Union Berlin: Wann lässt Marie-Louise Eta ihre jungen Wilden von der Kette?

Berlin - Beim 1:3 gegen RB Leipzig hat sich bei Union Berlin wieder einmal ein Problem gezeigt, das sich, mit wenigen Ausnahmen, schon durch die ganze Saison zieht: die mangelnde Durchschlagskraft im Angriff.

Hat Marie-Louise Eta (34) für den anstehenden Abstiegskracher gegen Köln auch ihre Nachwuchstalente im Blick? © Jan Woitas/dpa

Unter Marie-Louise Eta (34) deutete sich bei der knappen und durchaus unverdienten 1:2-Pleite gegen den VfL Wolfsburg zwar eine Trendwende an, davon war bei den Roten Bullen aber nichts mehr zu sehen.

So oft wie gegen die Wölfe hatten die Eisernen in der laufenden Spielzeit selten in Richtung gegnerischen Kasten geschossen. Hierin liegt aber gleichzeitig auch die Krux, denn bei den vielen Torversuchen wurde nur selten echte Gefahr heraufbeschworen.

Effizienz war wieder einmal das entscheidende Stichwort, wie auch zuvor schon oftmals unter ihrem Vorgänger Steffen Baumgart (54). Gegen RB tat sich die Eta-Truppe aber schwer, überhaupt Abschlüsse zu generieren - es waren ganze fünf.

Man habe es nicht geschafft, "aus dem eigenen Ballbesitz etwas mehr zu machen", stellte Eta nach Spielschluss in Leipzig fest. "Wir brauchen insgesamt dann schon auch die Überzeugung und den Mut, miteinander Fußball zu spielen."

Ihr Team müsse "es einfach besser mit dem Ball machen, um dann einfach auch Tore zu schießen", konstatierte die 34-Jährige. Ist es dann jetzt vielleicht an der Zeit, die jungen Wilden von der Kette zu lassen?