platz reicht höchstwahrscheinlich wieder zu internationalem Fußball. Freiburg hat nichts zu verschenken. Sie werden alles geben und uns das Leben schwer machen. Wir liegen 6 Punkte hinter Freiburg, aber nur 4 Punkte vor dem Relegationsplatz 16. Und interessanterweise spielen wir nach Freiburg und Bayern gegen den FC St. Pauli. Genau die, die jetzt auf dem 16 Platz stehen. Da kann Punktemäßig sehr viel verrutschen. Und nicht in jeder Konstellation zu unserem Guten. Wie könnte denn Union in Freiburg spielen? Mit 3er Kette: Rönnow-Kral, Doekhi, Nsoki-Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn- Burke, Illic, Burcu. Mit 4er Kette: Rönnow-Trimmel, Doekhi, Nsoki, Köhn-Kral, Khedira, Kemlein- Burke, Ilic, Burcu. Darüber hinaus sind noch etliche Varianten denkbar. Unser Kader zeigt jetzt bei wichtigen Ausfällen, dass er stark genug ist – immer wieder eine gute Elf auf das Feld zu schicken. Es ist eine Mär, dass unser Kader zu schlecht für die 1.Bundesliga ist. Er ist nur auf einigen Positionen falsch zusammengestellt. Trotzdem reicht die grundsätzliche Qualität aus – auch in Freiburg zu bestehen. Alles andere ist eine Ausrede. Freiburg hat sein Team in dieser Saison ein wenig umgestellt. Sie agieren sozusagen … mit Beste und Grifo über beide Halb-Außen mit zwei Spielmachern. Das sind Top-Leute, auf die wir sehr aufpassen müssen. Gerade hinsichtlich ihrer Qualität – kreativ zu sein und Angriffe vorzubereiten. Mich würde interessieren, wie gut Freiburg noch ist, wenn beide Spieler 35-40 Meter vor dem Tor in Manndeckung genommen werden. Yep das ist Old School, kann aber Mega erfolgreich sein. Wir drücken alle Daumen, die wir haben! Eisern.

9. März: Der Schock sitzt tief - unfassbare Niederlage gegen Bremen

Rani Khediras (32) Reaktion nach Abpfiff spricht Bände. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Schwer zu glauben, dass auf die schlechteste Saisonleistung (in Gladbach) prompt die allerschlechteste Saisonleistung folgt und das beschreibt das wichtige Heimspiel gegen Werder fast schon euphemistisch: Ich habe so ein Heimspiel in siebenundvierzig Jahren Union nur selten gesehen, wenn man bedenkt, dass wir nicht eine der Übermannschaften der Liga empfangen, sondern einen ersatzgeschwächten Mitbewerber. Im Grunde haben wir nur einen Torschuss: Derrick Köhn verwandelt souverän einen etwas glücklichen Elfer - und das ist es dann auch in Sachen Souveränität für die restlichen gut achtzig Minuten inklusive Nachspielzeiten. Nur Augenblicke später kassieren wir einen fraglos zu harten Platzverweis gegen Schäfer, ab da fängt Bremen an, Fußball zu spielen und wir stellen beinahe sämtliche ernsthaften Bemühungen ein, ja, verhalten uns vielmehr wie das Karnickel vor der Schlange und das nicht nur für eine gewisse Zeit. Sicher ist so ein Platzverweis eine schwere Hypothek, aber erklärt nicht zwei Gegentore in die stehende Abwehr vor der Pause und auch nicht, dass der Gegner noch eine ganze Reihe guter Möglichkeiten hat. Schon gar nicht ist es ein Grund für eine abermals unterirdische Passquote von nicht mal sechzig Prozent (zum Vergleich: Werder hat knapp neunzig), so kann kein Spiel entstehen, geschweige denn offensive Gefahr. Nun geht man also mit einem knappen Rückstand und einem Mann weniger in die Halbzeit und da muss sich ein Trainer etwas einfallen lassen, wie er dem in der zweiten Hälfte begegnen will, auch wenn das, zugegeben, eine ziemlich komplizierte Aufgabe ist. Doch es passiert nichts! Weder gibt es Auswechslungen noch eine taktische Idee und mental aufgebaut ist die