Union-Berlin-Blog: Still ruht der See: der Kaderumbruch lässt (noch) auf sich warten

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Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechte Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick und immer wieder auch über die Nationalmannschaft.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.  © Archiv

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

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1. FC Union Berlin Union Berlin "eine Mannschaft von Helden": Wie passt das mit Testkick-Pleiten zusammen?

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

15. Juli: Still ruht der See: der Kaderumbruch lässt (noch) auf sich warten

Danilho Doekhi (28) während des Spiels.
Danilho Doekhi (28) während des Spiels.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Gerade als alter Ostler hat man den alten Grundsatz verinnerlicht: haben ist besser als brauchen. Nicht allein deshalb wird man, eigentlich Jahr für Jahr, nervös, wenn nicht schon zum Trainingsauftakt der Kader steht, alle Spieler, die nicht mehr benötigt werden, sind, gerne zu höchstmöglichen Ablösen, zu ihren neuen Vereinen abgegeben, obendrein gibt es hochinteressante Verpflichtungen, eine perfekte Mischung aus jungen und erfahrenen Kickern, ablösefrei und wenn's doch was gekostet hat: spektakulär a la „Wie haben sie den denn gekriegt?“ 

Spätestens zwei Wochen nach Trainingsbeginn bricht also spätestens leichte Panik aus: sind die denn bei Union alle bekloppt? Wo bleiben sie denn alle, die neuen Zauberfüße?

Nun, zum einen empfiehlt es sich, auf keine Wunderdinge zu hoffen. Wenn ich sehe, dass mittlerweile für knapp zwanzigjährige Spieler nach einer guten Saison gerne mal fünfzig, sechzig Millionen verlangt und ausgegeben werden, dann weiß ich, dass wir da auf absehbare Zeit eher geringere Chancen auf diesem immer mehr durchdrehenden Markt haben - weil uns einfach die Kohle fehlt und wir mittlerweile froh sind, überhaupt was für abwanderungswillige Spieler zu kassieren, die traurige gut eine Million für Benes (der ja drei gekostet hat) spricht da Bände, die Ablösefreiheit von Doekhi und Leite auch. Fällt uns noch jemand ein, der eine größere Summe generieren könnte? Im Moment eher nicht. Will sagen, schon Größenordnungen von fünf Millionen als Ablösesumme sind für uns derzeit schwer darstellbar - sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, von den z. B. siebzig Millionen, die der SC Freiburg gerade von Aston Villa für Manzambi erhält, ganz und gar zu schweigen. 

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1. FC Union Berlin Transferwende bei Ex-Union-Stars: Doekhi findet neuen Klub, Leite gibt der Wüste einen Korb

Und zusätzlich ist das ganze Karussell auch noch nicht so recht in Schwung gekommen, noch kein Verein in der ersten und zweiten Bundesliga ist da schon sehr weit, kaum eine Nachricht in Sachen Neuzugang lässt bisher so richtig aufhorchen. In Charlottenburg bei der Hertha zum Beispiel wurden ja etliche Leistungsträger abgegeben inklusive der großen Galionsfigur Reese (und dabei ganz stattlich was eingenommen), trotzdem hat noch kein einziger Neuer unterschrieben. Gut, was kümmert uns fremdes Leid, doch gerade durch die Weltmeisterschaft verzögert sich bekanntlich in diesem Jahr so einiges - selbst der Bundesligaauftakt findet erst Ende August statt, wenige Tage vor Schließung des Transferfensters am ersten September, 18 Uhr. 

Insofern sind noch über sechs Wochen Zeit, es wird sich noch einiges bewegen, auch bei uns - und dann kommt ja auch noch ein gewisser Dominoeffekt zum Tragen, unabdingbar für eine gewisse Dynamik auf dem Markt und von der sind wir einfach abhängig, zumal mit unseren sehr begrenzten finanziellen Möglichkeiten. 

Auch wenn natürlich klar sein dürfte, dass am Schluss das Gros unserer Fangemeinde enttäuscht sein wird - wieder mal, doch das liegt in der Natur der Sache. Dabei sollten wir aber auch nicht vergessen, dass die meisten großen Namen uns in den letzten Jahren eher kein Glück gebracht haben. 

Die Kunst ist also, vorerst aus dem vorhandenen Kader das Optimale rauszuholen (und nebenbei Spieler für die Zukunft größeren Vereinen interessant zu machen), ich glaube, Mauro Lustrinelli kann das, auch wenn das schon zu den eher schwierigen Aufgaben gehört - aber wer Meister mit einem Aufsteiger werden kann (ist nicht gerade Standardrepertoire), der kann durchaus auch das, nichtsdestotrotz dürfte er auch schon eine Liste mit möglichen Zu- und Abgängen erstellen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihm da bei seiner Verpflichtung so gar nichts versprochen wurde. 

Zugegeben ärgerlich ist dann natürlich, wenn wir jemanden wie Stanley Nsoki gerade fest verpflichtet haben und er (schon wie bei seiner Leihe vor einem Jahr) erstmal verletzt ist und das offenbar für einige Wochen. Klar kann sowas immer passieren, aber die Liste unserer Dauerverletzten ist langsam ein bisschen lang - und die Zweifel, ob so ein Spieler uns wirklich weiterhelfen kann, werden jedenfalls nicht kleiner. 

Unterm Strich ist also wieder mal jede Menge Geduld gefragt und zarter, wenn auch gefühlt unbegründeter Optimismus, darin ist der Unioner ja geübt. Hoffen wir, dass Horst Heldt’s Händchen ein wenig goldener als in der Vergangenheit ist (und vor allem endlich den so dringend benötigten spielbegabten Mittelfeldmann findet und verpflichtet), Luft nach oben hat der immer etwas zu entspannt wirkende Kaderplaner jedenfalls genug. 

Und eins sollte man auch nicht außer Acht lassen: wenn der eine oder andere schon vorhandene Akteur bei uns endlich mal nachhaltig ausm Knick kommen würde (und da fallen jedem von uns so ein paar Namen ein), dann hätten wir ja quasi schon einige Neuzugänge, oder? 

