Union Berlin: Entmachtet Coach Lustrinelli eine Vereinslegende?

Berlin - Neue Trainer greifen bei Amtsantritt gern durch und führen Veränderungen ein - bei Union Berlin deutet sich unter Mauro Lustrinelli (50) jetzt die Entmachtung einer absoluten Vereinslegende an.

Mauro Lustrinelli (50) will bei Union Berlin einige Dinge verändern und das betrifft offenbar nicht nur die Spielidee. © Soeren Stache/dpa

Christopher Trimmel (39) ist seit der Saison 2018/19 der Kapitän der Eisernen und zusammen mit Vize Rani Khedira (32) unangefochtener Leitwolf An der Alten Försterei.

Diese Führungsposition scheint zumindest auf dem Platz aber der Vergangenheit anzugehören. Obwohl der Capitano seinen Vertrag im Januar pünktlich zum 60-jährigen Vereinsjubiläum öffentlichkeitswirksam um ein weiteres Jahr verlängert hat, muss sich der 39-Jährige in der neuen Saison wohl mit einer neuen Rolle abfinden.

Offenbar versucht der Schweizer alte (und womöglich eingefahrene) Hierarchien aufzubrechen. Denn während Khedira noch im WM-Urlaub weilt - und sich weiterhin Gerüchte um seinen Abgang vom Hauptstadtklub ranken - hat der 50-Jährige einem Eigengewächs den Rücken gestärkt.

In den bisherigen Testspielen durfte nämlich stets Aljoscha Kemlein (21) die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Das könnte freilich auch daran liegen, dass der Österreicher erst später eingewechselt wurde. Allerdings scheint Lustrinelli einen Plan zu verfolgen.