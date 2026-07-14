Transferwende bei Ex-Union-Stars: Doekhi findet neuen Klub, Leite gibt der Wüste einen Korb
Berlin - Ciao Berlin, ciao Rom! Zwei Monate ist es her, dass Danilho Doekhi (28) nach vier Jahren Union Berlin verabschiedet wurde. Jetzt hat der Abwehr-Boss einen neuen Verein gefunden. Den Niederländer zieht es zu Lazio Rom.
Transfer-Guru Fabrizio Romano hat es bereits am Montag vermeldet: Der Wechsel steht unmittelbar bevor.
In den sozialen Medien kursieren bereits Videos von der Ankunft in Italien. Noch am Dienstag folgt der obligatorische Medizincheck. Die finale Unterschrift ist dann nur noch eine Frage von Stunden. Spätestens am Mittwoch dürfte Vollzug gemeldet werden.
Kurios: Im Winter buhlte Lazio noch um seinen langjährigen Nebenmann Diogo Leite (27). Jetzt haben sich die Italiener offenbar für den anderen Union-Star entschieden.
Und Leite? Der Portugiese wurde zuletzt in Saudi-Arabien gehandelt. In die Wüste will der Innenverteidiger allerdings doch nicht. Wie Romano berichtet, soll er sich trotz langfristigem Vertragsangebot gegen einen Wechsel zu Aufsteiger Al Diriyah entschieden haben.
Union Berlin hat Doekhi- und Leite-Nachfolger schon verpflichtet
Doekhi und Leite schlossen sich beide 2022 den Eisernen an, waren großer Bestandteil des Bollwerks. Verlängern wollte das langjährige Erfolgsduo allerdings nicht. Ein schmerzhafter ablösefreier Doppelabgang, den Union bereits aufgefangen hat.
Mit Zeno van den Bosch (22) und Rückkehrer Marvin Friedrich (30) sowie der Verpflichtung von Stanley Nsoki (27) haben sich die Eisernen in der Abwehr breit aufgestellt.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa