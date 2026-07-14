Union Berlin: Entmachtet Coach Lustrinelli eine Vereinslegende?
Berlin - Neue Trainer greifen bei Amtsantritt gern durch und führen Veränderungen ein - bei Union Berlin deutet sich unter Mauro Lustrinelli (50) jetzt die Entmachtung einer absoluten Vereinslegende an.
Christopher Trimmel (39) ist seit der Saison 2018/19 der Kapitän der Eisernen und zusammen mit Vize Rani Khedira (32) unangefochtener Leitwolf An der Alten Försterei.
Diese Führungsposition scheint zumindest auf dem Platz aber der Vergangenheit anzugehören. Obwohl der Capitano seinen Vertrag im Januar pünktlich zum 60-jährigen Vereinsjubiläum öffentlichkeitswirksam um ein weiteres Jahr verlängert hat, muss sich der 39-Jährige in der neuen Saison wohl mit einer neuen Rolle abfinden.
Offenbar versucht der Schweizer alte (und womöglich eingefahrene) Hierarchien aufzubrechen. Denn während Khedira noch im WM-Urlaub weilt - und sich weiterhin Gerüchte um seinen Abgang vom Hauptstadtklub ranken - hat der 50-Jährige einem Eigengewächs den Rücken gestärkt.
In den bisherigen Testspielen durfte nämlich stets Aljoscha Kemlein (21) die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Das könnte freilich auch daran liegen, dass der Österreicher erst später eingewechselt wurde. Allerdings scheint Lustrinelli einen Plan zu verfolgen.
Eigengewächs Aljoscha Kemlein könnte Vereinslegende Christopher Trimmel beerben
"Ich glaube, dass er diese Rolle ausfüllen kann. Wir haben das ganz klar besprochen mit dem Team. Aber auch mit Christopher Trimmel geredet, dass Joschi dieses Jahr den nächsten Schritt machen kann", bestätigte der 50-Jährige gegenüber dem kicker.
Die Kapitänsbinde sei sicher ein Signal in diese Richtung. "Und ich muss sagen, er hat das in den Testspielen gut gemacht", lobte der FCU-Trainer seinen Schützling.
Natürlich benötigt der 21-Jährige noch Zeit, um in diese Rolle hineinzuwachsen und auch, bis er die Khedira-Position im defensiven Mittelfeld adäquat ausfüllen kann.
Das Zusammenspiel mit Andras Schäfer (27) oder Janik Haberer (32) funktionierte im neuen System von Lustrinelli bislang nur bedingt, wie sich besonders in den Tests gegen den Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena gezeigt hat.
Und auch neben dem Platz hält sich Kemlein noch zurück. Hier hat stattdessen der Platzhirsch das Wort ergriffen.
"Physisch war der Gegner überlegen, wir verlieren zu viele Bälle. Wir versuchen, höher zu pressen. Aber wenn die Zuordnung dabei nicht passt, schaut man schlecht aus und man wird am Ende oft bestraft", legte Christopher Trimmel den Finger in die Wunde.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa (Bildmontage)