Mannschaft schon gar nicht. Es ist vielmehr so, dass wir nach der Pause noch hilfloser sind, die einzigen offensiven Versuche sind lange Bälle, die erstens allzu leicht zu verteidigen sind und zweitens kaum jemals in dieser Spielzeit funktioniert haben. Werder hingegen spielt extrem locker weiter (unter fast vollständigem Verzicht auf hohe, lange Bälle), steht dabei einer extrem verunsicherten Abwehr gegenüber - und wenn man ihnen zwei Vorwürfe machen kann, dann, dass sie relativ schlampig mit ihren Chancen umgehen und vielleicht, dass Daniel Thioune, wohl ein bisschen ängstlich, nicht seinen Keeper für einen weiteren Stürmer rausnimmt, denn das ist, ungelogen, beinahe problemlos möglich. Aber es reicht ja auch so für zwei weitere Treffer, denn unsere Jungs ergeben sich sichtlich in die Niederlage, nichts funktioniert, die Körpersprache ist katastrophal, es ist schon mitleiderregend, wie wir in fast allen Belangen haushoch unterlegen sind, gegen einen Kontrahenten, der vor dem Spieltag auf dem Relegationsplatz steht und uns trotzdem ohne Probleme an die Wand spielt, so, wie ich es von uns leider schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. So geht ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ganz eindeutig, vollkommen verdient und beinahe mühelos an einen Mitkonkurrenten. Mit solch einer Nichtleistung unsererseits allerdings schlägt man niemanden in dieser Liga und auch nicht eine Etage drunter, soviel ist mal Fakt. Ich meine, jeder hätte wohl damit leben können, wenn wir auf Teufel komm raus auf den Ausgleich gegangen und dabei ausgekontert worden wären, aber so ist es nicht. Oder uns hinten reingestellt und auf Konter gelauert, aber auch diesen Weg gehen wir nicht - sondern gar keinen. Und das geht nun mal nicht. Was jedoch noch weit größere Sorgen als die entgangenen ein bis drei Punkte machen muss: So sieht keine Mannschaft aus, in der es stimmt, die selbstbewusst ist und die irgendeinen Plan an die Hand und in den Fuß bekommt, wie man zweifellos vorhandene Schwächen kompensieren und im Gegenzug Stärken herausarbeiten kann und auch, wie man mit einem Rückschlag umgeht. So spielt ein ratloser Absteiger, nur Heidenheim und Wolfsburg sind in der Rückrunde noch erfolgsärmer. Unsere einstige Heimstärke ist, nicht seit gestern zwar, komplett hinüber. Einzig der glückliche Sieg gegen Leverkusen und ein Gerade-so-Unentschieden gegen Frankfurt stehen dagegen und, ja, ein mehr als verdienter Punkt in Stuttgart, der aber vielleicht auch über einiges hinweggetäuscht hat. Der Rest sind absolut verdiente Niederlagen, in denen wir bestenfalls mitspielen, dominieren wollen wir ja ohnehin keinen - und das können wir auch gar nicht, nicht mal das abgeschlagene Heidenheim in der Hinrunde, traurig, aber blöderweise wahr. In der Winterpause wollte oder konnte man auf unübersehbare Probleme ja nicht reagieren, jetzt kann man es nicht mehr. Und mir fehlt mittlerweile so ziemlich die Vorstellung, woher eine so dringend benötigte Leistungssteigerung kommen und wie sich die dazu unbedingt benötigte Qualität einstellen soll, eingedenk des Einstein (übrigens fälschlicherweise) zugeschriebenen Zitats: "Die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten." Offensiv stehen seit sieben Spielen nur drei Elfmeter zu Buche, ein schöner Angriff beim HSV zum späten und leider nutzlosen Anschlusstreffer zum einzigen Stürmertor und ein abgefälschter Schuss von Nsoki in Hoffenheim. Ja, und Andrichs großzügiges Angebot beim Sieg gegen Bayer, dass Khedira wenigstens clever und gekonnt ausnutzt - sonst sähe es noch viel düsterer aus. Und es ist nicht gerade so, dass man da noch irgendwelchen rausgespielten und versemmelten Chancen nachtrauern muss. Von eingespielten Laufwegen oder Spielzügen oder auch eingeübten Standards will ich gar nicht erst anfangen - oder gar von Siegermentalität. Und die Abwehr spielt nur einmal zu null - und hat dabei eben auch den Papst in der Tasche. Unser Sinkflug seit der Rückrunde ist unübersehbar und er ist beängstigend, kein Mannschaftsteil erreicht mehr dauerhaft Normalform, vom armen Freddy Rönnow vielleicht mal abgesehen. Das Heimspiel gegen Bremen ist da ja beinahe eine logische Konsequenz. Wenn irgendjemand glaubt, das hätte diesmal an einer zu harten Schiedsrichterentscheidung gelegen, der irrt oder er will sich was vormachen, vielleicht verständlich, aber nicht gerade zielführend. Wenn man dermaßen, noch dazu mit einer Führung im Rücken, direkt nach der Roten Karte, auseinanderfällt, ist das Problem leider tiefergehend. Gut, ich habe jetzt auch keine Idee, wie man unser fußballerisches Unvermögen und unsere restlichen Schwierigkeiten auf die Schnelle reparieren kann, aber ich vermute, Steffen Baumgart weiß das wohl auch nicht. "Klar" sind wir jedoch so gar nicht, nur noch weiterarbeiten und ruhig und/oder sachlich können wir bleiben. Aber ob das allein hilft? Es könnte, meines Erachtens nach, ein bisschen zu wenig sein, auch und gerade im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Der Schock jedenfalls sitzt tief, auf den Rängen, auf dem Platz - und auch vor der Tastatur. Denn: Nur ein weiterer Ausrutscher ist das wahrscheinlich nicht, auch wenn wir das alle so inständig hoffen und die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt in den Rasen beißt. Jetzt heißt es erstmal: aufwachen - und nicht etwa schönreden, bevor es zu spät ist - egal, wie. Denn wir sind mitnichten auf einem guten Weg - und noch lange nicht gerettet, das ist spätestens an diesem Sonntag beim besten Willen unübersehbar.

4. März: Das wichtigste Spiel der Saison – für Union und Bremen – steht an

In der Hinrunde hatte Union Berlin gegen Werder Bremen das Nachsehen. © Carmen Jaspersen/dpa Icke: Wer sich rund um dieses Spiel mit der Situation im Detail beschäftigt, bekommt Schnapp-Atmung. Dass es für Bremen richtungsweisend ist, sagt schon der Tabellenplatz aus. Sie stehen auf Platz 16 und das würde die Relegation mit dem Drittplatzierten der 2. Liga bedeuten. Holen die Bremer in Berlin etwas, dann haben sie gute Chancen, aus dem Keller herauszukommen. Der dann nächste Gegner heißt Mainz 05 und danach treten sie (bei den völlig indisponierten) Wolfsburgern an. Alles Tabellen-Nachbarn, bei denen es um den Abstieg geht. Verlieren die Bremer jetzt dreimal, wird es schwer noch die Klasse zu halten. Aber sie haben die Chance, sich aus eigener Kraft zu retten beziehungsweise die Grundlage dafür zu ebnen. Und bei uns? Wir dachten ja schon ab und an, wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Pustekuchen. Einem guten Spiel bei uns folgt immer eine Gurke. Und genau das ist unsere Chance. Vor fünf Spielen spielten wir in Hoffenheim sehr schlecht und verloren mit 1:3. Dann kam ein (halbwegs) gutes Spiel mit einem 1:1 zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Natürlich kassierten wir dann in Hamburg eine 2:3-Niederlage und spielten furchtbar. Das vorletzte Spiel dann gewannen wir zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 und lieferten – zumindest in der 1. Halbzeit – eine starke Leistung ab. Nach diesem neuen Union-Gesetz waren wir ja