Außerdem sind die ersten vier Spieltage fix: erst müssen wir zweimal Samstag um 15.30 ran (gegen Frankfurt und in Leverkusen, dann zweimal Freitagabend um halb neun (gegen Schalke und bei den Bayern). Auf jeden Fall ein relativ heftiger Auftakt, aber dass die Liga immer schwer ist, das dürften wir ja in den letzten sieben Jahren schon gelernt haben. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen schnurz, zumal die Beinahe-Tradition ja auch gewahrt bleibt: Auftakt zu Hause - letztes Spiel auch, insofern alles gut. 

13. Juli: Kleine Blamage in Jena

Auf Mauro Lustrinelli (2.v.r.) und sein Trainerteam wartet noch jede Menge Arbeit.
Auf Mauro Lustrinelli (2.v.r.) und sein Trainerteam wartet noch jede Menge Arbeit.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Mit dem FC Carl Zeiss Jena verbindet uns so einiges in Vergangenheit und sogar in der Gegenwart: Zum Beispiel schlugen wir 1968 überraschend den frisch gebackenen Meister Jena im FDGB-Pokalfinale, bis dato ist das unser einziger, ernsthafter Titel. Und der neue Trainer der Jenenser ist Marco Grote, ehemaliger U19-Trainer von Union und darüber hinaus allen noch als Interimstrainer mit dem Last-Minute-Happy End vor zwei Jahren im Gedächtnis - um nur zwei Schnittpunkte zu nennen. Im Wettkampfmodus begegneten wir uns zuletzt 2018 in der ersten Runde des DFB-Pokals - das letzte Punktspiel war hingegen schon 2009. Danach trennten sich die sportlichen Wege, inzwischen liegen mehrere Ligen zwischen uns.

In der neuen Spielzeit wollen die Jenaer einen erneuten Anlauf wagen, der Regionalliga endlich zu entfliehen, dummerweise planen das noch fünf bis sechs weitere Mannschaften - es wird verdammt schwer. Die Thüringer bestreiten schon in zwei Wochen ihr erstes Punktspiel in der Regionalliga Nordost, dann empfängt man den FSV Zwickau. 

Zum Saisonauftakt vor immerhin siebentausend Zuschauern (davon tausend Unioner) sind wir zu Gast im Paradies und verlieren gegen den Viertligisten verdient mit 0:2.

Nach einer schwachen ersten Hälfte unsererseits liegen wir schon durch einen frühen Gegentreffer hinten. Ungeschicktes Rumgepasse vor dem eigenen Tor wird von Löder ausgenutzt und unsere Jungs fällt keine passende Antwort dazu ein. Nach der Pause wird komplett durchgewechselt. So kommen wieder einige Nachwuchsspieler bei uns zum Zug. Unser Spiel wird jetzt durchaus engagierter und etwas besser, doch können wir mehrere Chancen zum Ausgleich nicht nutzen und kriegen wenige Minuten vor Schluss dann das zweite Tor - Lankford haut den Ball aus fünfzehn Meter ins kurze Eck. Nachdem wir uns schon am Donnerstag beim Chemnitzer FC beim 1:1 nicht mit Ruhm bekleckert haben - was soll man jetzt davon halten?

Ja, wir sind gerade erst in die Vorbereitung gestartet und ja, Freundschaftsspiele haben ohnehin sportlich eine eher mäßige Bedeutung und ja, der Trainer bekommt wertvolle Informationen, die der Laie nicht so einfach sieht und nein, wir spielen zum Glück nicht in der Regionalliga.

Nichtsdestotrotz ist das Ganze schon etwas blamabel für einen Bundesligisten und äußerst schwer schönzureden, auch wenn es nicht zur Augenwischerei taugt und der FC Carl Zeiss immerhin einen vielversprechenden Saisonauftakt verzeichnen kann - wenigstens etwas.

Ob wir die spielerischen und fußballerischen Probleme der vergangenen Spielzeiten tatsächlich noch weiter und in voller Größe mit uns rumschleppen, werden die nächsten Wochen zeigen, in knapp sechs treten wir im Pokal in Braunschweig an, insgesamt noch genügend Zeit, aber immer weniger üppig, als man denkt. 

Doch woher soll's jetzt auch kommen? Lustrinelli hat momentan keinen besseren Kader als Baumgart zur Verfügung und kann jetzt auch nicht jedem im Schnelldurchlauf von zwölf Tagen besseren Fußball beibringen und zudem eine funktionierende Taktik implantieren. Auf der anderen Seite wird er schon jetzt registrieren, was er von einzelnen Spielern erwarten kann - und da werden so einige nicht gerade Pluspunkte gesammelt haben. Am Wochenende gibt es zwei Spiele in der Schweiz, gegen Winterthur und Aarau, beides Zweitligisten, schon da sollte sowas wie Wiedergutmachung betrieben werden.

Ich weiß, noch ist es unbestritten viel zu früh, um in Panik zu verfallen, aber es wäre doch sehr zu wünschen, dass Horst Heldt im Hintergrund an einigen Spielern baggert, die uns wirklich weiterhelfen können (und es ihm außerdem gelingt, etwas Platz im allzu mitlaufenden Teil des Kaders zu schaffen), und darüber hinaus sollte Mauro Lustrinelli möglichst schnell hinkriegen, etwas weniger offensichtliche Komfortzone beim 1. FC Union zuzulassen und er muss natürlich auch die Spieler finden und bekommen, die er für seinen Fussball braucht. All das ist unabdingbar, um eine entspanntere Spielzeit als die letzten drei Saisons zu erleben und endlich mal wieder ein paar Schritte nach vorn statt immer nur seitwärts zu machen.

Andrik Markgraf, der erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag verlängert hat, hat sich im Spiel gegen den CFC leider einen Kreuzbandriss zugezogen und auch wenn diese Verletzung nicht mehr so ganz den Schrecken früherer Jahre hat, ist es schon heftig, gerade zu diesem Zeitpunkt. Unwahrscheinlich, dass er zur Winterpause schon so fit ist, um gegebenenfalls verliehen werden zu können und unwahrscheinlich, dass er im nächsten Frühjahr nennenswerte Spielpraxis bei uns erhalten kann, das ist wirklich bitter für den jungen Linksverteidiger - umso mehr gute und schnelle Besserung! 

Und da es derzeit keine wirklich belastbaren Gerüchte um Zu- oder Abgänge gibt, noch ein paar Informationen zu ehemaligen Unionern: Danilho Doekhi soll demnächst bei Lazio Rom unterschreiben, Michael Gspurning ist unter Oliver Glasner neuer Torwarttrainer bei Nottingham Forest und der AC Florenz sortiert Robin Gosens trotz Vertrages bis 2028 aus. Schalke und er träumen voneinander - aber wenn ihm Berlin schon nicht gefallen hat, wird Gelsenkirchen ein Hardcore-Kulturschock, zumal nach der Toskana …

10. Juli: Union übt weiter das neue 4-4-2 System

Mauro Lustrinelli (50) will angeblich seinen Meisterschüler Kastriot Imeri (26) zu Union holen.
Mauro Lustrinelli (50) will angeblich seinen Meisterschüler Kastriot Imeri (26) zu Union holen.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Union absolviert sein drittes Testspiel beim Chemnitzer FC. 1:1 endet es. Jetzt werden die Gegner – im Vergleich zu den ersten beiden Test-Gegnern – stärker. Gleich bleibt das System des neuen Trainers Lustrinelli. Hinten immer mit Viererkette. Davor zwei zentrale Mittelfeldspieler mit eher defensiver Ausrichtung. Dafür spielen auf den Außenpositionen im Mittelfeld immer offensive Spieler. Auch Spieler aus der A-Jugend (Vulin, Engel) bekommen Einsatzzeiten. Beim 16-jährigen Güther war das ja (vorher) klar gewesen.

Für das linke Mittelfeld versucht Union Imeri aus der Schweiz loszueisen. Lustrinelli kennt ihn aus Thun ganz genau. In das Schweizer WM-Aufgebot hat er es nicht geschafft. Ein Länderspiel steht für ihn zu Buche. Der junge Torwart Schenk aus Münster wird auch noch gehandelt. Obwohl das – aus meiner Sicht – nicht wirklich Sinn macht. Selbst wenn uns Raab noch verlassen sollte, haben wir mit Rönnow und Klaus zwei Klasse Keeper. Im Nachwuchs mit Welsand und Gagzow noch Talente in der Hinterhand. Und Eigengewächs Wisbereit hat noch keinen neuen Verein. Der ist immerhin Nachwuchs-Nationalspieler. Unsere Torhüter-Politik ist schwer zu verstehen. Und neuerdings ist auch Matoshi vom FC Thun ein Thema bei uns. Er ist ebenfalls am liebsten im linken Mittelfeld unterwegs. Da scheint Lustrinelli Nachholbedarf zu sehen. Mehr an fundierten Gerüchten existieren nicht. Unions Politik bei Verpflichtungen funktioniert immer noch. Nichts dringt an die Öffentlichkeit.

Dagegen wird parallel gerade mit Lichtenberg 47 verhandelt, wo denn die Frauen-Mannschaft während der Bauarbeiten ihre Spiele austrägt. Union zögert noch und prüft. Ja, für den 47er-Oberligisten wäre das eine große Chance. Warum? Die notwendigen Modernisierungsarbeiten für das Zoschke-Stadion – für die jetzt sogar die Finanzierung steht – würden natürlich enorm beschleunigt werden. Welche guten Alternativen Union noch hat … ist nicht ganz klar. Alle anderen Varianten wären wohl viel weiter entfernt.

Das nächste Testspiel findet am 12.7. in Jena statt. Dann kommt noch Winterthur (17.) und danach Aarau (18.). Bevor es am 1.8. gegen Dynamo Dresden geht. Am 2.8. steht Cagliari Calcio auf dem Plan. Das ist gar nicht mehr viel Zeit, um eine neue Stammformation zu finden. Eisern.

7. Juli: Jenseits von Gut und Böse

Für die Deutsche Nationalelf war die Weltmeisterschaft eine Enttäuschung.
Für die Deutsche Nationalelf war die Weltmeisterschaft eine Enttäuschung.  © Tom Weller/dpa

Unionfux: Na, große Klasse, da haben wir ihn, den Präzedenzfall, ein kräftiges Good bye an die Tatsachenentscheidung, die in Zukunft der jeweilige Regierungschef noch abnicken muss. Wären wir denn wirklich gegen Paraguay ausgeschieden, wenn Friedrich Merz sich rechtzeitig gekümmert hätte, Gianni Infantino ist, für jedes Argument offen, das müsste doch allen klar sein. Die Korruption findet mittlerweile so unverblümt wie irgend denkbar statt.

Andererseits reden wir von einer beinahe logischen Konsequenz, denn wenn der zukünftige Bundestrainer von "unserem, nicht ihrem Spiel" redet, dann muss man zwingend darauf hinweisen, dass es in seinem Spiel darum geht, möglichst viel Produkt, in diesem Fall fragwürdigste Brause, gegen die Fanta wie Champagner rüberkommt, zu verkaufen. Oder will das jemand bestreiten? Ein CR7, zweifellos beeindruckend, hat ja soviel für diesen Sport getan und dadurch so unfassbar viel Geld verdient, den überwiegenden Teil dabei, eine unbedeutende Liga in einem Wüstenland via Ölgeld populär und relevant zu machen.

Diese Branche ist verlogen wie nie und faselt von Fairness und Sportsgeist, die schon lange zum Teufel sind. Wir reden schon lange nicht mehr vom Geld, sondern von blödsinnig viel Geld und bewundern und bedauern die Empfänger: tapferer, fetter Süle, wie unfassbar mutig du doch bist und großer Nagelsmann, da hast du noch einen Batzen Geld zum Abschied, den selbst deine Kinder (die du noch nicht hast) nicht ausgeben können, es sei denn mit vollen Händen - für eine relative Nichtleistung, aber ist ja egal, so gehört sich das und du bist ja nicht der Erste, ganz davon. abgesehen vom ach so authentischen Kloppo, dem Trivago genauso viel bedeutet wie Anheuser Busch, egal, wie grauenvoll das schmeckt, hey, aber es geht, ja um den Fussballsport, Mensch, nochmal danke, Jürgen, wo wären wir nur ohne dich?

Und die Akteure aufm Platz ? Können mehrheitlich besser reklamieren als leisten, Hauptsache der Jubel ist episch und ikonisch und ansonsten reden wir von Werten, die ohnehin längst nicht mehr zählen, wenn sie das überhaupt je haben. Es gibt ne Farbkombination für LGBQIA+, aber für Anstand gibt es tatsächlich noch keine spezifische, ist ja auch nicht so gut zu verkaufen.