regelrecht gezwungen, in Gladbach (mit 0:1) zu verlieren und eine der schwächsten Leistungen der ganzen Saison zu zeigen. Nun wäre wieder eine gute Leistung an der Tages-Ordnung. Halten wir uns an diese neue Regel und putzen die Bremer weg. Zumal wir im Anschluss an das Bremen-Spiel zwei Auswärtsspiele hintereinander haben. In Freiburg hängen die Trauben sehr hoch und danach in München noch höher. Allerdings lichten sich die Reihen bei Union immer mehr. Die goldenen Jahre, wo wir fast nie mehrere verletzte Spieler gleichzeitig hatten, scheinen vorbei zu sein. Leite, Rothe, Juranovic, Skov und Ersatz-Keeper Raab fallen am Wochenende aus. Gott sei Dank ist wenigstens der in Gladbach noch gesperrte Ilic wieder einsatzfähig. Und wir werden sehen, ob Baume mal den Mut hat das Trio Burcic-Ilic-Ansah von Anfang an zu bringen. Die drei scheinen für unseren Angriff aktuell die beste Option zu sein. Was die technisch limitierten Burke und Skarke derzeit anbieten, befähigt sie mitnichten für einen Startelf-Einsatz. Ebenso der zwar technisch starke Jeong, der aber körperlos agiert und somit keinerlei Wirkung für uns erzielt. Ebenso hätte es der erst 18-jährige Bogdanov einmal verdient, 15 oder 20 Minuten Spielzeit zu bekommen. Eventuell sogar der 17-jährige Oskar Engel. Der spielt in der deutschen U18 Mittelstürmer. Wenn unsere etablierten Stürmer Burke, Skarke und Jeong nicht funktionieren, dann können wir auch mal etwas Neues versuchen. Wir können dabei nur gewinnen. Absolut verrückt ist die Bremer Ausfall-Liste für dieses Spiel. Mit Weiser, Wöber, Pieper, Adeh, Coulibaly, Agu, Mbangula und Boniface sind sage und schreibe gleich acht Spieler verletzt. Zusätzlich ist Bittencourt gesperrt. Es ist erstaunlich, dass sie um Stage, Grüll, Schmid, Friedl, Stark, Puertas, Backhaus und Lynen immer noch eine starke Mannschaft aufs Feld bringen. Unterschätzen dürfen wir die Bremer Qualität nicht. Das hat auch Heidenheim am letzten Wochenende gespürt. Die waren bei der 0:2-Niederlage ohne jede Chance. Die erste Halbzeit von Leverkusen muss unser Gradmesser werden. Wir müssen Bremen ständig anlaufen und sie beschäftigen. Dann gehen wir – zusammen mit unserer Kulisse und der Atmosphäre – als Sieger vom Platz. Danach in Freiburg oder in München zu gewinnen, wird deutlich komplizierter. Nehmen wir doch die leichtere Variante! Eisern.

3. März: Schwächelndes Union - ein "weiter so" wird kaum funktionieren

Ist Steffen Baumgart noch der richtige Trainer für Union Berlin? © Fabian Strauch/dpa Unionfux: Noch zehn Spieltage, dann ist es endlich geschafft. Wir werden in den kommenden Wochen dem Klassenerhalt entgegendümpeln, viel ist nicht mehr zu erwarten, das haben die vergangenen zehn Spiele klar gezeigt. Im Gegenteil: Hoffentlich wird's nicht nochmal kompliziert. Noch zwei Unentschieden und zwei Siege müssten wahrscheinlich reichen, irgendwie kriegen wir die zustande und können dann in die achte Bundesligasaison gehen - und das ist ja unbestritten erstmal ein Erfolg. Nur das Wie macht einfach seit zweieinhalb Jahren kaum noch Spaß und es ist überdies fraglich, wie lange diese fussballerische Sparvariante noch gutgeht, bei der ja selbst ein vernünftiges Passspiel mittlerweile illusorisch ist. Natürlich kann es nicht nur gute Spiele geben, aber es ist nun mal so, dass ich fast alle, na ja, begeisternden Spiele der Nach-Fischer-Ära aufzählen kann, so wenige sind es gewesen. Die große Frage ist: Sind wir wirklich so schwach oder wird, aus vielerlei Gründen, das vorhandene Potential seit längerer Zeit nicht ausgeschöpft?

Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Janik Haberer mit seinerzeit fünf, teilweise tollen Toren und zwei Assists bei uns eingestiegen und was mittlerweile aus ihm geworden ist - ein selten auffälliger Mittelfeldspieler, der am liebsten den Ball auf Sicherheit zurückspielt und insgesamt beinahe null Inspiration und Torgefahr ausstrahlt. In den letzten drei Spielzeiten schießt er lediglich ein Tor (zugegeben ein superwichtiges, den Elfernachschuss in der Nachspielzeit, der uns den direkten Klassenerhalt sichert) und bereitet zwei weitere vor - das war's, trotz ausreichender Spielzeit. Kann das sein Anspruch sein und erwarten wir nicht mehr von einem gestandenen Bundesligaspieler mit bemerkenswerter Schusstechnik? Und er steht ja dummerweise nicht allein da. Zu viele Spieler sind nur Schatten ihrer selbst, auch wenn ab und an mal was aufblitzt, aber nur, um gleich wieder im unteren Mittelmaß zu versinken. Ich denke, ich kann darauf verzichten, die Namen aufzuzählen. Woran liegt das? Ist bei uns zu viel Komfortzone? Stimmt denn die vorhandene Statik in der Truppe derzeit und sind wir für eine fast reine Kampfmannschaft überhaupt noch kompakt genug sowie ausreichend laufstark? Die Zahlen sagen was anderes. Wenn wir dann noch die Verträge von Dauerverletzten wie Juranovic verlängern, wahrscheinlich auch hier aus der Angst heraus, von den seinerzeit gut acht Millionen Ablöse nichts mehr wiederzusehen, dann haben wir eine Mannschaft mit lauter Spielern, die zwar gut verdienen, aber nicht mit entsprechender Leistung zurückzahlen (können) - so hart muss man das leider sehen und sagen. Sicher kann jeder mal in einem Leistungsloch sein, aber einige haben es sich da augenscheinlich nett eingerichtet und liefern Dienst nach Vorschrift - nicht komplett schlecht, aber kaum mal herausragend. Kein Wunder, dass uns kaum jemand abgekauft wird, zu unauffällig und fehlerbehaftet agiert der Kader. Wann ist zuletzt mal jemand durchgestartet? Vielleicht Benedict Hollerbach - und der war ja auch der Einzige, der etwas notwendige Rendite in die Kassen gespült hat, ansonsten haben wir mit den allermeisten Abgängen seit Awoniyi nur Verlust gemacht, wie nur wenige Mitbewerber sonst. Und kaum einer unserer jüngeren Einkäufe, meist immerhin um die vier bis fünf Millionen teuer, konnte wirklich überzeugen. Die Zugänge der letzten beiden Spielzeiten haben nur kurzzeitig geglänzt und sich dann offenbar angepasst an das allzu oft überschaubare Niveau. Unterm Strich haben wir also 'ne Menge Indianer und kaum Häuptlinge, zumindest leistungsmäßig. Obendrein haben wir einen Trainer, der es bis jetzt nicht verstanden hat, der Mannschaft eine echte Handschrift zu vermitteln beziehungsweise eine passende Taktik, die unbestrittene Stabilisierung allein ist leider nicht ausreichend - und dass es doch unser Baumi ist, auch nicht - Fussballromantik hin oder her. Unbestritten hat er in den vergangenen vierzehn Monaten eigentlich keinen Spieler spürbar besser machen können und die bei seinem Amtsantritt vorhandenen Schwächen, wie fehlende Laufwege und technische Unzulänglichkeiten vielfältiger Art, sind immer noch da. Selbst unsere Standardstärke ist so gut wie verschwunden, unsere Heimstärke ebenso. Dass er nicht allein für die spielerische Armut und die weiteren Defizite verantwortlich ist, ist ja logisch, auch wenn es in erster Linie