Meinetwegen soll Balogun spielen, umbringen wird's uns nicht. Den Kohl macht’s nicht mehr fett, da sind schon ganz andere Ungerechtigkeiten und Unangemessenheiten gelaufen, schließlich geht's um unfassbar viel Geld, wollen wir uns da um Marginalien kümmern? Unterhaltung kann irgendwann nicht mehr so kleinkarierten Regeln folgen, die ja, zugegeben, nicht die logischsten Dinge regeln können: "Ihr macht unseren Sport kaputt!", aber um wirklichen Sport geht's schon lange nur am Rande der nicht mehr vorhandenen Tartanbahn.

Was soll's und so sei es, wir werden die Spiele im Nachhinein noch umbewerten, die neue Tabelle kommt frühestens Dienstag, all die Pyro und die Feuerzeuge; Schmähgesänge und Fehlentscheidungen müssen ja erst mal durchbewertet und politisch und erst recht politisch korrekt gedeutet werden, im Zweifel gewinnt die Mannschaft, die mehr Farbige im Portfolio hat.

Aber war das nicht klipperklar? Wir sind nicht fähig, Infantino noch Trump zu verhindern, denn beide sind doch demokratisch gewählt, was will man denn mehr?

Wir schauen dem ebenso bunten wie unmissverständlich idiotischen Treiben zu, tolle Bundesliga, geile Premier League. Qatar gewinnt die Champions League und Nathaniel Brown kostet fünfundfünfzig Millionen plus Boni: ja, na klar. Und all die Überfussballer können kaum noch ein Spiel entscheiden, sind die wirklich schon so gut??

Da ist ne zurückgenommene Rote Karte eigentlich nicht mal mehr ne Randnotiz. Das Spiel ist längst ne Sauerei mit unmissverständlichem Zirkusgeschmäckle, mehr haben wir, bei allem guten Willen, nicht verdient. Immerhin sind wir keine Opfer, sondern Täter, wenn auch nur indirekt. Verurteilen wird uns jedenfalls keiner. Wir erkennen das Falsche und trotzdem passiert's, das bisschen Dreck gehört nun mal dazu und was momentan nicht denkbar ist, ist morgen längst das Mindeste. Insofern: viel Erfolg, Mr. Balogun, ich wünsche ihnen viele Tore, die sie niemals hätten erzielen dürfen, damit wir uns empören dürfen, umsonst. Am Ende ist wenigstens jede irgend banale Gelb-Rote, Präzendenzfall sei Dank, diskutabel, denn welcher Arm ist denn jemals nicht angelegt und die Absicht am Ende keine Absicht, wenn der Zeigefinger des Weltstars entsprechend entrüstet wedelt?

5. Juli: Doch kein Stasi-Trainer bei Union?

Er hat bei Union Berlin das Sagen: Präsident Dirk Zingler (61).
Er hat bei Union Berlin das Sagen: Präsident Dirk Zingler (61).  © Soeren Stache/dpa

Icke: Am 22.6.2026 verkündete der 1.FC Union offiziell seine Trainer-Teams für den Nachwuchs. Dabei war auch Chris Reher – eingeplant für die U14 beim 1.FC Union. Er war 8 Jahre Spieler, Kapitän und Nachwuchs-Übungsleiter beim Stasi-Club aus Hohenschönhausen. Bei so einem langen Zeitraum muss es ihm dort sehr gut gefallen haben. Die Zeiten von Zwangsdelegierungen sind ja Gott sei Dank vorbei. Und hier beginnt das Problem.

Wollen die über 70.000 Mitglieder bei Union das? Wollen Sie einen Trainer, der den Hauptteil seiner Spieler-Karriere bei dem Verein verbrachte, der Union (und das ganze Land) unterdrückte. Ihm die besten Talente stahl (Ksienczyk, Helms). Unioner ohne Anklagen ins Gefängnis steckte. Sie verprügeln ließ? Wie will Union das den Kids und deren Eltern vermitteln? Es scheint, als ob hier eine Personalie nicht zu Ende gedacht wurde. Ja, ich habe mit einem Weinroten darüber gesprochen. Der hielt fachlich große Stücke auf ihn. Aber ist das prinzipiell wichtig? Ja auch, aber nicht allein.

Nein, Chris Reher hat nichts gemacht. Nur beim – aus Union-Sicht – falschen Verein gespielt. So wie sich Verein und Fans gegenüber dem Leipziger Brause-Club positionieren, keine Spieler von denen zu kaufen und hier liegt das Hauptaugenmerk auf "kaufen", so wollen wir auch keinerlei langjährige Spieler/Trainer/Funktionäre vom alten DDR-Geheimdienst-Club. Und viele haben es nicht vergessen, wie viele Unschuldige dort im Knast saßen. Wider dem Vergessen - und das ist auch gut so!

In Deutschland gibt es 24.000 (!) Fußball-Vereine. Muss er sich ausgerechnet Union aussuchen? Das war wohl keine kluge Entscheidung. Union hatte wohl erst einmal ja gesagt. Nach unseren – aber noch nicht bestätigten Informationen – hat man aber wohl einen Rückzieher gemacht. In Foren gab es Diskussionen darüber und die waren alle nicht positiv. Dazu gesellten sich noch einige sogenannte „langjährige Fans“. Und ich kann mir bei besten Willen auch nicht vorstellen, dass alle Sponsoren und Eltern damit "fein" waren. Schlussendlich wird man seitens Union erkannt haben, dass es auch vom Verein Union keine gute Idee war, ihn als Trainer zu holen. Denn gerade im Nachwuchs wollen wir Vorbilder für den Nachwuchs haben. Das kann ein langjähriger Spieler und Übungsleiter aus Hohenschönhausen nicht leisten. Pech für ihn ist jetzt auch noch ... in Hohenschönhausen will man ihn wohl auch nicht mehr zurückhaben, so hört man es. Aber auch das ist noch nicht offiziell bestätigt.