in seinen Aufgabenbereich fällt. Ansagen wie "Wer Fußball entwickeln will, fliegt raus!" vom Präsidenten sind da nicht wirklich hilfreich und Manager Horst Heldt hat zwar stets gute Laune, aber Erstaunliches ist ihm auch noch nicht gelungen, dafür jedoch der eine oder andere schwungvolle Fehlgriff. Das kann eine Mannschaft aus den Top Fünf vielleicht kompensieren, für uns ist das auf Dauer tödlich. Fakt ist: Alle müssen sich spürbar steigern, insofern das überhaupt ernsthaft möglich ist. Ein fröhliches "Weiter so" hieße, die Augen vor allzu Offensichtlichem zu verschließen, das ja auch nicht erst seit gestern Schwierigkeiten bereitet. Die Fehlerquellen müssen aufgedeckt und minimiert werden, ebenso wie Reibungsverluste. Denn klar ist auch: Wir müssen uns rechtzeitig wappnen, damit wir das Auswärtsjahr im ungeliebten Olympiastadion (ich rechne durchaus mit anderthalb oder gar zwei Spielzeiten) gut überstehen, denn auch das wird unweigerlich ein paar weitere Prozente kosten. Die kalte Riesenschüssel ist nun mal nicht die Alte Försterei und beim besten Willen alles andere als ein Zuhause. Finanziell ist das sicher attraktiv, aber sportlich ein ziemliches Handicap - doch viel Luft nach unten ist nicht mehr. Deswegen muss man der Selbstzufriedenheit den Kampf ansagen und zeitnah tragfähige Lösungen finden und wohl auch die eine oder andere Personalentscheidung treffen, um wieder auf so etwas wie eine Erfolgsschiene zurückzukommen und da rede ich nicht von Europa, aber von einem Dasein jenseits des Abstiegskampfes. Sicher, das ist leichter geschrieben als getan - aber nicht zu umgehen, jedenfalls nicht, wenn man weiterhin Bundesligist sein will.

28. Februar: Am Ende ist das Glück aufgebraucht: Niederlage in Gladbach

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (M.) macht die berüchtigte Geste: Der Videobeweis hat etwas entdeckt. © Fabian Strauch/dpa Unionfux: Und der vorläufige Sieger im schlechtesten Spiel der Saison heißt: auswärts in Gladbach!! Sicher war die Niederlage unglücklich, ein ebenso knapper wie ungewollter und eben unglücklicher Elfer in der Nachspielzeit ist maximales Pech, aber man muss eben auch sagen, dass wir zum Schluss unser Glück einfach aufgebraucht haben, nach Großchancen für den Gegner in der 7. Minute, kurz vor der Pause und in der 86. Minute, dazu kommt ein wegen knappen Abseits aberkanntes Tor des Gastgebers durch Reitz nach einer guten Stunde. Doch ebenso schlimm wie unbestreitbar ist, dass wir quasi nicht am Spiel teilgenommen haben, unterm Strich kommen nur zwei relativ harmlose Schüsse von Schäfer in der ersten und Kral in der zweiten Hälfte auf Gladbachs Kasten. Und wieder spielen wir den Aufbaugegner für eine Mannschaft, der seit sieben Spielen nicht gewinnen konnte und auch gegen uns nicht gerade stark ist, weitgehend kann unsere Abwehr die vielen Situationen zwar bereinigen, aber es gibt eben keine noch so kleine Phase im Spiel, in der wir irgendetwas bestimmen, in der wir was wirklich Brauchbares anbieten, in der wir zeigen, dass wir in irgendeiner Form beabsichtigen, die Partie zu gewinnen oder was Zählbares mitzunehmen, außer in den paar hektischen Minuten nach der Gladbacher Führung vielleicht, wo wir den Mut der Verzweiflung aufbringen: Aber, wie bereits gesagt, unser Glücksdepot ist da schon sowas von leer, dass da kaum noch was passieren kann. Dazu kommt unsere