Erfreulich war das erste Testspiel von Union. 12:2 ging es aus. Lustrinell ließ gegen Optik Rathenow im 4-4-2 spielen. Die Innenverteidiger-Zugänge Friedrich und van den Bosch starteten gleich und bildeten die Innenverteidigung der ersten Halbzeit. Bester Union-Spieler auf dem Platz war Linus Güther. Der 16-jährige wurde im offensiven rechten Mittelfeld eingesetzt. Zwei Tore erzielte er selbst und ein weiteres Tor bereitete er vor. Und das alles in 45 Minuten. Zur Halbzeit wurde nämlich komplett durchgewechselt. Für die U16 von Deutschland absolvierte er auch schon 9 Spiele. Hier schaffte er 7 Tore. Da wächst ein großes Talent bei Union heran. Und heute am Sonntag beginnt gleich das nächste Testspiel bei Grün-Weiß Lübben. Ergo kein Durchatmen für die Profis. Eisern.

4. Juli: Nagelsmann geht, Klopp kommt - eine Polemik

Mehrere Medien berichten, dass Julian Nagelsmann (38) nach dem enttäuschenden WM-Aus 2026 als Bundestrainer zurücktreten wird.
Mehrere Medien berichten, dass Julian Nagelsmann (38) nach dem enttäuschenden WM-Aus 2026 als Bundestrainer zurücktreten wird.  © Tom Weller/dpa

Unionfux: Fußball besteht ja zu einem erstaunlichen Teil aus Zauber und Aberglauben, es gibt Angstgegner und Heimserien, es gibt Serienmeister und Wundertrainer. Glauben ist wichtig, so glaubt man lange an den großen Julian Nagelsmann, denn der war doch der jüngste langfristige Bundesligatrainer und die Bayern hat er auch schon trainiert (und die ließen sich das historische fünfundzwanzig Millionen Ablöse an RB Leipzig kosten), herrje, der Mann muss doch gut sein!! Und schon sitzt alles einer selbstgebastelten Hype auf und schon sind die Nationalspieler alles Nagelsmänner, ohne auch nur einen Moment zu überprüfen, was daran irgend wahr sein kann. Funktioniert immer wieder, erinnern wir uns zum Beispiel an Sandro Wagner oder Jürgen Klinsmann. Heilsbringer, Zaubermänner, die aus dem Nichts Großes basteln.

Und auch der nächste Kandidat ist so einer, auch wenn er durchaus schon einiges nachgewiesen hat: Jürgen Klopp, die Riesenkauleiste der Nation (ja, sowas sagt eine Menge aus, so ne Nussknacker-Zahnreihe ist nämlich kein Versehen, das will man so falsch), der omnipräsente Werbeträger für Wasauchimmer, lockerflockig und ewig erfolgreich - das ist der Mann, der uns wieder zu alter Größe verhelfen kann. Wer weiß, vielleicht kann er das tatsächlich, der Wunder-Kloppo, der ja, verstehen wir uns nicht miss, ein ziemlich guter Trainer ist und unterhaltsam dazu, wenn man nicht allzugenau hinhört.

Und so schlecht ist die Truppe ja auch nicht, da sind schon ein paar verdammt gute Kicker dabei, so ist es ja nicht. Auch wenn da die Hype ebenfalls regiert: Woltemade Weltfussballer, egal, ob er bei einem mittelmäßigen Premier-League-Verein nur auf der Bank sitzt und seine Klasse nur sehr partiell nachgewiesen hat. Oder „kleines, schnelles Undav“, der Stuttgarter Fanliebling und Alleskönner, der ja unbedingt in die Startelf muss und dann gegen Paraguay kaum einen Stich sieht, um nur zwei anzuzweifeln. Man wird eben schnell zum unbestrittenen Superstar, auch wenn die Halbwertzeit dann relativ oft kurz ist - doch die Schäfchen sind da längst knochentrocken. Deswegen glauben die armen Jungs das dann doch zu gern mit dem Superstar, aber zu große Selbstsicherheit schadet in der Folge durchaus der kontinuierlichen Leistungsentfaltung - und da hilft auch nicht die bittere Erfahrung der letzten beiden Weltmeisterschaften: gestern noch auf stolzen Rossen, heute durch die Brust geschossen, das ahnte schon Wilhelm Hauff vor zweihundert Jahren, doch die N11 weiß davon noch nichts.

Und man ist eben schnell dabei mit der Begeisterung in Deutschland wie auch mit dem Katzenjammer. Macht Tah den Elfer rein und schmiert die Nationalelf erst gegen Frankreich ab, dann ist alles fein, denn gegen die Franzosen kann man ja verlieren, die sind doch Weltklasse - so wie Deutschland. Und schon wurschtelt der nägelkauende, schnell bockige Bundesbiber bis zur EM 2028 weiter, obwohl ihn ja eigentlich schon entlarvt, dass er Kimmich gegen jede Vernunft als Rechtsverteidiger verschleudert anstatt auf der Sechs. Ich hab jetzt auch nicht soviel Ahnung, aber diesen bösen Fehler erkenne sogar ich, um nur eine Fehleinschätzung zu nennen, ganz zu schweigen von seiner miserablen Außendarstellung, die wahrscheinlich nur er versteht.

Ja, ich gestehe: die Nationalelf ist mir weitgehend egal, aus verschiedenen Gründen, ich bin also alles andere als ein Fanboy. Auch die Weltmeisterschaft, dieses aufgeblasene Turnier unter der nicht zu brechenden Allmacht eines Gianni Infantino kann mich mal hin und zurück, wenn überhaupt, mag ich bestenfalls die Jungs von den Kap Verden, die gerade knapp gegen den amtierenden Weltmeister in der Verlängerung gescheitert sind - das sind für mich die wahren Weltmeister, ungeschlagen nach neunzig Minuten inklusive Spanien, Uruguay und eben Messi & Co.

Nichtsdestotrotz finde ich gut, dass Nagelsmann nun gehen muss, mit einer netten Abfindung, Vertrag sei Dank, man muss ja nicht zwingend erfolgreich sein, um vielfacher Millionär zu werden, ihm wird es also in Zukunft fraglos gut gehen und das Ego ist ohnehin viel zu stabil, um dauerhaft angekratzt zu sein - läuft!

Die nächste Hype um den, laut Selbstaussage, wiederaufgetankten Klopp (der mal beteuert hat, dass er zwei Vereine nie trainieren würde: Eintracht Braunschweig und Union) finde ich wiederum auch fragwürdig und nicht so wirklich zielführend, weil wohl zu naheliegend und ziemlich phantasielos, ich wäre ja eher für Wagner, aber Vincent, nicht Sandro - denn der hat immerhin Elversberg zum Bundesligisten gemacht - sehr beeindruckend, dagegen ist eine Meisterschaft mit Liverpool n Klacks, halten zu Gnaden.