gewohnt grauenvolle Passquote: kaum ein Ball kommt mal an oder kann verarbeitet werden, ideenlos ohnehin. So kann man in der Bundesliga selbst gegen einen angeschlagenen Kontrahenten nicht bestehen. Gladbach will und kann lange nicht und haben dann das Glück des Tüchtigen. Wir wollen - ich weiß nicht was. Mich würde interessieren, was der Trainer unserer Mannschaft mitgegeben hat, vor dem Spiel und in der Pause. Höchstens eine mit der flachen Hand, anders kann ich mir eine solche Darbietung kaum erklären. Erstaunlich ist jedenfalls, wie wenig Selbstbewusstsein diese Mannschaft (nach so einem beachtlichen Sieg in der Vorwoche, wo die leise Hoffnung nach einer Serie aufkam) doch hat und wie sehr man Andrej Ilic offenbar braucht, denn Oliver Burke hat abermals gezeigt, dass er kein Ersatz ist, zwei gute Spiele sind doch etwas wenig nach gut zwei Drittel der Saison, aber natürlich kann man die Niederlage nicht allein an unserem Schotten festmachen. Und am Ende stehen wir, leider zu Recht, mit leeren Händen da, verlieren abermals in der Nachspielzeit, wie schon in der letzten Saison, nach einer fraglos erschreckend schwachen Leistung. Dass obendrein St. Pauli in Hoffenheim gewinnt, dazu Bremen gegen Heidenheim und Mainz einen Punkt aus Leverkusen mitnimmt, rundet das Geschehen in unguter Weise ab. Muss man jetzt Angst haben, wenn wir am nächsten Sonntag Bremen empfangen? So, wie wir gegen gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte antreten, auf jeden Fall. Doch Werder konnte ja seine Minusserie heute schon beenden, insofern sehe ich da eine Chance. Ich bin außerordentlich gespannt, wieviele Schalter man bis dahin so umlegen kann - es sind fraglos eine Menge. Und umgelegt werden müssen sie, denn wir sind noch lange nicht durch, schon gar nicht so.

25. Februar: Spiel in Gladbach zeigt neue oder alte Richtung

Rani Khedira (v.l.), Aljoscha Kemlein und Ilyas Ansah stehen für das Spiel am Samstag in Gladbach als Kader-Optionen bereit. © Soeren Stache/dpa Icke: Am Samstag spielt der 1. FC Union in Gladbach bei der Borussia. Wir ganz entspannt auf Platz 9 der Tabelle und mit 8 Punkten (und dem besseren Torverhältnis) Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort die Borussia mit 2 Punkten zum Reli-Platz und deshalb eben akut abstiegsgefährdet. Die Frage ist: können wir das ausnutzen? Ist es für uns ein Vorteil? Oder können die Gladbacher in Druck-Situationen mobilisieren? Gegen die Fohlen haben wir immer noch ein relevant negatives Bundesliga-Ergebnis. 7 Niederlagen haben wir kassiert und nur je 3 Siege und Remis geschafft. Allerdings hat BMG alles andere als einen Lauf. Aus den letzten 10 Spielen konnten sie nur einmal gewinnen. Das war am 11. Januar 2026, als sie zu Hause Augsburg mit 4:0 überrollten. Wir haben aber auch einige Ausfälle zu verzeichnen. Ilic ist gesperrt. Juranovic, Skov, Haberer, Raab, Leite und Rothe sind allesamt noch verletzt. 