Doch jeder neue Trainer startet bei Null, ganz egal wie er heißt und wie der Zahnstatus ist: ob Lustrinelli bei Union oder Klopp bei der Nationalmannschaft, wenn er denn bezahlbar ist, aber das entscheidet der große Oliver Mintzlaff, der Rote Brausebulle, der Herr der Fliegen himself, doch der wird schon richtig entscheiden, regelt ohnehin alles der Markt, Hauptsache, die Zahlen stimmen und die Leute trinken Bonbonwasser mit Kick, denn nur darum geht es letztendlich.

Keine Frage: beiden Trainern wünsche ich Glück, Mauro Lustrinelli allerdings wesentlich mehr (um die Kurve irgendwie noch ins Wesentliche zu kriegen), denn nichts ist wichtiger für einen Unioner als Union. Und ja, dieser ganze Beitrag ist überaus polemisch - und das soll er auch sein, denn wenn ich mich schon in einem Unionblog über diese komische N11 äußere, dann muss es wenigstens weh tun: Skepsis, Skepsis, trallalalala. Und jetzt, bitte: zurück zum Thema, zurück zu Union.

1. Juli: Ausverkauft in Rathenow

Der 1. FC Union Berlin bereitet sich auf sein erstes Freundschaftsspiel vor.
Der 1. FC Union Berlin bereitet sich auf sein erstes Freundschaftsspiel vor.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Am Wochenende stehen schon die ersten Freundschaftsspiele an, am Samstag beim Oberligisten Optik Rathenow, mit dem unfassbar-ewigen Ingo Kahlisch an der Seitenlinie, der doch tatsächlich seit Juli 1989 dort Trainer ist (da reden alle von Frank Schmidt, aber der ist gerade halbsolang in Heidenheim), übrigens ist die Partie tatsächlich schon ausverkauft (und Sonntag geht’s nach Lübben, die mittlerweile nur noch in der Landesklasse antreten.

Da kann Trainer Mauro Lustrinelli, der nach eigenem Bekunden sich schon nach wenigen Tagen so heimisch fühlt, als wäre er schon mehrere Monate hier, dann erste Eindrücke vertiefen und schon mal darüber nachgrübeln, ob er auch unser beinahe traditionelles kreatives Loch im Mittelfeld sieht und was man so dagegen unternehmen könnte. Laszlo Benes wird jedenfalls nicht die Lösung sein, denn der hat gerade bei KAA Gent unterschrieben, die Belgier haben ihm gleich einen Vierjahresvertrag offeriert, für ihn sicherlich eine nachvollziehbare Entscheidung, dazu ist Gent nicht die schlechteste sportliche Adresse und eine schöne Stadt zudem.

Wir kassieren, dem berühmten Vernehmen nach, relativ überschaubare 1,1 Millionen, von uns hatte der HSV seinerzeit drei Millionen kassiert, ein weiteres Minusgeschäft, verbunden mit der Frage: Was haben wir uns wohl seinerzeit dabei gedacht? Eine richtige Chance hat der Slowake bei uns leider nie bekommen, schwer zu sagen, wer jetzt daran welchen Anteil hat, eine Erfolgsstory sieht jedoch definitiv anders aus, für alle Seiten, mit Ausnahme von Gent natürlich, die ziemlich preiswert einen passablen Spieler bekommen.

Ist jetzt der Weg frei für Kastriot Imeri von den Young Boys Bern, der letzte Saison mit Lustrinelli und dem FC Thun ausgeliehenerweise Meister geworden ist? Thun hat die Kaufoption nicht gezogen, da zu teuer, in Bern will er wohl nicht bleiben und Lustrinelli weiß, was der technisch starke Spielgestalter kann. Gut, unsere Erfahrungen mit Spielern aus der Schweiz sind bisher ziemlich bescheiden, aber für höhere Regale dürfte uns einfach das Geld fehlen. Mal sehen, ob sich das Gerücht also bewahrheitet und ob der Junge dann die Bundesliga packt.

Endgültig klar ist hingegen, dass Stanley Nsoki bei uns bleibt, wie ja schon seit Wochen gemunkelt wurde, die Hoffenheimer bekommen anderthalb Millionen (und haben selbst satte zwölf bezahlt) und wir den Linksfuß, der in der vergangenen Spielzeit auch nur vierzehnmal auflief und dabei beileibe nicht immer überzeugen konnte, auch wenn besonders seine Grundschnelligkeit und die zwei hervorragenden Torvorlagen in Stuttgart und Freiburg positiv aufgefallen sind. Die Frage ist natürlich: kriegt man für das Geld denn einen besseren linksfüßigen Innenverteidiger mit ähnlicher Erstligaerfahrung oder ist der Franzose eigentlich doch für alle sichtbar durchgefallen und wir kaufen trotzdem, aus unerfindlichen Gründen, wie schon bei Jeong vor Jahresfrist?

Die Zukunft wird’s zeigen, aber momentan hat man da begründet gemischte Gefühle. Schon bei Marvin Friedrich gibt es so einige Fragezeichen, jetzt noch Nsoki - sind das etwa nur ordentliche Backups, aber nichts für ein dringend benötigtes Abwehrbollwerk? Optimismus muss man da schon mitbringen und die Transfers der letzten Jahre haben überdies eine gewisse Grundskepsis erzeugt, ist ja nicht so, dass bei uns überwiegend das Goldene Händchen regiert, das einen beruhigt "Die Verantwortlichen werden’s schon wissen …" wispern lässt.

Doch nun sieht unsere Innenverteidigung nun mal so aus und wenn nicht Querfeld noch überraschend das Weite suchen sollte, ist da auch kein weiterer Neuzugang zu erwarten.

Hoffentlich ist der Qualitätsverlust nicht allzu hoch, beispielsweise traue ich lediglich van den Bosch zu, Doekhi halbwegs zu ersetzen, bei den anderen denke ich, dass sie wohl nicht diese Qualität mitbringen, sollte nicht ein Wunder passieren oder Lustrinelli wirklich zaubern können. Insofern: lediglich verhaltener Jubel.

Ansonsten freuen wir uns, dass der (wirklich relevante) Ball wieder rollt, wenn auch nur unter Testspielbedingungen - und alles andere wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

1. Juli: Blamieren, Schönreden und Abducken

Nach dem bitteren Aus für die DFB-Elf ist eine Prognose für die Zukunft des deutschen Fußballs reine Spekulation.
Nach dem bitteren Aus für die DFB-Elf ist eine Prognose für die Zukunft des deutschen Fußballs reine Spekulation.  © Marcus Brandt/dpa

Icke: Mein Gott, was habe ich mich geärgert. Aber ich bin ja selbst schuld. Ich hatte die Möglichkeit eines Ausscheidens der Deutschen gegen Paraguay gar nicht in Betracht gezogen. Eigentlich ist das ja auch unmöglich. 947 Millionen spielten gegen 154 Millionen – so die Marktwerte der Spieler. Und doch geschah es. Dafür haben sich Millionen die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, um dann natürlich nach dem Spiel auch nicht sofort einschlafen zu können. Zu irreal war das alles. Das Wort Blamage trifft es kaum.

Und dann stellt sich unser Bundeskanzler auch noch hin und lobt die deutsche Mannschaft. Echt jetzt? Ja leider, es scheint ein Spiegelbild der aktuellen Politik zu sein. Zitat: "Mit Eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt Ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf Euch." Ich dachte erst, das sei eine Fake-Meldung. Nein, das hat er wirklich gesagt bzw. in seinem Namen veröffentlichen lassen. Mir fehlen die Worte, wenn das unser Anspruchsdenken sein soll.

Die Mannschaft blamiert sich bis auf die Knochen, die Politik redet das auch noch schön … dann fehlt nur noch der DFB. Der duckt sich einfach weg. Keine Pressekonferenz, keine Informationen, nein nur eine vorbereitete und inhaltlich vertröstende Erklärung des DFB-Oberhauptes. Ja natürlich ist es ihnen peinlich und unangenehm, zu diesem Fiasko Stellung zu beziehen. Wahrscheinlich wissen sie noch gar nicht, mit welchen Reaktionen sie überhaupt reagieren müssen. Alles verständlich, aber nicht zu akzeptieren. Das ist einfach nur feige.

Zum Spiel selbst lohnt es sich kaum, etwas zu schreiben. Es ist auch völlig überflüssig. Gegen Paraguay muss eine deutsche Mannschaft einfach gewinnen. Ob in der normalen Spielzeit, der Verlängerung oder dann auch im Elfmeterschießen. Da ist es auch ganz unerheblich, dass das Tor von Tah vom Schiedsrichter zurückgenommen wurde. Ein hier auch ganz schlimmer Fehler. Es war ein ganz klares Tor. Ohne Wenn und Aber. Kaum ein Spieler bei uns erreichte seine Normalform. Mehr muss man dazu gar nicht berichten. Paraguay schlägt Deutschland bei einer WM im Elfmeterschießen. Ich glaube es fast immer noch nicht.

Ähnlich wie beim Union-Trainer Steffen Baumgart wurde der Vertrag von Nagelsmann im Januar dieses Jahres verlängert. Nur bei Nagelsmann sprechen wir hier gleich mal über 14 (!) Millionen Euro für 2 Jahre. Unglaublich! Nein, Nagelsmann kann und darf nicht weitermachen. Seine eigenen Statements nach schlechten Spielen bei dieser WM haben gezeigt, er ist klar überfordert. Alles andere als das Klopp übernimmt, wäre jetzt wieder ein Fehler. Warten wir es ab. Und an dieser Stelle – 1 Tag nach dem Debakel – mehr über den deutschen Fußball zu schreiben, wäre wohl auch falsch. Eisern.

29. Juni: Endlich - es geht wieder los!

Auf Horst Heldt (56, l.) und Mauro Lustrinelli (50) wartet noch eine Menge Arbeit bei Union Berlin.
Auf Horst Heldt (56, l.) und Mauro Lustrinelli (50) wartet noch eine Menge Arbeit bei Union Berlin.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Am heutigen Montag startet die Mannschaft in die neue Spielzeit, die ersten zwei Tage gehören den üblichen Untersuchungen und Tests, erst am Mittwoch steht die erste Trainingseinheit unter Mauro Lustrinelli an, zum Glück hat sich das Wetter rechtzeitig eingekriegt, denn ernsthafte Arbeit ist bei vierzig Grad kaum möglich.

Wir stehen, wieder einmal, vor einem Neuanfang, einem Umbruch. Noch ist nicht klar, wie groß der ausfällt, wieviel der Schweizer Meistertrainer ändern will und letztlich kann. Bis jetzt hat sich nur die Innenverteidigung verändert, Friedrich und Van den Bosch sollen Leite und Doekhi ersetzen, höchstwahrscheinlich wird auch Nsoki fest verpflichtet, ansonsten gibt es höchstens Gerüchte. Eins davon besagt, dass sich der Wechsel von WM-Fahrer Khedira zu Borussia Mönchengladbach angeblich erledigt hat.

Erst wenn der wirkliche Kader einigermaßen steht, wird klar werden, inwieweit Lustrinelli aus dem spielerisch hässlichen Entlein einen passablen Schwan machen kann. Und andererseits: so wichtig diese Revolution auch ist - wir müssen hoffen, dass Lustrinelli ein Revolutionär mit Augenmaß ist, der die Fortschritte den Möglichkeiten anpasst, daran erkennt man den wirklich guten Trainer.

Es wäre großartig, wenn wir in dieser Saison die notwendigen Schritte nach vorn machen könnten und das Gewurschtel und die Unruhe der letzten drei Jahre, obwohl es ja irgendwie immer noch gut gegangen ist, hinter uns lassen würden, damit die Bundesliga uns erhalten bleibt oder auch wir der Bundesliga. Denn irgendwann, Beispiele gibt es zuhauf, sogar in dieser Stadt, geht's eben nicht mehr glimpflich aus. Ich weiß schon, dass viele glauben, dass spielerisch schwacher Fussball irgendwie zur Union-DNA gehört - ich halte das für einen Mythos, eine wohlfeile Entschuldigung für allzu schwer zu ertragende Darbietungen. Erfolgreich aber, auch im Sinne des bloßen Klassenerhalts, kann das auf Dauer nicht sein. Ewig die gleichen Fehler kann sich kein Klub erlauben.