7 ausfallende Spieler sind schon viel. Und Juranovic, Skov, Leite und Ilic sind ausfallende Stammspieler. Und trotzdem werden wir eine gute Mannschaft aufstellen. Ich vermute: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Nskoki – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ansah, Jeong. Für Jeong wäre auch Burcu denkbar. Für Burke könnte Skarke auflaufen. Kral und Schäfer stehen auch noch zur Wahl. Schäfer könnte für Trimmel auf die rechte Außenbahn rücken. Der sollte ja schon gegen Leverkusen eine Pause bekommen. Klappte wegen der Verletzung von Haberer aber nicht. Kral wäre eine Alternative für Kemlein. Auch könnte sich Baume für einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler, Kral oder Schäfer, entscheiden. Dann würden wir wohl vorn nur mit Ansah und Burke spielen. Wir sehen, genug Optionen sind noch im Kader vorhanden. Nur ein Innenverteidiger darf nicht mehr ausfallen. Dann würde es eng werden. Notfalls würden dann wohl Trimmel oder Kral in die Innenverteidigung rücken. BMG muss Reyna, Hack, Kleindienst und Sarco ersetzen. Sie sind alle verletzt. Kleindienst als Vollstrecker fehlt ihnen natürlich besonders. Da auch Stöger keine gute Form hat und Neuhaus und Friedrich kaum noch eingesetzt werden, fehlen die großen Namen derzeit bei Gladbach. Friedrich sitzt seit mehr als einem Jahr mehr auf der Bank, als er spielt. Zusätzlich haben sie kleine Zickereien. Eine davon endete in der Winterpause mit dem Abgang von Netz nach Nottingham. Eben weil Netz auf der Position "linke Außenbahn" am Saison-Anfang spielte und ihm dann wieder Ullrich vorgezogen wurde. Interessanterweise sind das beides Berliner Fußballer. Dazu will Mittelfeldspieler Reitz wohl zu dem Brause-Club nach Leipzig wechseln. Auch das sorgt nicht für Harmonie. BMG-Trainer Polanski sitzt noch halbwegs fest im Sattel. Verliert er aber wieder gegen uns, dann fängt sein Stuhl an, instabil zu werden. Nein, leider liegt uns Gladbach als Fußball-Gegner überhaupt nicht. In der Hinrunde konnten wir sie zwar mit 3:1 schlagen, aber sonst sieht unsere Statistik gegen sie eher mau aus. Und trotzdem halte ich einen Sieg von uns in Gladbach für durchaus möglich. Wir müssen „nur“ die Intensität und den gelegentlichen Spielfluss aus dem Leverkusen-Spiel transferieren. Kleindienst zu ersetzen haben sie in Gladbach nicht geschafft, Stöger spielt wegen Formschwäche nicht und Ex-Unioner Friedrich und Neuhaus sind so gut wie ausgebootet. Dazu der Zicken-Abgang von Netz … all das zusammen tut einer Mannschaft nicht gut. Zu einem Lichtblick hat sich der Ex-Herthaner Tabakovic entwickelt. In dieser Saison – bedingt durch ihre Mittelstürmer-Ausfälle – mauserte er sich zum Stammspieler auf der Position. Und siehe da – 11 Tore und 2 Vorbereitungen – sind mehr, als alle von ihm erwartet haben. Aber genau das wissen Doekhi und Querfeld auch. Packen wir das Projekt BMG an. Holen wir 3 Punkte, dann festigen wir unseren komfortablen vorderen Mittelfeldplatz. Können mit Platz 8 (Eintracht Frankfurt) sogar gleichziehen. Wir liegen dann nur 2 Punkte hinter Platz 7 (Freiburg). Der Zufall wollte es so, dass genau diese beiden Mannschaften am Wochenende gegeneinander spielen. Sprich Frankfurt-Freiburg. Auch ein Unentschieden beider Mannschaften würde uns helfen. Wie wir es ja am besten wissen, reicht oft Platz 7 für das internationale Geschäft aus. Und Eintracht Frankfurt ist ja nun nicht gerade in der Form ihres Lebens. Es wäre wunderbar, wenn wir es schaffen, auch mal zwei gute Spiele hintereinander zu zeigen. Diese großen Form-Schwankungen bei uns sind sowieso kaum zu erklären. Auf Unioner zum Sieg in Gladbach. Und genau diesen Sieg widmen wir dann einem wirklich großen Menschen und Unioner: Andre Rolle. Seine Beerdigung wurde auf Freitag, den 27.2.2026, um 11 Uhr in Adlershof verschoben. Eisern!