Vielleicht ist ja Mauro Lustrinelli der Trainer, der wirklich zu uns passt und mit hohem Identifikationspotential, der in den nächsten Jahren eine neue Ära prägt und vielleicht schafft im gleichen Atemzug Horst Heldt endlich einen wirklich funktionierenden Kader zu formen inklusive einiger Glücksgriffe, die zweifellos nötig sind, auch wenn unsere finanziellen Spielräume eher eng ausfallen und mit lukrativen Verkäufen eher nicht zu rechnen ist. Von beispielsweise erstaunlichen fünfundfünfzig Millionen plus Boni, die Eintracht Frankfurt demnächst für Linksverteidiger Nathaniel Brown von den Bayern einstreicht, können wir nur träumen. Insofern werden die nächsten Wochen wirklich spannend, auch wenn man ein erstes Fazit frühestens nach zehn Spieltagen, irgendwann im November also, ziehen kann. Im Moment kann man nicht mal spekulieren, wohin die Reise in Zukunft geht - sich freuen hingegen schon, dass es wieder losgeht.

In den vergangenen Tagen ist durchgesickert, dass Diogo Leite, zwar über Jahre angeblich gejagt von europäischen Topvereinen, seltsamerweise jedoch erfolglos, nach Saudi Arabien wechseln will, zum dortigen Aufsteiger Al-Diriyah, immerhin trainiert von Alfred Schreuder. Das allgemeine Kopfschütteln ist groß, zu uninteressant scheint die sportliche Herausforderung und Leite ist doch erst siebenundzwanzig.

Allerdings wird bei den Saudis weit über den Durchschnitt entlohnt, nicht umsonst spielen dort solche Leute wie Mane und Coman, von Ronaldo und Benzema ganz zu schweigen. Ähnliches hat ja schon in China funktioniert, auch wenn die goldenen Jahre dort der Vergangenheit angehören. Ich kann jeden verstehen, der ab einer bestimmten Summe schwach wird, in wenigen Jahren finanziell ausgesorgt zu haben, das ist nun mal verlockend. Außerdem geht's im Profifussball immer noch ums Geld und das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sogar noch weiter in den Vordergrund geschoben - und alle machen mit (inklusive der Fans), was sollen sie auch sonst tun? Kann man natürlich anders sehen, aber das ist wohl nur fussballromantische Augenwischerei. Und nicht zuletzt bin ich über jeden Ex-Unioner froh, der in Zukunft nicht ausgerechnet gegen uns über sich hinauswächst.

So, und nun auf in die Ära Lustrinelli - (hoffentlich) Trainergott!

28. Juni: Deutschland gegen Paraguay in der ersten KO-Runde

Hoffnungsträger und Fanliebling: Deniz Undav (29).
Hoffnungsträger und Fanliebling: Deniz Undav (29).  © Christian Charisius/dpa

Icke: Am Montag um 22.30 Uhr gilt es. Wir treffen im 1.KO-Spiel auf Paraguay. Zur WM 2002 hatte Rudi Völler mit Deutschland die gleiche Ansetzung. Auch in der KO-Runde. Deutschland quälte sich zu einem 1:0-Sieg. Man muss befürchten, dass es keinen Kantersieg der Deutschen gibt. Paraguay wird das Spiel gegen Ecuador genau analysiert haben. Sie haben auch schnelle Spieler. Wenn sie nun körperlich genauso aggressiv gegen die deutschen Spieler agieren, dann sehen wir ein spannendes Spiel.

Linksverteidiger Brown soll wieder fit sein. Er wird für Raum spielen. Und natürlich Rüdiger wieder im Abwehrzentrum. Wir müssen befürchten, dass das alle Änderungen im deutschen Spiel sein werden. Mehr traut sich Nagelsmann (anscheinend) nicht. Ich würde – als Lehre aus den 3 Spielen - mehr ändern. Brown als rechten Verteidiger ranlassen und Raum links belassen. Beide sind defensiv stärker als Kimmich. Und Kimmich selbst auf die "6" an die Seite von Nmecha stellen. Pavlovic hat keine gute Form. Und vorn? Auch da würde ich etwas ändern. Undav für Sane reinnehmen. Das würde dann bedeuten: Havertz als hängende "9", Undav ganz nach vorn. Und beide flankiert von Wirtz und Musiala. Das halte ich für stärker. Eine andere Alternative wäre für hinten Thiaw. Der kann auch rechts verteidigen, dann würde Brwon nach links reinrotieren. So viel Mut zur Veränderung hat der Bundestrainer nicht. Allerdings, Paraguay sollten wir schlagen können. Und geht es dann irgendwann gegen Frankreich, reicht unser bisheriges auftreten nicht aus. Dann müssen wir sowieso Dinge ändern. Ergo lieber gegen Paraguay Neues einüben.

Paraguay hat im gesamten Kader überhaupt nur 5 Spieler, deren Marktwerte im zweistelligen Millionenbereich liegen: Der bei uns bekannte Alderete (13 Mio.), der mal bei Hertha linker Innenverteidiger spielte. Gomez (25) von Brighton und Enciso aus Straßburg (25). Beide sind im offensiven Mittelfeld zu Hause, aber variabel einsetzbar. Mauricio (15) von Palmeras spielt am liebsten auf der "10". Sein Club-Kamerad Sosa spielt dann vor ihm - als "hängende 9". Beide verstehen sich natürlich blind.

Und jetzt kommt die Gefährlichkeit von Paraguay für uns. Die haben zwar nicht diese Abwehr-Stars wie die Elfenbeinküste in ihren Reihen. Aber sie setzen hauptsächlich auf ihre starke und eingespielte Defensive im Verbund. Brasilien und Argentinien können ein Lied davon singen. Beide verloren gegen Paraguay in der Südamerika-Qualifikation. Sie können problemlos 90 Minuten verteidigen. Und dann bekommen sie 6-, 7- oder 8-mal den Ball zum schnellen Umkehrspiel. Gnade Gott, wenn der Gegner zuvor eingeschläfert wurde und eben nicht hellwach ist. Dann schlägt man Brasilien und Argentinien und wie gerade gesehen ... auch die Türkei.

Wenn aber die Deutschen sich zusammenreißen, kämpfen, dagegenhalten und Musiala und Wirtz endlich anfangen Fußball zu spielen, dann gewinnen wir das Match klar und problemlos. Wir haben ganz andere und höhere Potentiale als die Südamerikaner. Nur abrufen müssen wir diese! Eisern.